После огласки об оккупантах-мародёрах российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной
После огласки об оккупантах-мародёрах российский оператор доставки выключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Журналисты обнаружили, что российский оператор экспресс-доставки грузов "СДЭК" отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.
Белорусские оппозиционные журналисты получили видео с камер наблюдения службы доставки "СДЭК", на которых видно, как российские оккупанты оформляют награбленное имущество из Украины.
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Еще может обратиться к приграничным россиянам ( которые не поддерживают войну) фоткать клиентов около почтовых отделений и кидать фотки в интернет