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Двох окупантів-мародерів затримала тероборона під Броварами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Територіальна оборона Київщини затримала двох окупантів, які займалися мародерством у Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Сергій Висоцький.

Він зазначив: "Ось такою красою поділився зі мною друг, який у складі тероборони захищає рідні йому Бровари та навколишні села. Ну як села. В нього там будинок у три поверхи із садом та кипарисами.

Під Броварами та на Північно-Східному напрямку від Києва гаряче. Каже, що наші котики з ЗСУ добряче навалюють оркам, ті розбігаються по лісах. Далі вступає у гру тероборона та влаштовує регулярне нічне сафарі. Як я вже сказав, місця там не бідні, намолені. Тож до сафарі підходять методично та планомірно. З гарною домашньою тюнингованою зброєю, з тепловізорами, на своїх солідних GL-ках та Ренджах наші відловлюють ось таких ̶г̶е̶р̶о̶е̶в̶-̶о̶с̶в̶о̶б̶о̶д̶и̶т̶е̶л̶е̶й̶ бомжів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тимчасово окупованих територіях російські військові б’ють і катують людей, викрадають перехожих, відбирають автомобілі, - Денісова

Конкретно ці два організми відлучилися в кущі з власної орко-колони задля участі в близькому та рідному для кожної скрепної душі процесі побутового мародерства. Встигли влізти в дім. Денацифікувати чиїсь кросівки. Бо в їхні кірзачі - то не наші Талани, ходити неможливо. Та на виході з дверей були прийняті патрулем ТРО. Такі убогі, що навіть кулі для них пожалкували. Надавали трохи в писок та здали куди треба!

Уй#бки! Куди ви полізли! Поштарі збивають ваші анало-говнетні літаки!

Мільйонери патрулюють власні міста на таких мерсах, які ви навіть у фільма не бачили! Жінки збивають ваші дрони огірками!

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Вся нація як мурашник. Кожен воює у своєму окопі. Де б він не був. Забезпечує один-одного. Годує, жертвує, підтримує. Тягає допомогу тисячею стежиною. Ділиться усім що має.

Вас же навіть не годують! Ви тупо їжу шукаєте по хатах. Вас кинули напризволяще. Ваш Путін та ваш Шойгу! Щоби ми вас повбивали як звірів на полюванні! Валіть своїх командирів, а потім додому. Чи здавайтеся в полон. Бо ніхто живим з України не піде!"

