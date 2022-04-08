Під російське консульство у Львові принесли "закривавлену" техніку, килими, собачу буду й унітаз. ФОТО

Біля будівлі у Львові, де до повномасштабного вторгнення РФ розташовувалось Генконсульство Росії, 8 квітня відбулася акція під назвою "Російське консульство – пам’ятник мародерству".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Люди принесли побутову і комп’ютерну техніку, взуття, косметику, біжутерію, які облили червоною фарбою, що символізує кров мирних українців, яких убили, зґвалтували, обікрали російські військові в українських містах і селах.

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Цією акцію львів’яни хочуть ще раз привернути увагу світу щодо дій російської арміі на території України, кажуть активісти.

"Дуже багато російських консульств ще діють у світі, російські консули не відрікаються своїх почесних місій. Ми хочемо засоромити російську армію, російських громадян, щоб вони знали, чим насправді займаються їхні російські представники, які прийшли загарбувати українські землі, вбивати українців, грабувати, ґвалтували. Ми хочемо, щоб таку акцію повторили біля кожного російського консульства у світі", – каже Ляна Мицько, активістка зі Львова.

На воротах львів’яни почепили плакат англійською мовою: "Російська армія – натовп вбивць, ґвалтівників, мародерів".

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Генеральне консульство Росії у Львові припинило роботу 22 лютого. Росія орендувала приміщення у приватних осіб. Нацгвардійці продовжують охороняти порожню будівлю. Як пояснили журналістам, угода укладена з фізичною особою. Досі на паркані є вивіска з назвою дипстанови Росії.





