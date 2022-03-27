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Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські воїни розбомбили книгарню в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував Ігор Степурін.

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"451 градус за Фаренгейтом у Херсоні. Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона", - написав він.

Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона 01

Фото 27 березня 2022 року від Снежана Даневич.

Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона 02
Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона 03
Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона 04
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Топ коментарі
+48
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27.03.2022 19:00
+24
Як у вас язик повретається цих ссикливих козломордих називати "воїнами"?
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27.03.2022 18:58
+22
Нацисти
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27.03.2022 18:57
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😉 Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что РФ с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков и лидеров мнений в Украине, но те их кинули на деньги:

«...речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги кинули их. Просто кинули».
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27.03.2022 18:57 Відповісти
Нацисти
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27.03.2022 18:57 Відповісти
Як у вас язик повретається цих ссикливих козломордих називати "воїнами"?
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27.03.2022 18:58 Відповісти
це сарказм
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27.03.2022 19:01 Відповісти
точно, откуда там воины, это стадо мародеров, террористов и убийц...
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27.03.2022 19:02 Відповісти
Це лише підтварджує що лапанікі-то хвашисти...
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27.03.2022 18:58 Відповісти
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27.03.2022 19:00 Відповісти
дело ясное что дело мутное
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27.03.2022 19:10 Відповісти
ти тут постійно пишеш про зраду, ти путінський бот?
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27.03.2022 19:31 Відповісти
брехня.
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28.03.2022 03:07 Відповісти
брехня.
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28.03.2022 03:07 Відповісти
брехня .
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28.03.2022 03:08 Відповісти
брехня.
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28.03.2022 03:08 Відповісти
«2га» армія світу воює з книжками
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27.03.2022 19:02 Відповісти
фашисти
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27.03.2022 19:03 Відповісти
Очень хотелось бы узнать, кто дал команду на разминирование.Хотя догадываюсь кто.
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27.03.2022 19:04 Відповісти
Квартал-95.
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27.03.2022 19:07 Відповісти
к фашизму уже потихонько добавляют инквизицию-запрет и сожжение книг,запрет инакомыслия, убийство воспитателей и учителей
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27.03.2022 19:07 Відповісти
А исконно-скрепным обезьянам книги и не нужны. У них телевизор с иплом ху*ла - "наше всё".
К тому же они читать не умеют. Вернее умеют, но осознать смысл прочитанного не в состоянии.
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27.03.2022 19:25 Відповісти
кацапи дуже добре знають, що найбільше їм загрожує в Україні (у них століття практики).
а наші малороси, здається і після війни, будуть розказувати про "нєт разніци на каком язикє любіть украіну".
без української мови - немає України!
затямте!
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27.03.2022 19:17 Відповісти
"Ми читаємо книги, замість того, щоб їх спалювати". Американський антинацистський плакат.

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27.03.2022 19:24 Відповісти
рашисти тварюки
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27.03.2022 19:25 Відповісти
Уничтожают украинские книги, украинский язык и культуру...
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27.03.2022 19:32 Відповісти
Палити книги - то одна з перших "скреп" фашизму.
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27.03.2022 20:02 Відповісти
Вони зумисне спалили книгарню чи у Херсоні ідуть бої і в книгарню попав снаряд? Бо, бачте, тоді тут дві різні речі будуть...
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27.03.2022 20:42 Відповісти
Це вже не перший випадок спалення орками українських книжок. До цього вони українські підручники палили - і теж зумисно.
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27.03.2022 22:05 Відповісти
это нацизм, господа! настоящий, выкормленый сытой благодушной Эвропой, миллиардами нефтедолларов!
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27.03.2022 22:23 Відповісти
 
 