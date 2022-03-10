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Війська РФ обстрілюють машини, які доставляють кисень до СOVID-лікарень, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

Війська РФ обстрілюють машини, які доставляють кисень до СOVID-лікарень, - Ляшко

Російські агресори обстрілюють машини, які доставляють кисень до лікарень для лікування пацієнтів із СOVID-19, які потребують кисневої підтримки, одна машина була пошкоджена, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У лікарнях на територіях, які ми можемо контролювати, наразі 5700 пацієнтів із COVID-19. Значна кількість цих людей потребують кисневої терапії, і це один із наших викликів - доставляти рідкий кисень туди, де перебувають пацієнти. На жаль, окупанти і тут себе виявили і стріляють по машинах із киснем, одну таку машину пошкодили", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі ICTV у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко уточнив, що за даними медзакладів, із яких МОЗ отримує інформацію, у середу, 9 березня, було зареєстровано 6700 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:38 Відповісти
у него гастроли, успел записаться в тер.оборону нескольких городов.
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10.03.2022 16:58 Відповісти
а этот п#дар все никак не успокоится со своим ковидом.. кто бы ему самому уже кислород перекрыл...
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10.03.2022 16:47 Відповісти
ковид никуда не делся, равно как больные, требующие госпитализации.
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10.03.2022 16:52 Відповісти
Кисень ковідникам не потрібний - тільки Івермектин - і за пару днів будуть повністю здорові.
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10.03.2022 17:13 Відповісти
Я офигел когда эти ковидобесы, на третий день войны сказали в эфире, что надо соблюдать дистанцию, надеюсь ляшко закинут в Мариуполь бороться с ковидом
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10.03.2022 17:17 Відповісти
Зато хоть в Австрии отсрочили на 3 месяца штрафы для не ширнутых.
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10.03.2022 17:20 Відповісти
Дикарям насрАть... А дикарям гомосексуалистам - и подавно...
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10.03.2022 17:53 Відповісти
 
 