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Двох окупантів-мародерів затримала тероборона під Броварами 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+70
Брати їх у полон то на сьогодні патологічний гуманізм.
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14.03.2022 20:49
+67
**** ,оккупанта и ещё и мародёры ,наказание должно быть двойным ,содрать шкуры и посадить на кол тварюк .
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14.03.2022 20:48
+37
****** вяликие бомжи
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14.03.2022 20:48
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**** ,оккупанта и ещё и мародёры ,наказание должно быть двойным ,содрать шкуры и посадить на кол тварюк .
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14.03.2022 20:48 Відповісти
Вони убогі. Якась інтернатна бідося. Кадирівці-Ото кабани відгодовані.
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14.03.2022 20:52 Відповісти
Все вiрно, Ху@ло платить дань яничарам в декiлька разiв бiльше нiж своiм рабам, а тi служать мамлюками - вiдгодованi, навченi убивати i рiзати горло всiм ******, навiть пораненим рабам i дизертирам.
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14.03.2022 21:08 Відповісти
Посаженный на бутылку кадыровец с обритой бородой и недельку сидящий на воде ,будет ещё более убогим .
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14.03.2022 21:16 Відповісти
Махновці "диких дивізійників" на пляшку не садили, просто обливали керосином давали цигарку в зуби і відправляли "дамой дон"
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14.03.2022 22:05 Відповісти
Ані же дєті.
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14.03.2022 21:00 Відповісти
Это замечательно ,значит шкурки будут сдираться легко а колышки войдут непринуждённо .
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14.03.2022 21:14 Відповісти
Достаточно было снять штаны этим ..*****, отхлестать по жопам розгами и снять это все на видео чтобы их мамкам отправить ! Ну и в плен - как итог ихнего геройского подвига в Украине.
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14.03.2022 21:20 Відповісти
Да ? А ты уверен ,что они до этого не расстреляли украинскую семью на трассе ?
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14.03.2022 21:24 Відповісти
****** вяликие бомжи
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14.03.2022 20:48 Відповісти
Брати їх у полон то на сьогодні патологічний гуманізм.
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14.03.2022 20:49 Відповісти
я бы назвал это патологичным дебилизмом!
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14.03.2022 21:10 Відповісти
Не гуманизм а идиотизм. Они нас убивают и грабят а мы их ловим, кормим и отпускаем а они опять придут нас убивать насиловать и грабить
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14.03.2022 22:07 Відповісти
Бідося
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14.03.2022 20:50 Відповісти
И на кого менять этот мусор?
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14.03.2022 20:50 Відповісти
На более качественное удобрение
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14.03.2022 21:00 Відповісти
Куродеры
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14.03.2022 20:51 Відповісти
в москалика кров носом іде , швидше накладіть джгут !
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14.03.2022 20:51 Відповісти
На шию?
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14.03.2022 20:52 Відповісти
Звісно, що на шию, бо на носі джгут не триматиметься.
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14.03.2022 20:58 Відповісти
Краще б пустили їх на покращення родючості грунтів... Яка з них живих користь?((
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14.03.2022 20:52 Відповісти
Для обміну. Ну або нехай риють окопи.
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14.03.2022 20:54 Відповісти
Ні, окопи нам не треба. Окопна віна - це затяжна війна. А нам треба з нею до посівної впоратися. Ще соняшників насіяти. Он в Європі вже паніка - олії немає в магазинах (не жарт - вчора колега з Німеччини розказав). А ці нехай свою падаль позбирають і в мішки попакують - не нам же об них руки бруднити.
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14.03.2022 21:02 Відповісти
Чувак. Ця війна триває кілька сот років. А на посівнумпофіг. Олія кажеш. Ну Кернел групп недобере. Мені від тої олії ні тепло ні холодно. Зерно так. Це важливо. А східний йронт окопний. Москалю важливий прохід сухопутний до Криму.
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14.03.2022 21:09 Відповісти
все началось с того, что цены начали расти.
до войны дизель был около 1.6 евро за литр, сейчас 2.2 - 2.3 евро за литр. на фоне рассказов о том, что Украина поставляла 1/3 мирового объема рынка пшеницы, что в Африке может начаться голод и т.д и т.п. народ решил прикупить по паре пачек муки, да по паре бутылок подсолнечного масла. так, на всякий случай. это и породило "дефицит" масла. рядом стоит рапсовое, оливковое - задавись! нет, нам подсолнечное...

масло есть. но в некоторых магазинах его раскупают больше, чем завозят (а завозят каждый день). ровно тоже самое было с туалетной бумагой сравнительно недавно с началом эпидемии короны. сейчас бумаги - валом везде. вам с картинками или пропитанную соком алоэ?
Германия, кстати и зерном себя обеспечивает, практически, полностью самостоятельно.
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14.03.2022 22:56 Відповісти
Где ты видишь каждый день завоз масла подсолнечного ? у нас нет в баварии вобще и рапсового тоже ,оливковое да !
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15.03.2022 23:10 Відповісти
https://www.kaufland.de/sonnenblumenoel/

