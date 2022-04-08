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консульство (266) Львів (2082) мародерство (313) росія (47327)

Під російське консульство у Львові принесли "закривавлену" техніку, килими, собачу буду й унітаз. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля будівлі у Львові, де до повномасштабного вторгнення РФ розташовувалось Генконсульство Росії, 8 квітня відбулася акція під назвою "Російське консульство – пам’ятник мародерству".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Люди принесли побутову і комп’ютерну техніку, взуття, косметику, біжутерію, які облили червоною фарбою, що символізує кров мирних українців, яких убили, зґвалтували, обікрали російські військові в українських містах і селах.

Читайте: Після розголосу про окупантів-мародерів російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною

Цією акцію львів’яни хочуть ще раз привернути увагу світу щодо дій російської арміі на території України, кажуть активісти.

"Дуже багато російських консульств ще діють у світі, російські консули не відрікаються своїх почесних місій. Ми хочемо засоромити російську армію, російських громадян, щоб вони знали, чим насправді займаються їхні російські представники, які прийшли загарбувати українські землі, вбивати українців, грабувати, ґвалтували. Ми хочемо, щоб таку акцію повторили біля кожного російського консульства у світі", – каже Ляна Мицько, активістка зі Львова.

На воротах львів’яни почепили плакат англійською мовою: "Російська армія – натовп вбивць, ґвалтівників, мародерів".

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Генеральне консульство Росії у Львові припинило роботу 22 лютого. Росія орендувала приміщення у приватних осіб. Нацгвардійці продовжують охороняти порожню будівлю. Як пояснили журналістам, угода укладена з фізичною особою. Досі на паркані є вивіска з назвою дипстанови Росії.

Під російське консульство у Львові принесли закривавлену техніку, килими, собачу буду й унітаз 01
Під російське консульство у Львові принесли закривавлену техніку, килими, собачу буду й унітаз 02
Під російське консульство у Львові принесли закривавлену техніку, килими, собачу буду й унітаз 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
очистите эту территорию откройте ворота и национализируйте все там для нужд города. Все равно никаких отношений уже нет
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08.04.2022 12:47
+23
Крутая будка...у среднестатистического бурята или тувинца в паРаше юрта меньшего размера...
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08.04.2022 12:47
+6
Ви з Німеччини даєте вказівки Національній гвардії? Do dupy вас!
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08.04.2022 14:40
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очистите эту территорию откройте ворота и национализируйте все там для нужд города. Все равно никаких отношений уже нет
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08.04.2022 12:47 Відповісти
Краще б нацгвардія ЧАЕС охороняла ,а не лапки доверху...чуже майно не стріляє
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08.04.2022 12:47 Відповісти
Ви з Німеччини даєте вказівки Національній гвардії? Do dupy вас!
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08.04.2022 14:40 Відповісти
Крутая будка...у среднестатистического бурята или тувинца в паРаше юрта меньшего размера...
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08.04.2022 12:47 Відповісти
І що, допомогла ця акція чимось біля недіючого консульства?? Цікаво що то за їбанати придумали таке у Львові..
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08.04.2022 12:49 Відповісти
Це картинка для західної преси, вони майже всі зараз у Львові сидять
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08.04.2022 13:00 Відповісти
Ну і що, коли там все одно нікого нема?

