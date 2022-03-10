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армія РФ (13467) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (137)

Закарпатська бригада розгромила російських розвідників, у солдатів - чеченські прізвища. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У зоні бойових дій 128-ма бригада розгромила розвідувальний підрозділ російської армії, більшість бійців мали чеченські прізвища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній Фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Закарпатський легіон".

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"Під час одного з останніх бойових зіткнень штурмовикам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади протистояв розвідувальний підрозділ росармії. У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила," - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на місці зіткнення наші бійці знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян, серед яких шеврони "Россия", наліпки "Вооруженные силы россии", банківські картки Сбербанка, посвідчення солдата, наліпка з прізвищем Курбанов А.Б., а також записи з прізвищами бійців та номерами виданої їм зброї. Деякі з речей пошкоджені вогнем.

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Більшість бійців у відомості мають чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.

Закарпатська бригада розгромила російських розвідників, у солдатів - чеченські прізвища 01

Дев’яти бійцям для бою видали АКС (автомат Калашникова зі складаним прикладом, створений спеціально для повітряно-десантних військ), ще одному – АКМ (автомат Калашникова модернізований).

Однак, зазначають у 128-ій бригаді, ця зброя ворогу не допомогла.

Як раніше повідомлялося, Збройні Сили України продовжують успішно нищити техніку російських окупантів. Сьогодні в Чернігівській області ЗСУ знищили ворожий "Іскандер", на Київщині - ворожі танки.
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Топ коментарі
+49
"Если кто-то пришел Вас убить - убейте его. В худшем случае количество смертей не изменится, но Вы останитесь живы. В ином случае Вы остановите цепочку смертей."
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10.03.2022 16:47
+33
Ну это просто кадырофобия какая-то...дон.
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10.03.2022 16:53
+33
вони не русини.

Закарпатська файта у зоні АТО
rastych

12 вересня 2014 16:33:19

IP/Host: 78.46.96.---

Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…

- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.

- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?

(чути звук удару у вухо)

- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.

(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?

(чути звук удару у друге вухо)

- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???

(чути черговий удар у вухо)…

Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?

Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?

Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?

Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?

Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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10.03.2022 17:31
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Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:45 Відповісти
це вже його війна??
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10.03.2022 16:54 Відповісти
Це не моя війна!?!!! Треба було тухлими яйками і помідорами закидати, та ще мерзота!
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10.03.2022 16:55 Відповісти
Молодцы Русины
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10.03.2022 16:46 Відповісти
Ми українці
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10.03.2022 17:08 Відповісти
вони не русини.

Закарпатська файта у зоні АТО
rastych

12 вересня 2014 16:33:19

IP/Host: 78.46.96.---

Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…

- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.

- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?

(чути звук удару у вухо)

- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.

(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?

(чути звук удару у друге вухо)

- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???

(чути черговий удар у вухо)…

Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?

Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?

Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?

Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?

Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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10.03.2022 17:31 Відповісти
Шедевр!
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10.03.2022 19:04 Відповісти
Де суть твої цімбОри? переводится - где твои друзья?
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10.03.2022 19:36 Відповісти
Немає ліпшого цімбора, як добра жона
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11.03.2022 07:53 Відповісти
если бы я им попал в руки то наверное бы тоже получил ухо... в два
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10.03.2022 20:17 Відповісти
чому вони вважають що саме їхня говірка є русинська (руська) мені не зрозуміло. Є ж літературна українська - мова Шевченко, Забіли, Франка, того ж Котляревського, Л.П. Косач ( ).
Але хай собі, якщо їм так зручно.
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11.03.2022 00:41 Відповісти
це, курва, не русинська говірка, це діалект української
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11.03.2022 07:54 Відповісти
Боец нацгвардии под Харьковом: Русские ведут себя так, будто находятся под наркотическими средствами - https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/10/458451/
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10.03.2022 16:47 Відповісти
"Если кто-то пришел Вас убить - убейте его. В худшем случае количество смертей не изменится, но Вы останитесь живы. В ином случае Вы остановите цепочку смертей."
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10.03.2022 16:47 Відповісти
Магомед не прошел!
https://youtu.be/PNjS638Rw-c
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10.03.2022 16:51 Відповісти
Охотник стал добычей с разорваной сракой .
Класс!
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10.03.2022 16:56 Відповісти
Я пишаюся Вами! Мукачево! 128 - ма браво!
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10.03.2022 16:52 Відповісти
oi krasavi, mozhet etih ujebanov:

