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Луганщина (4423) найманці рф (1970)

Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воєнний журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що поблизу Попасної наші захисники знищили групу окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Цаплієнко зазначив: "Біля Попасної артилерія накрила "музикантів". Так військові називають учасників незаконного збройного формування "Вагнер". Особисто знаю тих, хто стоїть в Попасній. Сьогоднішній Краматорськ ці люди не пробачать ніколи".

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Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної 01
Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної 02
Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної 03
Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+83
ЗСУ перетворює плахіх руцкіх в харошіх
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08.04.2022 20:59
+81
что то как то они уставшими выглядят я бы сказал смертельно уставшими
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08.04.2022 20:58
+50
красивое, давите их, слава ЗСУ!
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08.04.2022 21:00
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Як там співала м.распутіна "....іграй музикант, я буду вєріть в то, что лучшіє дні впєрєді...")))))))) До ОРКестрової ями кабздона!
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08.04.2022 23:53 Відповісти
На останньому фото один ще живий...
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09.04.2022 02:29 Відповісти
Собакам собача смерть!
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09.04.2022 03:51 Відповісти
Не маєш рації!
"Кацапу кацапська смерть!!!"
"Москалю москальська Смерть!!!"
А собака - ліпший друг людини!!!
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09.04.2022 13:33 Відповісти
Згоден.
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09.04.2022 14:57 Відповісти
Кращий метод перевиховання.
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09.04.2022 08:36 Відповісти
АЙ МОЛОДЦІ !!!
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09.04.2022 11:41 Відповісти
Только такие кадры отбивают у моцколя желание идти "освобождать" Украину. А кадры убитых ими женщин и детей наоборот, повышают желание идти убивать, насиловать и грабить украинцев.
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09.04.2022 15:01 Відповісти
Тепер Кобзон може співати з жиріком під аккомпонемент ансамбля александрова композицю Вагнера
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09.04.2022 16:14 Відповісти
Шо кацы, нарвались на серьезных парней? Это вам не мирняк в Буче отстреливать, подонки!!!
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09.04.2022 19:09 Відповісти
Слава Украине!
И ливанским чернозёма хватит.
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21.04.2022 20:51 Відповісти
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