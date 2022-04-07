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Після розголосу про окупантів-мародерів російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною

мародерство

Після розголосу про окупантів-мародерів російський оператор доставки вимкнув відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Журналісти виявили, що російський оператор експрес-доставки вантажів СДЕК відключив відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

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Білоруські опозиційні журналісти отримали відео з камер спостереження служби доставки "СДЕК", на яких видно, як російські окупанти оформляють награбоване майно з України.

армія рф (17271) мародерство (339)


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Топ коментарі
+23
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07.04.2022 12:28
+11
Пізно всрались.
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07.04.2022 12:39
+11
Що б не робили, як не ховали, нічого не допоможе, на вулиці 21 століття!
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07.04.2022 12:40
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07.04.2022 12:28 Відповісти
Знає кішка чиє сало з'їла
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07.04.2022 12:29 Відповісти
Колись, у давні часи таких військових -орків -мародерів в Україні називали не свинособаками а П Е С И Г О Л О В Ц Я М И
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07.04.2022 12:50 Відповісти
як бачимо - не все треба публікувати у пресі. список мародерів тепер не буде відомим для судового переслідування.
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07.04.2022 12:39 Відповісти
Пане Володимиру, наші сонечки- айтішніки все зроблять як має бути.
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07.04.2022 12:43 Відповісти
можно скрытую встроить и не кто не будет знать
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07.04.2022 14:37 Відповісти
так відомі списки. опублікували все.
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07.04.2022 12:59 Відповісти
Пізно всрались.
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07.04.2022 12:39 Відповісти
Що б не робили, як не ховали, нічого не допоможе, на вулиці 21 століття!
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07.04.2022 12:40 Відповісти
ублюдки ,кинулись заметать под ковёр свои преступления
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07.04.2022 12:40 Відповісти
ПаРашка - країна мародерів, гвалтівників, вбивць, брехунів. Крч. - біосміття. Хорошій "рюзьге" - кожен "200-й"
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07.04.2022 12:42 Відповісти
Хакеры могли бы все данные с тех почтовых отделений добыть ?

Еще может обратиться к приграничным россиянам ( которые не поддерживают войну) фоткать клиентов около почтовых отделений и кидать фотки в интернет
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07.04.2022 12:45 Відповісти
Вже пізно. Для Гааги свідчень більш ніж достатньо. Але Гаага - далеко. А наші спецслужби - поруч. Іде собі ось такий кацап по нашій землі, тягне на плечах здобич, крутить головою, роздивляється, падло, щоб ще вкрасти, вбивши українця... Аж дивиться, а голова його вже лежить в кущах, пробита й відірвана. Прикро стало кацапу, зажмурився.
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07.04.2022 12:46 Відповісти
Російська пошта з усіх сил прикриває російських мародерів. Це ж для Росії - золотий фонд нації.
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07.04.2022 13:00 Відповісти
быстро среагировали,не прошло и три дня
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07.04.2022 16:47 Відповісти
 
 