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Военные преступления на оккупированных территориях Украины совершили российские войска, - Стано

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стано

Массовые убийства гражданского населения и ужасные военные преступления, обнаруженные в городах Украины, были совершены военнослужащими России, осуществлявшими полный контроль на этих оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.

"Прокурор Международного уголовного суда (МУС) начал расследование убийств и других военных преступлений, совершенных оккупационными силами российского агрессора. Районы, о которых мы говорим, были под оккупацией и под контролем агрессора, российских войск. Так что никто, кроме них, не мог совершить все эти зверства", - заметил Стано.

Он подчеркнул, что для привлечения к ответственности виновных в этих страшных преступлениях должно быть проведено тщательное и надлежащее расследование с привлечением ключевых международных институтов, таких как МУС и Комиссия по расследованию Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

Также читайте: Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности, - премьер Японии Кисида о зверствах войск РФ в Буче
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Топ комментарии
+25
Вже працюють , але потрібно залучати більше іноземних фахівців до цієі
жахливоі справи , яке ******* людство ще не бачило !😡
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04.04.2022 15:17
+17
они просто процедурные шаги как для любых других случаев, никто кроме нас русню не накажет. просто тотально уничтожать их, никаких пленных
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04.04.2022 15:22
+13
"євросикуни" давали і дають ракети і військову допомогу. Зе в той час розмінував вихід з Криму і згорнув ракетну програму.
Тож перш ніж обзивати інші країни, подивіться що теперішня влада робила останній рік, а краще 3 роки.
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04.04.2022 15:30
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Вже працюють , але потрібно залучати більше іноземних фахівців до цієі
жахливоі справи , яке ******* людство ще не бачило !😡
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04.04.2022 15:17 Ответить
Під це треба підняти першочергове питання доставки ракет, щоб діставати фашистів як можна далі.
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04.04.2022 15:19 Ответить
Ну, если будут расследовать, как с малазийским Боингом МН17, то все европейские институции и импотентная ООН могут идти за кацапским кораблем или самораспуститься !
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04.04.2022 15:21 Ответить
они просто процедурные шаги как для любых других случаев, никто кроме нас русню не накажет. просто тотально уничтожать их, никаких пленных
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04.04.2022 15:22 Ответить
У евросцыкунов одна и та же методичка написанная фрау Шмеркель.
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04.04.2022 15:25 Ответить
"євросикуни" давали і дають ракети і військову допомогу. Зе в той час розмінував вихід з Криму і згорнув ракетну програму.
Тож перш ніж обзивати інші країни, подивіться що теперішня влада робила останній рік, а краще 3 роки.
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04.04.2022 15:30 Ответить
А де можна почитать про розмінування?
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04.04.2022 15:55 Ответить
Люди у кого есть связь с нашими военным и тд, с теми кто прямо сейчас воюет, просите не брать пленных, только минусовать этот мусор
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04.04.2022 15:26 Ответить
Военные всё это видят первыми ! Никто пленных уже не берёт....
Ну, если лётчика или важную шишку-командира....
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04.04.2022 15:28 Ответить
если с техникой сдаются\сдают - то можно и нужно. только конечно там таких умных доли процента. да и вряд ли бы такие сильно замазывались.
Хйло похоже по привычке делает себе личную армию отморозков (всякие там фоточки с "вагнеровцами", видео пыток с Сирии и т.п. так что все военные преступления скорее всего были спланированы изначально). но он конечно немного поторопился, для такой "армии" рф должна стать чуть меньше московской области. возможно как село с неграми с золотым стулом в Африке.
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04.04.2022 18:47 Ответить
При повній підтримці всього москальського народу від карелів на Заході до чукчів на Сході
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04.04.2022 15:26 Ответить
От этих разговоров про будущие суды так поднимается боевой дух, ух как поднимается... ванька который побывал впервые за границей оказавшись в белоруси обязательно боится этих разговоров и пустых надежд....
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04.04.2022 15:27 Ответить
Долго думала , размещать это фото или нет . Сердце болит это видеть .
Но ВСЁ-ТАКИ РАЗМЕЩУ . А то всякие фейсбуки такие фото не пропускают по просьбе своих спонсоров из раши.
И ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧЕМ ПРОВИНИЛАСЬ БЕЛОКУРАЯ ДЕВЧУШКА ПЕРЕД МЕРКЕЛЬ ОРБАНОМ САРКОЗИ ???????
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04.04.2022 15:30 Ответить
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04.04.2022 15:30 Ответить
Меркель , **** , отвечай за базар !!!

под суд ее вместе с ****** !!!!
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04.04.2022 15:32 Ответить
Це фото загиблих від кацапських ракет і бомб у Миколаєві.

Хоча принципово це нічого не міняє
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04.04.2022 15:56 Ответить
Да это ничего не меняет
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04.04.2022 16:00 Ответить
#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
Тревога по информвойскам России: уходя из Бучи нужно было снимать красивые картинки

https://youtu.be/cgReDf4bna8
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04.04.2022 16:27 Ответить
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04.04.2022 15:33 Ответить
Смерть немецковенгрофранцузким окупантам?
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04.04.2022 15:52 Ответить
СМЕРТЬ МОСКОВИТАМ !!! Остальных судить . Меркель дать пожизненное . Ведь она глаза закрыла и на сирийский геноцид тоже.
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04.04.2022 15:57 Ответить
Ні, привезти Меркель разом зі членами її родини в Україну та розосередити їх по найбільш вірогідним мішеням ракетнобомбових ударів москалів.
Так вона дуже швидко все зрозуміє.
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04.04.2022 16:05 Ответить
Колись в українських селах всі знали, що пес, якому вдалося "успішно" пополювати на курок, має бути негайно "приспаний". Бо він свій "подвиг" повторюватиме регулярно і все частіше.
Так само і з державами. Якщо Росія відчує "смак" від успішності шантажу світу війною та досягнення своїх цілей з допомогою агресії, то вона застосовуватиме цей інструмент знову і знову та створюватиме всьому світу все більші проблеми.
Тому мова має йти не про те, які санкції вводити чи не вводити, а про створення цілісного механізму з різним інструментарієм, який дозволить "приспати" Росію як найшвидше.
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04.04.2022 16:02 Ответить
Фашисты **********, суд рассматривает показания свидетелей, а не брехню кровавых преступников, а свидетелей много, очень много.
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04.04.2022 16:04 Ответить
Як вже набридли оці нескінченні заяви. Кому вони потрібні, на кого розраховані?
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04.04.2022 16:04 Ответить
Узнал сегодня. У моей одногруппницы соседи не успели убежать из Бучи. Когда эти твари начали там пулять по всем, у людей выбежал кот из двора, твари устроили охоту за ним, ребенок 5-летний увидел и услышал это кричал, родители его прижимали, чтоб русня не услышала. Котик лежал в 10-15 м от двора, изрешетили. Малого теперь точно к бабке какой-то надо, стресс сильнейший, но они выжили.
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04.04.2022 16:10 Ответить
пора вже реально щось серйозне робити! Де ембарго на газ та нафту???
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04.04.2022 16:13 Ответить
оце якби там кацапстан напав на нiмцiв а ми тут такi *тре ще почекати подивитися а поки ми трошки занепокоэнi* ото було би цiкаво щоб тодi казали
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04.04.2022 16:49 Ответить
Свиньям живьём 3/14дорасов скармливать....
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04.04.2022 18:59 Ответить
 
 