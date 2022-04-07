После огласки об оккупантах-мародёрах российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной

После огласки об оккупантах-мародёрах российский оператор доставки выключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Журналисты обнаружили, что российский оператор экспресс-доставки грузов "СДЭК" отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

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Белорусские оппозиционные журналисты получили видео с камер наблюдения службы доставки "СДЭК", на которых видно, как российские оккупанты оформляют награбленное имущество из Украины.