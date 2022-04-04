УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5896 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
36 275 20
армія рф (13569) Київська область (3134) секретні документи (89) Національна гвардія (1200)

Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Національна гвардія здобула важливі документи батальйонно-тактичної групи російських військ, які вели бої в одному з районів Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НГУ у Facebook.

Зокрема, зазначається, що під час проведення розвідки в районі населеного пункту у Бородянському районі, що на Київщині, військовослужбовці НГУ знайшли місце розташування командного пункту батальйонно-тактичної групи військ РФ.

Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині 01

Під час ретельного обстеження на командному пункті було знайдено важливу документацію: книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних рашистської батальйонно-тактичної групи.

Також читайте: Воєнні злочини на окупованих територіях України вчинили російські війська, - Стано


Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині 02
Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині 03

"Дані документи вже передані до вищого штабу для подальшого опрацювання. Без сумніву, це дуже вагома та цінна інформація, яка в подальшому може стати свідченням багатьох воєнних злочинів від рук окупантів", - зазначив командир військової частини НГУ, особовий склад якої проводив розвідку.

Також читайте: Росія має бути притягнута до суворої відповідальності, - прем'єр Японії Кісіда про звірства військ РФ у Бучі


Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43
Нацгвардії України-респект...
показати весь коментар
04.04.2022 15:52
+25
///

Як повідомляла група «ІС», вчора, 3 квітня, був підбитий ворожий літак-ретранслятор Іл-22, який виконував роль повітряного пункту управління, здійснював розвідку бойових дій.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» зазначає, що влучення нашими Повітряними Силами ЗСУ в літак ймовірно відбулося на території рф, в районі населеного пункту Таганрог, на висоті близько 4000 метрів.

«Тобто москалі вже подумають ще сто раз чи потрібно їм вилітати, адже можуть схлопотати щойно піднявши своє судно у повітря», - йдеться у коментарі.

(я більше не маю підтверждення цій інформації...але "оперативний ЗСУ" - надійний канал)
показати весь коментар
04.04.2022 15:56
+18
Главное чтобы все ети документы и доказательства потом не *пропали* как дело *вагнеровцев*. Предатели пока что никуда не ушли из нашей власти.
показати весь коментар
04.04.2022 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нацгвардії України-респект...
показати весь коментар
04.04.2022 15:52 Відповісти
це ж треба стільки макулатури за собою тягати !
і то кожен раз - у сєржанта по чотири тостезних зошити та ще ціла біліотечка підручників та настанов !
довбойоби!
це все вже на планшет переноситься та загалом вчаться до бою, а не під час нього

а ще шедевральні польові сумки з удавкою через плече !
як вони мене задовбали під час служби в Кизил Орді !

В музее обмундирования хранятся чертежи 1912 года с изображением полевой сумки, очень похожей на современную - осьо такую
показати весь коментар
04.04.2022 18:01 Відповісти
Між іншим, ця сумка так і називається - планшет. Так що у козломордих все по феншую.
показати весь коментар
04.04.2022 18:21 Відповісти
Голови окупантів більш приємно виглядали!
показати весь коментар
04.04.2022 15:55 Відповісти
///

Як повідомляла група «ІС», вчора, 3 квітня, був підбитий ворожий літак-ретранслятор Іл-22, який виконував роль повітряного пункту управління, здійснював розвідку бойових дій.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» зазначає, що влучення нашими Повітряними Силами ЗСУ в літак ймовірно відбулося на території рф, в районі населеного пункту Таганрог, на висоті близько 4000 метрів.

«Тобто москалі вже подумають ще сто раз чи потрібно їм вилітати, адже можуть схлопотати щойно піднявши своє судно у повітря», - йдеться у коментарі.

(я більше не маю підтверждення цій інформації...але "оперативний ЗСУ" - надійний канал)
показати весь коментар
04.04.2022 15:56 Відповісти
Снова курили на борту, дебилы, ***..!
показати весь коментар
04.04.2022 16:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-22


Іл-22 виготовлено в одному екземплярі в 1947р.
Є ж інтернет в усіх. 17 людей лайкнули лайно.
показати весь коментар
04.04.2022 16:58 Відповісти
Отдайте эти списки палачу пусть тщательно изучает чтобы ни кого не пропустить.
показати весь коментар
04.04.2022 16:01 Відповісти
Спочатку списки віддайте нам, ми вивчимо, а потім і кату можна. А то хтось знову захоче "перестать стрелять" та "в глаза посмотреть"..В дупу подивись, там різниці нема...
показати весь коментар
04.04.2022 16:13 Відповісти
Главное чтобы все ети документы и доказательства потом не *пропали* как дело *вагнеровцев*. Предатели пока что никуда не ушли из нашей власти.
показати весь коментар
04.04.2022 16:03 Відповісти
находить, похищать и ликвидировать - как в свое время делали евреи в отношении нацистких преступников
показати весь коментар
04.04.2022 16:04 Відповісти
Зачем их похищать, убивать вместе с семьей на месте.
показати весь коментар
04.04.2022 16:06 Відповісти
Согласна. Без суда и следствия. Никто не должен избежать наказания. И их семьи, и их дети-ублюдки.
показати весь коментар
04.04.2022 16:24 Відповісти
Я за те щоб їх поливати агент оранж .але скажіть як ви собі це уявляєте хто буде створювати такі собі "зондеркоманди" для відлову чи знищення "відходів
виробництва"

показати весь коментар
04.04.2022 16:33 Відповісти
есть огромное количество способов решения данного вопроса.
не за один день, не за месяц и даже не за год.
но круг лиц причастных к данным преступлегиям против украинского народа рано или поздно станет известным и все они понесут справедливое возмездие.
однако использование фашистких терминов, типа "сс" или "зондеркоманда" здесь явно не к месту.
показати весь коментар
04.04.2022 17:40 Відповісти
Це теорія а на практиці хто це буде виконувати тут у нас ?
показати весь коментар
04.04.2022 19:00 Відповісти
Пообіцяти гонорар, вони там один одного за гроші повбивають. За голову кожного назначити певну суму і виконавці найдуться.
показати весь коментар
04.04.2022 19:03 Відповісти
Колись то називали кацапська банда, а зараз - "тактічєская група". Ку-р-р-рва...
показати весь коментар
04.04.2022 16:05 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ І ЗА СИСТЕМОЮ МОСАДА, ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
показати весь коментар
04.04.2022 17:14 Відповісти
 
 