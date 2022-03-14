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Можливе інсценування атаки хімічною або біологічною зброєю російськими окупаційними силами в Україні, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Можливе інсценування атаки хімічною або біологічною зброєю російськими окупаційними силами в Україні, - Єврокомісія

У Європейському Союзі говорять про "ознаки" можливості використання Росією у війні з Україною хімічної чи біологічної зброї та закликають припинити подальшу ескалацію, так само як і використання забороненої зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо буде використано хімічну зброю - це буде дуже погано. Ми вже отримали ознаки щодо можливого інсценування атаки або хімічною, або біологічною зброєю російськими окупаційними силами в Україні", - сказав у понеділок у Брюсселі представник Європейської комісії Петер Стано.

За його словами, ці ознаки ґрунтуються на тому, що російські офіційні особи поширюють інформацію про "так звану біохімічну лабораторію та інший нонсенс, що є абсолютною неправдою". "ЄС готовий до будь-якого сценарію. Але давайте не спекулюватимемо і сфокусуємося на зусиллях, спрямованих на те, щоб зупинити агресію проти українського народу та України як країни, вивести російські війська і знайти вирішення цієї кризи шляхом переговорів, а не використанням сили та зброї, забороненої зброї", - наголосив Стано.

При цьому він констатував, що те, що "ми бачимо досі, - це безвідповідальна поведінка на українській території", яка полягає не лише в тому, що обстрілюють цивільну інфраструктуру, а й обстрілюють атомні станції". "Це дуже небезпечно, і міжнародна спільнота реагує, щоб зробити все можливе, щоб зупинити російську окупаційну машину від подальших атак, включаючи використання забороненої зброї", - додав представник ЄК.

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Стано також засудив атаку Яворівського міжнародного центру з підготовки миротворців. "Ми засуджуємо цю атаку, як і всі атаки в Україні", - констатував він.

Автор: Володимир Янченко
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опять на бульбашей кинет шото
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14.03.2022 15:43 Відповісти
А вы козлы просто сидите и наблюдаете. Нужно под прицел поставить белорузкие и росийские АЕС и если Рашка что то вздумает применить то ***бнуть по ним всеми средствами.
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14.03.2022 15:53 Відповісти
Ми ж не терористи так як цапи, ми не можемо знищувати цивільних, навіть якщо вони з промитими мізками, бо це цивільні і це низько.
А якщо тобі хочеться попідривати АЕС, то йди до цапів добровольцем
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14.03.2022 16:13 Відповісти
Вы там в своём уме? Украина не страна-террорист. Причём от АЭС Белоруси пострадает Литва, Польша и Латвия.
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14.03.2022 16:46 Відповісти
Ти дурень або провокатор. У будь-якому випадку - засланий казачок. Мабуть історія ЧАЕС, Фукусіми довбнів нічому не вчить. Українці не терористи на відміну від "рузьге". Так що, як кажуть "промахнувся".
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14.03.2022 19:03 Відповісти
Христо Грозев об этом говорил вчера .на западе есть инфа. и очень этим обеспокоены .
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14.03.2022 16:04 Відповісти
Мені здається, що можна скласти цілу "Шкалу занепокоєності від західних інституцій"
Виглядає по нарощуванню ступеню "занепокоєності"
- стурбовані

- занепокоєні

- сильно занепокоєні

- дуже сильно занепокоєні

- занепокоєні "шо ****...ць"
- те ж саме, що у попередньому пункті , АЛЕ ДІЯТИ не будемо. Бо...тому що
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14.03.2022 19:10 Відповісти
Це буде дуже погано?І це все занепокоення?
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14.03.2022 16:05 Відповісти
Безвкусные понты и угробленные средства. Он там наверное хотел личный Эрмитаж по кацапски построить.
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14.03.2022 16:43 Відповісти
Идиоты европейские. Как вы своими осуждениями и призывами сможете остановить ***** от его планов? Озвучьте конкретные ваши жесткие действия на эти возможные атаки. Это уже сейчас надо делать, а не сопли жевать. Люди могут погибнуть.
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14.03.2022 17:03 Відповісти
 
 