А якби й були - краще б дєрьмаку голову відрізали і туди через паркан перекинули
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08.04.2022 12:49 Відповісти
А може краще *****, чи може добкіну, царьову, мураєву. Я би хотів щоб єрмака взяли за яйця, а ваші закиди дуже на користь параші. Тому злий ронін з України, краще направте вашу енергію на щось більш конструктивне.
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08.04.2022 12:57 Відповісти
найти орендодателя и провести с ним беседу, что бы снял все вывески, закон военного времени один для всех
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08.04.2022 12:53 Відповісти
В тому консульстві нікого немає,потрібно такі акції робити перш за все в європейських країнах там де політики до сих пір мають ілюзії на рахунок рашистів.Непогано було б організувати людей біля посольств росії у Будапешті Берліні,Гамбурзі,Мілані,Ліоні та Берні там зараз черги з російських багатіїв ,нахай подивляться, що вони наробили із своїм фюрером путіним.
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08.04.2022 12:53 Відповісти
Та кацапам це все до лампочки! В посольстві такі самі мародери, вивозять за собою викручені лампочки та скручені ручки з дверей.
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08.04.2022 12:54 Відповісти
Краще вішати рашистів.
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08.04.2022 12:59 Відповісти
А почему это консульство закрыто? Почему в нем как минимум не живут беженцы?
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08.04.2022 13:00 Відповісти
Ковра на стіну не вистачає. Кацапи без коврів на стінах жити не можуть.
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08.04.2022 13:03 Відповісти
ТА ТАМ ЖЕ В ЦЬОМУ КОНСУЛЬСТВІ ВЖЕ НЕМАЄ МОСКАЛІВ.
МИ ЗАРАЗ ПО ІНШОМУ ПРАЦЮЄМО - СКИДАЄМО ФОТКИ З БУЧІ, З ІРПЕНЯ, З БОРОДЯНКИ НАШИМ ДРУЖИНАМ, ЯКІ В ЕВАКУАЦІЇ В ЄВРОПІ, І ВОНИ ТАМ ПО СОЦМЕРЕЖАХ І ГРУПА ПОШИРЮЮТЬ ЦІ ФОТКИ З ВІДПОВІДНИМИ КОМЕНТАМИ.
ЗАРАЗ ОСЬ З ВОКЗАЛУ КРАМАТОРСЬКА ФОТКИ ПОЧАЛИ З'ЯВЛЯТИСЬ...
ПРИЄДНУЙТЕСЬ!
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08.04.2022 13:05 Відповісти
а воно ще працює в УКРАЇНІ??????
Тобто, зелене небрите створіння, цей грьобаний ангел миру і захисник всіх обездоленних, гнівно обвинувачує у цій війні всіх навколо, і вимазує їхні руки в крові наших дітей - ще не дійшов до того, щоб вигнати нахєр всіх кацапських ублюдків з країни? і це в той час, як Європа пакує десятками цих шпигунів вслід за їхнім кораблем? Чи це теж не на часі, і Люська завтра повідомить чергову сенсаційну спецоперацію - чому саме так а не інакше?
***** зелені....ви хочаб щось відчуваєте зараз окрім як поржать?
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08.04.2022 13:07 Відповісти
Після всього що ці тварі накоєїли в Україні, вони ще тут???????? Треба припинити всі відносини з цим мордором!!!!! ще, що ти чекаєш?????? Це треба було зробити ще 24 лютого!!!!!!!!!!!
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08.04.2022 13:16 Відповісти
Зелені ніколи не розірвуть відносини з кацапами.Як мінімум там їхні начальники та бізнес.
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08.04.2022 13:40 Відповісти
Маскальске консульство у Львові це ганьба. Геть маскалів з України!
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08.04.2022 13:18 Відповісти
я думав ці *********** виїхали - так ні.
це ганьба, вигнать в сибір нахер
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08.04.2022 13:22 Відповісти
І ця вивіска консульства на стовпі ще до цього часу висить? Ганьба владі.
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08.04.2022 13:24 Відповісти
А який сенс? У консульстві давно нікого нема. Тільки срач на вулиці розвели. Такі перформанси в Європі треба робити.
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08.04.2022 13:27 Відповісти
А що вони ці підераси там роблять?Європа їх єене сцяними тряпками.це якийсь піzдец.
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08.04.2022 13:41 Відповісти
Дійсно не зрозуміло, що робить консульство москвабаду в Україні? З огляду на Бучу, Краматорськ, Маріуполь і всі інші постраждалі міста України наявність консульства рфії у Львові виглядає як мінімум дивно.
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08.04.2022 14:01 Відповісти
Кацапське консульство треба нацiоналiзувати.
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08.04.2022 14:03 Відповісти
В смысле консульство? Это шутка? Там есть московиты?
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08.04.2022 14:17 Відповісти
Зеленский что то недоговаривает?
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08.04.2022 14:18 Відповісти
"Российское консульство"?
*****, - "Во Львове"??
Вы серьёзно???
В МАРИУПОЛЬ СУК, В ХАРЬКОВ, В 3/14ЗДУ!!!
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08.04.2022 14:34 Відповісти
А я ось щось не розумію:яке може бути консульства росії у Львові? Невже в 1942 році в Саратові було консульство Німеччини?
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08.04.2022 14:36 Відповісти
Зеленський , тобі відомо , що в посольствах та консульствах московії (не закритих по при те . що іде війна) ведеться антиукраїнська діяльність ? Вважаю , що тобі це відомо ...
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08.04.2022 15:09 Відповісти
Надеюсь принисли и красовки "ФИРМЕНИЕ" б/у, а то они в рф нас босоногие. Даже работая убийцами-контратниками у путина им на покупку нових нехвотает

Поберушки
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08.04.2022 15:21 Відповісти
а что там делает кацапское консульство ? повесить пидоров
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08.04.2022 15:27 Відповісти
іронія, але під статею список новин, перша з них датована 30.12.2021
"
Чоловіка, що кинув "коктейль Молотова" у російське консульство у Львові, затримано, - МВС Джерело: https://censor.net/ua/n3308008
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18.04.2022 22:38 Відповісти
 
 