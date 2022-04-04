Военные преступления на оккупированных территориях Украины совершили российские войска, - Стано
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Массовые убийства гражданского населения и ужасные военные преступления, обнаруженные в городах Украины, были совершены военнослужащими России, осуществлявшими полный контроль на этих оккупированных территориях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.
"Прокурор Международного уголовного суда (МУС) начал расследование убийств и других военных преступлений, совершенных оккупационными силами российского агрессора. Районы, о которых мы говорим, были под оккупацией и под контролем агрессора, российских войск. Так что никто, кроме них, не мог совершить все эти зверства", - заметил Стано.
Он подчеркнул, что для привлечения к ответственности виновных в этих страшных преступлениях должно быть проведено тщательное и надлежащее расследование с привлечением ключевых международных институтов, таких как МУС и Комиссия по расследованию Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.
Пожалуйста, подождите...
жахливоі справи , яке ******* людство ще не бачило !😡
Тож перш ніж обзивати інші країни, подивіться що теперішня влада робила останній рік, а краще 3 роки.
Ну, если лётчика или важную шишку-командира....
Хйло похоже по привычке делает себе личную армию отморозков (всякие там фоточки с "вагнеровцами", видео пыток с Сирии и т.п. так что все военные преступления скорее всего были спланированы изначально). но он конечно немного поторопился, для такой "армии" рф должна стать чуть меньше московской области. возможно как село с неграми с золотым стулом в Африке.
Но ВСЁ-ТАКИ РАЗМЕЩУ . А то всякие фейсбуки такие фото не пропускают по просьбе своих спонсоров из раши.
И ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧЕМ ПРОВИНИЛАСЬ БЕЛОКУРАЯ ДЕВЧУШКА ПЕРЕД МЕРКЕЛЬ ОРБАНОМ САРКОЗИ ???????
под суд ее вместе с ****** !!!!
Хоча принципово це нічого не міняє
Тревога по информвойскам России: уходя из Бучи нужно было снимать красивые картинки
https://youtu.be/cgReDf4bna8
Так вона дуже швидко все зрозуміє.
Так само і з державами. Якщо Росія відчує "смак" від успішності шантажу світу війною та досягнення своїх цілей з допомогою агресії, то вона застосовуватиме цей інструмент знову і знову та створюватиме всьому світу все більші проблеми.
Тому мова має йти не про те, які санкції вводити чи не вводити, а про створення цілісного механізму з різним інструментарієм, який дозволить "приспати" Росію як найшвидше.