https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk
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10.03.2022 16:52 Відповісти
Малачурбанов - кучка мала кучка гавна
Чурбан пошел на х*й
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10.03.2022 17:37 Відповісти
Ну это просто кадырофобия какая-то...дон.
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10.03.2022 16:53 Відповісти
так ****** кадыркин и есть рузький чилавэк.
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10.03.2022 17:13 Відповісти
Какаяразнiца? в кадыровском СОБР не только даги, чечены, но и мокши.
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10.03.2022 17:00 Відповісти
А яка різниця, дагесьтаньска, армянска, грузинська обо ще якась, прийшов на мою землю як ворог, зажарим на гріль, не лізь туди, куди пес свій х....ен не засуне
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10.03.2022 17:00 Відповісти
Атож! Чеченські трошки інші: Ушат Помоев, Улов Налимов, Рекорд Надоев, Отряд Ковбоев, Подрыв Устоев, Погром Евреев, Поджог Сараев, Захват Покоев, Исход Изгоев, Побег Злодеев, Обвал Забоев, Угон Харлеев, Удел Плебеев, Камаз Отходов, Развод Супругов, Забег Дебилов, Парад Уродов, Отряд Кретинов, Улов Кальмаров, Рулон Обоев, ...
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10.03.2022 17:05 Відповісти
Чурбан Жмуроєв))
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10.03.2022 17:13 Відповісти
Ну да, все натуральные русские, жмуры.
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10.03.2022 16:54 Відповісти
вот еще собрались к нам ехать
https://www.youtube.com/watch?v=bE2hlXI2Gjw
почитайте комменты, кацапы просто больные на голову и это не лечится.
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10.03.2022 16:54 Відповісти
Пан Ярош дуже добре запросив всіх охочих до України" Запрошуємо всіх до пекла! А теперь по русски: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ А АД!!!
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10.03.2022 17:04 Відповісти
А в цей раз де пан Ярош?
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10.03.2022 17:17 Відповісти
Не вем!
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10.03.2022 18:33 Відповісти
Чому вас цікавлять його координати?
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10.03.2022 22:25 Відповісти
По ссылке прям стадо дарт вейдера
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10.03.2022 21:31 Відповісти
Вони "Закарпатська бригада", бо дислокуються на Закарпатті
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10.03.2022 16:56 Відповісти
КАРПАТСЬКІ ГОРЦІ ws КАВКАЗСЬКІ ГОРЦІ....1:0
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10.03.2022 16:56 Відповісти
дети гор
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10.03.2022 17:00 Відповісти
нужно бы передать кадыркиным шнырям что боеприпасы которыми змурили их черножопых чуркобесов были смазаны свинным салом.
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10.03.2022 17:02 Відповісти
Рулон Обоев!
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10.03.2022 17:03 Відповісти
Отсос Надоев
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10.03.2022 17:12 Відповісти
Хлопці молодці!!
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10.03.2022 17:04 Відповісти
Ни.одной чеченськой фамлии,это среднеазиаты.
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10.03.2022 17:08 Відповісти
не важно. наши люди не должны разбираться в сортах азиатского гавна.
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10.03.2022 17:09 Відповісти
Нет, северокавказцы, не чечены
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10.03.2022 18:10 Відповісти
Слава ЗСУ
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10.03.2022 17:11 Відповісти
Фамилии скорее татарские.
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10.03.2022 17:12 Відповісти
Нет, адыгские, дагские
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10.03.2022 18:10 Відповісти
В основному, прізвища дагестанські, а не чеченські.
Але родюча українська земля прийме в себе всіх загарбників, - незалежно від національності.
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10.03.2022 18:47 Відповісти
Фамилии на чеченские не похожи. Тюрки?
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10.03.2022 17:15 Відповісти
Нет адыгские, дагские
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10.03.2022 18:09 Відповісти
Отвезите их в горы и бросьте там. Пусть их кости звери растаскают. Чтоб даже могилы не было.
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10.03.2022 17:40 Відповісти
Скоро поймаешь чеченского негра, а он тебе будет доказывать что он руССкий...
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10.03.2022 17:56 Відповісти
Кацапські прізвища матьєвоіті як московських школах.кажуть що ці ослойоби вже вміють хрестиця
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10.03.2022 17:59 Відповісти
К сожалению ни одна фамилия не чеченское, а кабардинсеие, дагские и тд.
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10.03.2022 18:07 Відповісти
Кадыровцев путлер бережеть, дубасить митинги в россии кто будеть?
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10.03.2022 18:12 Відповісти
А як вони розрізняють чеченські прізвища? Адже майже в усіх мусульман кацапії прізвища дуже схожі.
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10.03.2022 18:12 Відповісти
У чеченцев в основном свои имена и фамилии, у других мусульман общемусульманские, напр масхадов, дудаев, басаев, таких фамилии у других мусульман нету..
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10.03.2022 18:20 Відповісти
Я знаю. Але я сумніваюся, що такі нюанси відомі нашим воїнам. Коли я писав про схожість прізвищ мусульман, то йшлося про схему їх утворення на -ов, -єв. І я припускаю, що всі такі прізвища, відмінні від "іванов", вони вважають за чеченські.
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10.03.2022 19:15 Відповісти
Малачурбанов это походу сын Чурбанова.
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10.03.2022 21:35 Відповісти
и внук Многачурбанова.
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11.03.2022 04:47 Відповісти
 
 