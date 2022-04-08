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Украинские воины уничтожили оккупантов-наемников близ Попасной. ФОТОрепортаж

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что вблизи Попасной наши защитники уничтожили группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "У Попасной артиллерия накрыла "музыкантов". Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования "Вагнер". Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда".

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Украинские воины уничтожили оккупантов-наемников близ Попасной 01
Украинские воины уничтожили оккупантов-наемников близ Попасной 02
Украинские воины уничтожили оккупантов-наемников близ Попасной 03
Украинские воины уничтожили оккупантов-наемников близ Попасной 04

Автор: 

наемники рф (2080) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+83
ЗСУ перетворює плахіх руцкіх в харошіх
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08.04.2022 20:59
+81
что то как то они уставшими выглядят я бы сказал смертельно уставшими
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08.04.2022 20:58
+50
красивое, давите их, слава ЗСУ!
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08.04.2022 21:00
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Як там співала м.распутіна "....іграй музикант, я буду вєріть в то, что лучшіє дні впєрєді...")))))))) До ОРКестрової ями кабздона!
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08.04.2022 23:53 Ответить
На останньому фото один ще живий...
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09.04.2022 02:29 Ответить
Собакам собача смерть!
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09.04.2022 03:51 Ответить
Не маєш рації!
"Кацапу кацапська смерть!!!"
"Москалю москальська Смерть!!!"
А собака - ліпший друг людини!!!
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09.04.2022 13:33 Ответить
Згоден.
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09.04.2022 14:57 Ответить
Кращий метод перевиховання.
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09.04.2022 08:36 Ответить
АЙ МОЛОДЦІ !!!
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09.04.2022 11:41 Ответить
Только такие кадры отбивают у моцколя желание идти "освобождать" Украину. А кадры убитых ими женщин и детей наоборот, повышают желание идти убивать, насиловать и грабить украинцев.
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09.04.2022 15:01 Ответить
Тепер Кобзон може співати з жиріком під аккомпонемент ансамбля александрова композицю Вагнера
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09.04.2022 16:14 Ответить
Шо кацы, нарвались на серьезных парней? Это вам не мирняк в Буче отстреливать, подонки!!!
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09.04.2022 19:09 Ответить
Слава Украине!
И ливанским чернозёма хватит.
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21.04.2022 20:51 Ответить
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