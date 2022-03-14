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Возможна инсценировка атаки химическим или биологическим оружием российскими оккупационными силами в Украине, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Возможна инсценировка атаки химическим или биологическим оружием российскими оккупационными силами в Украине, - Еврокомиссия

В Европейском Союзе говорят о "признаках" возможности использования Россией в войне с Украиной химического или биологического оружия и призывают прекратить дальнейшую эскалацию, равно как и использование запрещенного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если будет использовано химическое оружие – это будет очень плохо. Мы уже получили признаки в отношении возможной инсценировки атаки либо химическим, либо биологическим оружием российскими оккупационными силами в Украине", - сказал в понедельник в Брюсселе представитель Европейской комиссии Питер Стано.

По его словам, эти признаки основываются на том, что российские официальные лица распространяют информацию о "так называемой био-химической лаборатории и прочий нонсенс, что является абсолютной неправдой". "ЕС готов к любому сценарию. Но давайте не будем спекулировать и сфокусируемся на усилиях, направленных на то, чтобы остановить агрессию против украинского народа и Украины как страны, вывести российские войска и найти решение этому кризису путем переговоров, а не использованием силы и оружия, запрещенного оружия", - подчеркнул Стано.

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При этом он констатировал, что то, что "мы видим до сих пор, - так это безответственное поведение на украинской территории", которое заключается не только в том, что обстреливают гражданскую инфраструктуру, но и обстреливают атомные станции". "Это очень опасно, и международное сообщество реагирует, чтобы сделать все возможное, чтобы остановить российскую оккупационную машину от дальнейших атак, включая использование запрещенного оружия", - добавил представитель ЕК.

Стано также осудил атаку Яворивского международного центра по подготовке миротворцев. "Мы осуждаем эту атаку, равно как и все атаки в Украине", - констатировал он.

Автор: Анастасія Потіха
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опять на бульбашей кинет шото
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14.03.2022 15:43 Ответить
А вы козлы просто сидите и наблюдаете. Нужно под прицел поставить белорузкие и росийские АЕС и если Рашка что то вздумает применить то ***бнуть по ним всеми средствами.
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14.03.2022 15:53 Ответить
Ми ж не терористи так як цапи, ми не можемо знищувати цивільних, навіть якщо вони з промитими мізками, бо це цивільні і це низько.
А якщо тобі хочеться попідривати АЕС, то йди до цапів добровольцем
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14.03.2022 16:13 Ответить
Вы там в своём уме? Украина не страна-террорист. Причём от АЭС Белоруси пострадает Литва, Польша и Латвия.
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14.03.2022 16:46 Ответить
Ти дурень або провокатор. У будь-якому випадку - засланий казачок. Мабуть історія ЧАЕС, Фукусіми довбнів нічому не вчить. Українці не терористи на відміну від "рузьге". Так що, як кажуть "промахнувся".
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14.03.2022 19:03 Ответить
Христо Грозев об этом говорил вчера .на западе есть инфа. и очень этим обеспокоены .
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14.03.2022 16:04 Ответить
Мені здається, що можна скласти цілу "Шкалу занепокоєності від західних інституцій"
Виглядає по нарощуванню ступеню "занепокоєності"
- стурбовані

- занепокоєні

- сильно занепокоєні

- дуже сильно занепокоєні

- занепокоєні "шо ****...ць"
- те ж саме, що у попередньому пункті , АЛЕ ДІЯТИ не будемо. Бо...тому що
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14.03.2022 19:10 Ответить
Це буде дуже погано?І це все занепокоення?
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14.03.2022 16:05 Ответить
Безвкусные понты и угробленные средства. Он там наверное хотел личный Эрмитаж по кацапски построить.
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14.03.2022 16:43 Ответить
Идиоты европейские. Как вы своими осуждениями и призывами сможете остановить ***** от его планов? Озвучьте конкретные ваши жесткие действия на эти возможные атаки. Это уже сейчас надо делать, а не сопли жевать. Люди могут погибнуть.
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14.03.2022 17:03 Ответить
 
 