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Новости Агрессия России против Украины Война
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После огласки об оккупантах-мародёрах российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной

мародерство

После огласки об оккупантах-мародёрах российский оператор доставки выключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Журналисты обнаружили, что российский оператор экспресс-доставки грузов "СДЭК" отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

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Белорусские оппозиционные журналисты получили видео с камер наблюдения службы доставки "СДЭК", на которых видно, как российские оккупанты оформляют награбленное имущество из Украины.

Автор: 

армия РФ (19123) мародерство (461)


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Топ комментарии
+23
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07.04.2022 12:28
+11
Пізно всрались.
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07.04.2022 12:39
+11
Що б не робили, як не ховали, нічого не допоможе, на вулиці 21 століття!
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07.04.2022 12:40
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07.04.2022 12:28 Ответить
Знає кішка чиє сало з'їла
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07.04.2022 12:29 Ответить
Колись, у давні часи таких військових -орків -мародерів в Україні називали не свинособаками а П Е С И Г О Л О В Ц Я М И
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07.04.2022 12:50 Ответить
як бачимо - не все треба публікувати у пресі. список мародерів тепер не буде відомим для судового переслідування.
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07.04.2022 12:39 Ответить
Пане Володимиру, наші сонечки- айтішніки все зроблять як має бути.
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07.04.2022 12:43 Ответить
можно скрытую встроить и не кто не будет знать
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07.04.2022 14:37 Ответить
так відомі списки. опублікували все.
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07.04.2022 12:59 Ответить
Пізно всрались.
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07.04.2022 12:39 Ответить
Що б не робили, як не ховали, нічого не допоможе, на вулиці 21 століття!
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07.04.2022 12:40 Ответить
ублюдки ,кинулись заметать под ковёр свои преступления
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07.04.2022 12:40 Ответить
ПаРашка - країна мародерів, гвалтівників, вбивць, брехунів. Крч. - біосміття. Хорошій "рюзьге" - кожен "200-й"
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07.04.2022 12:42 Ответить
Хакеры могли бы все данные с тех почтовых отделений добыть ?

Еще может обратиться к приграничным россиянам ( которые не поддерживают войну) фоткать клиентов около почтовых отделений и кидать фотки в интернет
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07.04.2022 12:45 Ответить
Вже пізно. Для Гааги свідчень більш ніж достатньо. Але Гаага - далеко. А наші спецслужби - поруч. Іде собі ось такий кацап по нашій землі, тягне на плечах здобич, крутить головою, роздивляється, падло, щоб ще вкрасти, вбивши українця... Аж дивиться, а голова його вже лежить в кущах, пробита й відірвана. Прикро стало кацапу, зажмурився.
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07.04.2022 12:46 Ответить
Російська пошта з усіх сил прикриває російських мародерів. Це ж для Росії - золотий фонд нації.
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07.04.2022 13:00 Ответить
быстро среагировали,не прошло и три дня
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07.04.2022 16:47 Ответить
 
 