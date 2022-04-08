Украинские воины уничтожили оккупантов-наемников близ Попасной. ФОТОрепортаж

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что вблизи Попасной наши защитники уничтожили группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "У Попасной артиллерия накрыла "музыкантов". Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования "Вагнер". Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда".

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