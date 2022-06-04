Четверо загиблих у Гірській громаді на Луганщині, штурм Сєверодонецька окупантами триває, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Гірській громаді на Луганщині четверо загиблих, в Сєверодонецьку росіяни зазнають втрат, підсилюються і продовжують штурмувати місто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною.



Ще одне несумісне із життям поранення дістав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського", - повідомив Гайдай.



Повідомляється також, що є поранені в Сєверодонецьку, де росіяни зазнають втрат, підсилюються, але продовжують штурмувати місто.

"Вкотре намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст. Вчора один із їхніх снарядів влучив в одну із вцілілих квартир. На щастя, батько із сином, які там перебували, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька", - додав він.



За добу в Сєверодонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.

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"Бої на вулицях Сєверодонецька тривають. Росіяни отримали підсилення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. Також вони вели наступ у напрямку Устинівки, однак успіху не мали.

За минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА "Елерон" та два БПлА типу "Орлан-10"", - зазначив Гайдай.















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