в Aldi / Lidl по четвергам подвозят. будет тебе счастье по демпинговым ценам...
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15.03.2022 23:16 Відповісти
Чого у монголоїда нема слідів фізичного зауваження на обличчі?
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14.03.2022 20:52 Відповісти
Не первые пленные уже. Наши сначала фоткают потом начинают знакомится.
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14.03.2022 20:56 Відповісти
и нафига они нужны, оставили бы на корм зверушкам
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14.03.2022 20:52 Відповісти
**** гдето кросовки приобрел,снять с помощью топора
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14.03.2022 20:52 Відповісти
На удобрения надо пустит
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14.03.2022 20:53 Відповісти
Для кого прописаний воєнний час? чи він для галочки, лише на папері?
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14.03.2022 20:53 Відповісти
Я вам скажу для кого - для нас. А для них - гуманізм понад усе. Ну його на хер, мабуть таки ми заслужили, щоб нас знищили як націю і країну, якщо після того, що творять ті потвори, ми їх "лілєєм" і підставляємо другу щоку. Реально ми, мабуть, гірші московитів, яких чеченці на бутилку садять, а ті мовчать. ****! Мати зброю, мати закон, який дозволяє вбивати окупанта, інший закон, який дозволяє вбивати мародерів! І після цього їх жаліти!!! Та ну нахер! Ця новина просто добила - я зневірився. Мабуть, кацапи таки мають в чомусь рацію, коли до нас зверхньо ставляться, як до худоби. Щось таки у нас є від хубоди.
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14.03.2022 21:00 Відповісти
брать ту нечисть в полон не потрібно, бо наші дЄрмаки будуть міняти одного нашого на 10 орків.
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14.03.2022 20:55 Відповісти
Як наших місцевих мародерів то голиви прив'язують до дерев або стовпів і б'ють різками. А як цих уйобків, то просто передали поліцаям. Ви там нормальні, *****, чи ні, гуманісти *****? Не публікуйте хоч такі новини, не ганьбіться! Це вже якийсь треш ******* - наших жінок, стариків, дітей ******** та розстрілюють, а наші мужики жаліють їх мародерів! ******* сором!
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14.03.2022 20:55 Відповісти
Вони вбивать дітей, людей. роздирають нашу землю знищуючи все на своєму шляху а їх трішки поштовхали і все? Нас не жаліють, а ми цяцькаємось з мерзотою
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14.03.2022 20:55 Відповісти
Епать копать тюлени...Отдать бы этих олигофренов жителям Бучи или Ирпеня на часок ,мигом бы пришли в чувство...
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14.03.2022 20:56 Відповісти
Хуже гітлеровців.
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14.03.2022 20:59 Відповісти
Окупант-мародер: сам Бог велів пристрелити на місці і навіть не розголошувати це.
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14.03.2022 21:00 Відповісти
Расстрелять без суда , на месте , что вы с ними возитесь
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14.03.2022 21:00 Відповісти
Сама синя армія світу.
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14.03.2022 21:03 Відповісти
Той, хто їх не прикінчив на місці і підкинув ідею передати їх поліції - той зрадник! Бо такі новини і дії лише морально добивають і зневірюють.
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14.03.2022 21:04 Відповісти
скольких они убили и изнасиловали?
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14.03.2022 21:05 Відповісти
пусть кормят друг друга в 69)))
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14.03.2022 21:05 Відповісти
Відрубати спочатку праву руку а тоді вже в каталажку.
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14.03.2022 21:06 Відповісти
ну от... ще й цих годувати
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14.03.2022 21:10 Відповісти
От ви мені скажіть, рідненькі. На хіба ви їх затримуєте? Щоб ми в умовах продовольчої кризи, високих цін, і тд після перемоги годували цю мерзоту вкуснєнькім мароженим 10-15 років?
Скажіть а не можна окупанта просто ножиком по шиї і в канаву, нє? Чи будем жаліть скотиняк, які припхалися сюди мародерить, вбивать, гвалтувать наших людей? Головою трошки думайте, будь ласка. Ми не для того платимо налоги, щоб за ці кошти годувать і лікувать цю наволоч.
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14.03.2022 21:12 Відповісти
а ты сам "ножиком по шиї" можешь? это ведь не в бою и с этим потом всю жизнь жить. и не помогут никакие оправдания про гвалт и мародерство.
это легко другим советовать, что им делать...
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14.03.2022 23:09 Відповісти
Приходь, ольгінець, перевіримо.

Жодну війну не перемогли, захищаючись. Це вам не футбол.
А якщо просто жаліти загарбника і гвалтівника, то це вже просто за межею здорового глузду. Ви не хочете пожаліти того, чиє життя воно обірвало? Немає кари на землі такої, щоб окупило знищений будинок, вбитих дітей, згвалтованих жінок. Ви його зараз посадите в нашу тюрягу, в якій воно буде кушать смачніше і ситіше, ніж кушало в себе на родіні. А оплачувати цей банкет будуть в тому числі і за рахунок тих, чиє життя оці тварюки зруйнували. Головою думайте, хлопці. Гуманізм це добре і правильно в мирний час, а не тоді, коли кожен день вражина мінусує сотні наших людей і десятки цінних об'єктів.
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15.03.2022 13:52 Відповісти
ну, ок. не сажай в тюрьму. режь головы. только не удивляйся потом, если Запад очень быстро прекратит поддержку Украины.
помните об этом. это - важно.

мародеров, пойманных на месте, по закону военного времени можно и нужно уничтожать. делайте это и никто вас за это не будет журить. НО! взять, фактически, в плен, а ПОТОМ резать, это - недопустимо.
опять же, надо применять к конкретному человеку наказание за ЕГО преступления, а не собирать по всему интернету.

