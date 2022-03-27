Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона. ФОТО

Російські воїни розбомбили книгарню в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував Ігор Степурін.

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"451 градус за Фаренгейтом у Херсоні. Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона", - написав він.

Фото 27 березня 2022 року від Снежана Даневич.





