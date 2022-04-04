Воєнні злочини на окупованих територіях України вчинили російські війська, - Стано
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Масові вбивства цивільного населення та жахливі військові злочини, виявлені у містах України, були скоєні військовослужбовцями Росії, які здійснювали повний контроль на цих окупованих територіях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі, під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Пітер Стано.
"Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) започаткував розслідування вбивств та інших воєнних злочинів, що були скоєні окупаційними силами російського агресора. Райони, про які ми говоримо, були під окупацією та під контролем агресора, російських військ. Тож, ніхто, окрім них, не міг здійснити всі ці звірства", - зауважив Стано.
Він наголосив, що для притягнення до відповідальності винних у цих страшних злочинах має бути проведене ретельне та належне розслідування, із залученням ключових міжнародних інституцій, таких як МКС та Комісія із розслідування Офісу Верховного комісара ООН із прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
жахливоі справи , яке ******* людство ще не бачило !😡
Тож перш ніж обзивати інші країни, подивіться що теперішня влада робила останній рік, а краще 3 роки.
Ну, если лётчика или важную шишку-командира....
Хйло похоже по привычке делает себе личную армию отморозков (всякие там фоточки с "вагнеровцами", видео пыток с Сирии и т.п. так что все военные преступления скорее всего были спланированы изначально). но он конечно немного поторопился, для такой "армии" рф должна стать чуть меньше московской области. возможно как село с неграми с золотым стулом в Африке.
Но ВСЁ-ТАКИ РАЗМЕЩУ . А то всякие фейсбуки такие фото не пропускают по просьбе своих спонсоров из раши.
И ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧЕМ ПРОВИНИЛАСЬ БЕЛОКУРАЯ ДЕВЧУШКА ПЕРЕД МЕРКЕЛЬ ОРБАНОМ САРКОЗИ ???????
под суд ее вместе с ****** !!!!
Хоча принципово це нічого не міняє
Тревога по информвойскам России: уходя из Бучи нужно было снимать красивые картинки
https://youtu.be/cgReDf4bna8
Так вона дуже швидко все зрозуміє.
Так само і з державами. Якщо Росія відчує "смак" від успішності шантажу світу війною та досягнення своїх цілей з допомогою агресії, то вона застосовуватиме цей інструмент знову і знову та створюватиме всьому світу все більші проблеми.
Тому мова має йти не про те, які санкції вводити чи не вводити, а про створення цілісного механізму з різним інструментарієм, який дозволить "приспати" Росію як найшвидше.