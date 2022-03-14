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безпілотник (2099) Румунія (666)

У Румунії впав російський безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Румунії впав російський безпілотник

Безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Балканський оглядач".

Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один із мешканців району Бистриця-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) у Східних Карпатах повідомив, що невідомий дрон приземлився на галявині біля його будинку.

Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це щось військове чи пов’язаний з війною апарат.

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Однак, згідно з зображеннями, які циркулюють в інтернеті, "модель літака" насправді є російським безпілотником "Орлан-10". Це модель, яка використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.

Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовуються в Україні з 2014 року.

У Румунії впав російський безпілотник Орлан-10 01

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Топ коментарі
+16
Заблукав...
Паливо кінчилось)))
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14.03.2022 17:51
+15
Коротше, НАТО - це пустишка, нуль без палички. Я навіть вже майже впевнений - якщо ***** повторить на території країни НАТО щось на кшталт "11 вересня", а може навіть з жертвами в 2-3 рази більше - вони в черговий раз виразять занепокоєність, і скажуть що не хочуть 3-ї світової, чмошники толерастичні.....
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14.03.2022 18:23
+14
Маладые орки ***** на уроках ненависти к миру пиляли лобзиками для ,,второй,, армии Мира?
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14.03.2022 17:55
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Заблукав...
Паливо кінчилось)))
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14.03.2022 17:51 Відповісти
из Приднестровья вылетел
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14.03.2022 22:11 Відповісти
Маладые орки ***** на уроках ненависти к миру пиляли лобзиками для ,,второй,, армии Мира?
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14.03.2022 17:55 Відповісти
Дайте угадаю - был на учениях и выискивал наркоманов с нэонацистами ?
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14.03.2022 18:13 Відповісти
Из раиССи сй@бывают даже беспилотники.
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14.03.2022 18:22 Відповісти
Коротше, НАТО - це пустишка, нуль без палички. Я навіть вже майже впевнений - якщо ***** повторить на території країни НАТО щось на кшталт "11 вересня", а може навіть з жертвами в 2-3 рази більше - вони в черговий раз виразять занепокоєність, і скажуть що не хочуть 3-ї світової, чмошники толерастичні.....
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14.03.2022 18:23 Відповісти
Вони слабі та бояться, не розуміючи що ***** боїться ще більше
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14.03.2022 19:05 Відповісти
и путлер с лукой ссут в наглую на ввесь мир , шо это " грозное и агрессивное НАТО " СОБРАЛОСЬ НА НИХ НАПАДАТЬ ... ОНИ ПЕРДНУТЬ БОЯТЬСЯ В СТОРОНУ ДУРНОВАТОЙ ПА- РАШИ !!!
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14.03.2022 18:35 Відповісти
рашист перевіряє готовність ПВО НАТО. В цьому напрямку його немає.
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14.03.2022 18:37 Відповісти
Не можна перевірити те чого немає.
Видно, крадії та попилювачі бюджетів не тільки в кремлі сидять?
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14.03.2022 19:21 Відповісти
На рашистських Орланах німецькі мотори і тайванська електроніка.
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14.03.2022 19:42 Відповісти
То так, але скоро ця співпраця має закінчитися. Тоді й Орлани закінчаться.
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14.03.2022 19:51 Відповісти
Лаптєногі вже встромляють своє рило в Європу.хочуть і тут все денацифіцирувати..от стадо дикунів гнилоболотних...
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15.03.2022 09:03 Відповісти
НАТО не ганьбіться, бо вас перестануть поважати. Ердоган був правий, що плювати на вас хотів. Ви боягузи і зас....і.
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15.03.2022 10:49 Відповісти
росія розпочала тестування системи протиповітряної оборони країн НАТО. На днях один російський БПЛА долетів аж до Хорватії і там впав, а сьогодні ще один її БПЛА уже залетів та впав в Румунії. Це не може бути якоюсь помилкою, тим більше, що Україна,з якою росія воює, в іншій стороні. Тому даю 99% (1% все ж списую на рукожопість), що таким чином росія перевіряє роботу ППО/ПРО країн НАТО. НАВІЩО? Ось головне питання... Тут відповідь лише одна - готується до війни з НАТО...

Інакше навіщо їй, та ще й зараз, тестувати ППО/ПРО країн НАТО, не має сенсу робити просто так...





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15.03.2022 16:33 Відповісти
 
 