Після розголосу про окупантів-мародерів російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною

Після розголосу про окупантів-мародерів російський оператор доставки вимкнув відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Журналісти виявили, що російський оператор експрес-доставки вантажів СДЕК відключив відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ліквідованого російського окупанта в кишенях знайшли золоті коронки. ФОТО

Білоруські опозиційні журналісти отримали відео з камер спостереження служби доставки "СДЕК", на яких видно, як російські окупанти оформляють награбоване майно з України.