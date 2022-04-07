Після розголосу про окупантів-мародерів російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною
Після розголосу про окупантів-мародерів російський оператор доставки вимкнув відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Журналісти виявили, що російський оператор експрес-доставки вантажів СДЕК відключив відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.
Білоруські опозиційні журналісти отримали відео з камер спостереження служби доставки "СДЕК", на яких видно, як російські окупанти оформляють награбоване майно з України.
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+23 Вася Шевченко #371210
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+11 Raisa Lenfer
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Еще может обратиться к приграничным россиянам ( которые не поддерживают войну) фоткать клиентов около почтовых отделений и кидать фотки в интернет