Двох окупантів-мародерів затримала тероборона під Броварами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Територіальна оборона Київщини затримала двох окупантів, які займалися мародерством у Київській області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Сергій Висоцький.
Він зазначив: "Ось такою красою поділився зі мною друг, який у складі тероборони захищає рідні йому Бровари та навколишні села. Ну як села. В нього там будинок у три поверхи із садом та кипарисами.
Під Броварами та на Північно-Східному напрямку від Києва гаряче. Каже, що наші котики з ЗСУ добряче навалюють оркам, ті розбігаються по лісах. Далі вступає у гру тероборона та влаштовує регулярне нічне сафарі. Як я вже сказав, місця там не бідні, намолені. Тож до сафарі підходять методично та планомірно. З гарною домашньою тюнингованою зброєю, з тепловізорами, на своїх солідних GL-ках та Ренджах наші відловлюють ось таких ̶г̶е̶р̶о̶е̶в̶-̶о̶с̶в̶о̶б̶о̶д̶и̶т̶е̶л̶е̶й̶ бомжів.
Конкретно ці два організми відлучилися в кущі з власної орко-колони задля участі в близькому та рідному для кожної скрепної душі процесі побутового мародерства. Встигли влізти в дім. Денацифікувати чиїсь кросівки. Бо в їхні кірзачі - то не наші Талани, ходити неможливо. Та на виході з дверей були прийняті патрулем ТРО. Такі убогі, що навіть кулі для них пожалкували. Надавали трохи в писок та здали куди треба!
Уй#бки! Куди ви полізли! Поштарі збивають ваші анало-говнетні літаки!
Мільйонери патрулюють власні міста на таких мерсах, які ви навіть у фільма не бачили! Жінки збивають ваші дрони огірками!
Вся нація як мурашник. Кожен воює у своєму окопі. Де б він не був. Забезпечує один-одного. Годує, жертвує, підтримує. Тягає допомогу тисячею стежиною. Ділиться усім що має.
Вас же навіть не годують! Ви тупо їжу шукаєте по хатах. Вас кинули напризволяще. Ваш Путін та ваш Шойгу! Щоби ми вас повбивали як звірів на полюванні! Валіть своїх командирів, а потім додому. Чи здавайтеся в полон. Бо ніхто живим з України не піде!"
Будь ласка, зачекайте...
до войны дизель был около 1.6 евро за литр, сейчас 2.2 - 2.3 евро за литр. на фоне рассказов о том, что Украина поставляла 1/3 мирового объема рынка пшеницы, что в Африке может начаться голод и т.д и т.п. народ решил прикупить по паре пачек муки, да по паре бутылок подсолнечного масла. так, на всякий случай. это и породило "дефицит" масла. рядом стоит рапсовое, оливковое - задавись! нет, нам подсолнечное...
масло есть. но в некоторых магазинах его раскупают больше, чем завозят (а завозят каждый день). ровно тоже самое было с туалетной бумагой сравнительно недавно с началом эпидемии короны. сейчас бумаги - валом везде. вам с картинками или пропитанную соком алоэ?
Германия, кстати и зерном себя обеспечивает, практически, полностью самостоятельно.
в Aldi / Lidl по четвергам подвозят. будет тебе счастье по демпинговым ценам...
Скажіть а не можна окупанта просто ножиком по шиї і в канаву, нє? Чи будем жаліть скотиняк, які припхалися сюди мародерить, вбивать, гвалтувать наших людей? Головою трошки думайте, будь ласка. Ми не для того платимо налоги, щоб за ці кошти годувать і лікувать цю наволоч.
это легко другим советовать, что им делать...
Жодну війну не перемогли, захищаючись. Це вам не футбол.
А якщо просто жаліти загарбника і гвалтівника, то це вже просто за межею здорового глузду. Ви не хочете пожаліти того, чиє життя воно обірвало? Немає кари на землі такої, щоб окупило знищений будинок, вбитих дітей, згвалтованих жінок. Ви його зараз посадите в нашу тюрягу, в якій воно буде кушать смачніше і ситіше, ніж кушало в себе на родіні. А оплачувати цей банкет будуть в тому числі і за рахунок тих, чиє життя оці тварюки зруйнували. Головою думайте, хлопці. Гуманізм це добре і правильно в мирний час, а не тоді, коли кожен день вражина мінусує сотні наших людей і десятки цінних об'єктів.
помните об этом. это - важно.
мародеров, пойманных на месте, по закону военного времени можно и нужно уничтожать. делайте это и никто вас за это не будет журить. НО! взять, фактически, в плен, а ПОТОМ резать, это - недопустимо.
опять же, надо применять к конкретному человеку наказание за ЕГО преступления, а не собирать по всему интернету.
"ольгинец" пусть на твоей совести останется. вешать ярлыки на незнакомого человека, для этого много ума не надо.
Заклеить рот.Привязать и оставить.
Ну реально не тупите.Какой плен.
Детей,девушек,женщин.Убивают,насилуют.
А вам ***,жалко ******.
Аж бесит....
ПУТИН - КАПУТ!
тебе органы нужны или в ЕС/НАТО? только филейной частью не верти. отвечай покороче, первое или второе? и тогда все на свои места встанет.
бо ми УКРАЇНЦІ
Зупиніться! Який може бути гуманізм до мародерів, до того ж вражих, під час війни! Одумайтеся!