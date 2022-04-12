УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13338 відвідувачів онлайн
Фото Фоторепортаж
8 042 2
війна (48146) обстріл (16984) Харківщина (3592) Офіс Генпрокурора (2062)

Окупанти обстріляли селище на Харківщині: Загинув чоловік, двох осіб поранено. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Російські окупанти обстріляли смт Бабаї на Харківщині, загинув чоловік, дві особи отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 12 квітня 2022 року близько 14 години російські вйськовослужбовці обстріляли смт Бабаї Харківського району.

Внаслідок цього загинув 37-річний чоловік. Ще двох людей поранено.

Також пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також читайте: Через окупацію російськими військами місто Ізюм Харківської області на межі виживання, - Уповноважений ВР з прав людини

Окупанти обстріляли селище на Харківщині: Загинув чоловік, двох осіб поранено 01
Окупанти обстріляли селище на Харківщині: Загинув чоловік, двох осіб поранено 02
Окупанти обстріляли селище на Харківщині: Загинув чоловік, двох осіб поранено 03
Окупанти обстріляли селище на Харківщині: Загинув чоловік, двох осіб поранено 04
Окупанти обстріляли селище на Харківщині: Загинув чоловік, двох осіб поранено 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демілітаризували
показати весь коментар
12.04.2022 22:37 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 22:41 Відповісти
 
 