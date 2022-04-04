Воєнні злочини на окупованих територіях України вчинили російські війська, - Стано

Масові вбивства цивільного населення та жахливі військові злочини, виявлені у містах України, були скоєні військовослужбовцями Росії, які здійснювали повний контроль на цих окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі, під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Пітер Стано.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) започаткував розслідування вбивств та інших воєнних злочинів, що були скоєні окупаційними силами російського агресора. Райони, про які ми говоримо, були під окупацією та під контролем агресора, російських військ. Тож, ніхто, окрім них, не міг здійснити всі ці звірства", - зауважив Стано.

Він наголосив, що для притягнення до відповідальності винних у цих страшних злочинах має бути проведене ретельне та належне розслідування, із залученням ключових міжнародних інституцій, таких як МКС та Комісія із розслідування Офісу Верховного комісара ООН із прав людини.

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