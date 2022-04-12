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Окупанти обстріляли селище на Харківщині: Загинув чоловік, двох осіб поранено. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Російські окупанти обстріляли смт Бабаї на Харківщині, загинув чоловік, дві особи отримали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, 12 квітня 2022 року близько 14 години російські вйськовослужбовці обстріляли смт Бабаї Харківського району.
Внаслідок цього загинув 37-річний чоловік. Ще двох людей поранено.
Також пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Ярослав Демцюх
показати весь коментар12.04.2022 22:37 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар12.04.2022 22:41 Відповісти Мені подобається 1
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