"ольгинец" пусть на твоей совести останется. вешать ярлыки на незнакомого человека, для этого много ума не надо.
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15.03.2022 14:47 Відповісти
В жопы закачать по баллону монтажной пены.
Заклеить рот.Привязать и оставить.
Ну реально не тупите.Какой плен.
Детей,девушек,женщин.Убивают,насилуют.
А вам ***,жалко ******.
Аж бесит....
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14.03.2022 21:17 Відповісти
в военкомате был? там от бешенства справку дают...
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14.03.2022 23:11 Відповісти
Пароль для сдачи в плен:
ПУТИН - КАПУТ!
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14.03.2022 21:18 Відповісти
Поверьте что вот эти бомжи хорошо умеют убивать,грабить,разрушать,насиловать,мародерить...они прекрасно знали куда и почему шли - в сказки о учениях я лично вообще не верю - если такое встретит вашу мать или сестру или девушку то будьте уверены не пожалеют,такие понимают только силу. Наш ненужный в такое время гуманизм еще больно аукнется.
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14.03.2022 21:22 Відповісти
раисськое командование ЭТИХ менять не будет. Если только мамки не впрягутся. Командиров ещё может быть. Для показательных выступлений потом.
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14.03.2022 21:31 Відповісти
Мародерів в полон... Нема ні емоцій, ні підходящих слів
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14.03.2022 21:38 Відповісти
На органы
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14.03.2022 21:47 Відповісти
легко. але є одне але.
тебе органы нужны или в ЕС/НАТО? только филейной частью не верти. отвечай покороче, первое или второе? и тогда все на свои места встанет.
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14.03.2022 23:13 Відповісти
Вся нація як мурашник. Кожен воює у своєму окопі. Де б він не був. Забезпечує один-одного. Годує, жертвує, підтримує. Тягає допомогу тисячею стежиною. Ділиться усім що має.

бо ми УКРАЇНЦІ
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14.03.2022 21:48 Відповісти
Цензор і Бутусов особисто! Ще раз надрукуєте подібні новини - нахрен від вас відпишуся і ні ногою на ваш сайт! Це ви так морально людей підтримуєте? Мало того, щодня відступаємо, бомбування, ракетні обстріли та інша херня, жодних позитивних новин, жодних суттєвих проривів на фронті! То Ви ще більше в депресію вганяєте! На кого, суки, працюєте?!!!
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14.03.2022 21:48 Відповісти
Что случилось? Новости такие, какие есть. Это нам еще не рассказывают все, только 1% от того, что происходит. К сожалению это война, радости здесь никакой. Терпение и выдержка, успокойтес пожалуйста.
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14.03.2022 21:59 Відповісти
Питання не в новинах, а в адекватності відповіді окупантам! Коли знаєш, що паскуда, яка вбиває, мародерить чи підіграє окупанту отримає по заслугам, то будь-які новини сприймаються адекватно. А коли знаєш, що за всі ті їхні злочини їх лише пожурять, як школяра, який не зробив домашнє завдання, збережуть їм їх паршиве життя, цілими і неушкодженими обміняють на наших покалічених в підвалах громадян, то ніяких нервів не вистачить. Не плутайте грішне з праведним!
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14.03.2022 22:09 Відповісти
Они свое получат, не забывайте, им еще сидеть. Долго. Там они нахлебаются. А росто застрелить двух доходяг проку мало. Возможно потом обменяют на наших. А это уже что-то.
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14.03.2022 22:14 Відповісти
плюс стрелять по нашим и грабить мирняк в обозримом будущем точно не будут
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14.03.2022 22:34 Відповісти
Будуть об'їдати країну і переводити ресурси, які можна було б скерувати на корисне.
Зупиніться! Який може бути гуманізм до мародерів, до того ж вражих, під час війни! Одумайтеся!
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15.03.2022 13:55 Відповісти
Вот это номер, кацапы заставляют воевать школьников
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14.03.2022 21:48 Відповісти
Якісь діти!
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14.03.2022 23:19 Відповісти
для начала их нужно КАСТРИРОВАТЬ!!!
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14.03.2022 23:51 Відповісти
Отрубить ноги и отпустить домой!
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15.03.2022 12:36 Відповісти
 
 