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Воєнні злочини на окупованих територіях України вчинили російські війська, - Стано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стано

Масові вбивства цивільного населення та жахливі військові злочини, виявлені у містах України, були скоєні військовослужбовцями Росії, які здійснювали повний контроль на цих окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі, під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Пітер Стано.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) започаткував розслідування вбивств та інших воєнних злочинів, що були скоєні окупаційними силами російського агресора. Райони, про які ми говоримо, були під окупацією та під контролем агресора, російських військ. Тож, ніхто, окрім них, не міг здійснити всі ці звірства", - зауважив Стано.

Він наголосив, що для притягнення до відповідальності винних у цих страшних злочинах має бути проведене ретельне та належне розслідування, із залученням ключових міжнародних інституцій, таких як МКС та Комісія із розслідування Офісу Верховного комісара ООН із прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливе інсценування атаки хімічною або біологічною зброєю російськими окупаційними силами в Україні, - Єврокомісія

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Вже працюють , але потрібно залучати більше іноземних фахівців до цієі
жахливоі справи , яке ******* людство ще не бачило !😡
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04.04.2022 15:17
+17
они просто процедурные шаги как для любых других случаев, никто кроме нас русню не накажет. просто тотально уничтожать их, никаких пленных
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04.04.2022 15:22
+13
"євросикуни" давали і дають ракети і військову допомогу. Зе в той час розмінував вихід з Криму і згорнув ракетну програму.
Тож перш ніж обзивати інші країни, подивіться що теперішня влада робила останній рік, а краще 3 роки.
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04.04.2022 15:30
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Вже працюють , але потрібно залучати більше іноземних фахівців до цієі
жахливоі справи , яке ******* людство ще не бачило !😡
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04.04.2022 15:17 Відповісти
Під це треба підняти першочергове питання доставки ракет, щоб діставати фашистів як можна далі.
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04.04.2022 15:19 Відповісти
Ну, если будут расследовать, как с малазийским Боингом МН17, то все европейские институции и импотентная ООН могут идти за кацапским кораблем или самораспуститься !
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04.04.2022 15:21 Відповісти
они просто процедурные шаги как для любых других случаев, никто кроме нас русню не накажет. просто тотально уничтожать их, никаких пленных
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04.04.2022 15:22 Відповісти
У евросцыкунов одна и та же методичка написанная фрау Шмеркель.
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04.04.2022 15:25 Відповісти
"євросикуни" давали і дають ракети і військову допомогу. Зе в той час розмінував вихід з Криму і згорнув ракетну програму.
Тож перш ніж обзивати інші країни, подивіться що теперішня влада робила останній рік, а краще 3 роки.
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04.04.2022 15:30 Відповісти
А де можна почитать про розмінування?
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04.04.2022 15:55 Відповісти
Люди у кого есть связь с нашими военным и тд, с теми кто прямо сейчас воюет, просите не брать пленных, только минусовать этот мусор
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04.04.2022 15:26 Відповісти
Военные всё это видят первыми ! Никто пленных уже не берёт....
Ну, если лётчика или важную шишку-командира....
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04.04.2022 15:28 Відповісти
если с техникой сдаются\сдают - то можно и нужно. только конечно там таких умных доли процента. да и вряд ли бы такие сильно замазывались.
Хйло похоже по привычке делает себе личную армию отморозков (всякие там фоточки с "вагнеровцами", видео пыток с Сирии и т.п. так что все военные преступления скорее всего были спланированы изначально). но он конечно немного поторопился, для такой "армии" рф должна стать чуть меньше московской области. возможно как село с неграми с золотым стулом в Африке.
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04.04.2022 18:47 Відповісти
При повній підтримці всього москальського народу від карелів на Заході до чукчів на Сході
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04.04.2022 15:26 Відповісти
От этих разговоров про будущие суды так поднимается боевой дух, ух как поднимается... ванька который побывал впервые за границей оказавшись в белоруси обязательно боится этих разговоров и пустых надежд....
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04.04.2022 15:27 Відповісти
Долго думала , размещать это фото или нет . Сердце болит это видеть .
Но ВСЁ-ТАКИ РАЗМЕЩУ . А то всякие фейсбуки такие фото не пропускают по просьбе своих спонсоров из раши.
И ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧЕМ ПРОВИНИЛАСЬ БЕЛОКУРАЯ ДЕВЧУШКА ПЕРЕД МЕРКЕЛЬ ОРБАНОМ САРКОЗИ ???????
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04.04.2022 15:30 Відповісти
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04.04.2022 15:30 Відповісти
Меркель , **** , отвечай за базар !!!

под суд ее вместе с ****** !!!!
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04.04.2022 15:32 Відповісти
Це фото загиблих від кацапських ракет і бомб у Миколаєві.

Хоча принципово це нічого не міняє
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04.04.2022 15:56 Відповісти
Да это ничего не меняет
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04.04.2022 16:00 Відповісти
#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
Тревога по информвойскам России: уходя из Бучи нужно было снимать красивые картинки

https://youtu.be/cgReDf4bna8
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04.04.2022 16:27 Відповісти
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04.04.2022 15:33 Відповісти
Смерть немецковенгрофранцузким окупантам?
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04.04.2022 15:52 Відповісти
СМЕРТЬ МОСКОВИТАМ !!! Остальных судить . Меркель дать пожизненное . Ведь она глаза закрыла и на сирийский геноцид тоже.
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04.04.2022 15:57 Відповісти
Ні, привезти Меркель разом зі членами її родини в Україну та розосередити їх по найбільш вірогідним мішеням ракетнобомбових ударів москалів.
Так вона дуже швидко все зрозуміє.
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04.04.2022 16:05 Відповісти
Колись в українських селах всі знали, що пес, якому вдалося "успішно" пополювати на курок, має бути негайно "приспаний". Бо він свій "подвиг" повторюватиме регулярно і все частіше.
Так само і з державами. Якщо Росія відчує "смак" від успішності шантажу світу війною та досягнення своїх цілей з допомогою агресії, то вона застосовуватиме цей інструмент знову і знову та створюватиме всьому світу все більші проблеми.
Тому мова має йти не про те, які санкції вводити чи не вводити, а про створення цілісного механізму з різним інструментарієм, який дозволить "приспати" Росію як найшвидше.
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04.04.2022 16:02 Відповісти
Фашисты **********, суд рассматривает показания свидетелей, а не брехню кровавых преступников, а свидетелей много, очень много.
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04.04.2022 16:04 Відповісти
Як вже набридли оці нескінченні заяви. Кому вони потрібні, на кого розраховані?
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04.04.2022 16:04 Відповісти
Узнал сегодня. У моей одногруппницы соседи не успели убежать из Бучи. Когда эти твари начали там пулять по всем, у людей выбежал кот из двора, твари устроили охоту за ним, ребенок 5-летний увидел и услышал это кричал, родители его прижимали, чтоб русня не услышала. Котик лежал в 10-15 м от двора, изрешетили. Малого теперь точно к бабке какой-то надо, стресс сильнейший, но они выжили.
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04.04.2022 16:10 Відповісти
пора вже реально щось серйозне робити! Де ембарго на газ та нафту???
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04.04.2022 16:13 Відповісти
оце якби там кацапстан напав на нiмцiв а ми тут такi *тре ще почекати подивитися а поки ми трошки занепокоэнi* ото було би цiкаво щоб тодi казали
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04.04.2022 16:49 Відповісти
Свиньям живьём 3/14дорасов скармливать....
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04.04.2022 18:59 Відповісти
 
 