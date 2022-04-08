Під російське консульство у Львові принесли "закривавлену" техніку, килими, собачу буду й унітаз. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Біля будівлі у Львові, де до повномасштабного вторгнення РФ розташовувалось Генконсульство Росії, 8 квітня відбулася акція під назвою "Російське консульство – пам’ятник мародерству".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Люди принесли побутову і комп’ютерну техніку, взуття, косметику, біжутерію, які облили червоною фарбою, що символізує кров мирних українців, яких убили, зґвалтували, обікрали російські військові в українських містах і селах.
Цією акцію львів’яни хочуть ще раз привернути увагу світу щодо дій російської арміі на території України, кажуть активісти.
"Дуже багато російських консульств ще діють у світі, російські консули не відрікаються своїх почесних місій. Ми хочемо засоромити російську армію, російських громадян, щоб вони знали, чим насправді займаються їхні російські представники, які прийшли загарбувати українські землі, вбивати українців, грабувати, ґвалтували. Ми хочемо, щоб таку акцію повторили біля кожного російського консульства у світі", – каже Ляна Мицько, активістка зі Львова.
На воротах львів’яни почепили плакат англійською мовою: "Російська армія – натовп вбивць, ґвалтівників, мародерів".
Генеральне консульство Росії у Львові припинило роботу 22 лютого. Росія орендувала приміщення у приватних осіб. Нацгвардійці продовжують охороняти порожню будівлю. Як пояснили журналістам, угода укладена з фізичною особою. Досі на паркані є вивіска з назвою дипстанови Росії.
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А якби й були - краще б дєрьмаку голову відрізали і туди через паркан перекинули
МИ ЗАРАЗ ПО ІНШОМУ ПРАЦЮЄМО - СКИДАЄМО ФОТКИ З БУЧІ, З ІРПЕНЯ, З БОРОДЯНКИ НАШИМ ДРУЖИНАМ, ЯКІ В ЕВАКУАЦІЇ В ЄВРОПІ, І ВОНИ ТАМ ПО СОЦМЕРЕЖАХ І ГРУПА ПОШИРЮЮТЬ ЦІ ФОТКИ З ВІДПОВІДНИМИ КОМЕНТАМИ.
ЗАРАЗ ОСЬ З ВОКЗАЛУ КРАМАТОРСЬКА ФОТКИ ПОЧАЛИ З'ЯВЛЯТИСЬ...
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Тобто, зелене небрите створіння, цей грьобаний ангел миру і захисник всіх обездоленних, гнівно обвинувачує у цій війні всіх навколо, і вимазує їхні руки в крові наших дітей - ще не дійшов до того, щоб вигнати нахєр всіх кацапських ублюдків з країни? і це в той час, як Європа пакує десятками цих шпигунів вслід за їхнім кораблем? Чи це теж не на часі, і Люська завтра повідомить чергову сенсаційну спецоперацію - чому саме так а не інакше?
***** зелені....ви хочаб щось відчуваєте зараз окрім як поржать?
це ганьба, вигнать в сибір нахер
*****, - "Во Львове"??
Вы серьёзно???
В МАРИУПОЛЬ СУК, В ХАРЬКОВ, В 3/14ЗДУ!!!
Поберушки
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Чоловіка, що кинув "коктейль Молотова" у російське консульство у Львові, затримано, - МВС Джерело: https://censor.net/ua/n3308008