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У підвалах підприємства "Азот" у Сєверодонецьку ховається 800 людей, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азот

Близько 800 людей ховаються в декількох бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку, який обстрілюють росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у коментарі CNN.

"Там місцеві жителі, яких попросили покинути місто, але вони відмовилися. Там теж є діти, але їх небагато", - уточнив глава ОВА.

За словами Гайдая, велика частина Сєвєродонецька захоплена Росією, але українські військові як і раніше контролюють сєвєродонецьку промзону.

Глава ОВА також уточнив, що завод знаходиться в приватній власності, і власники кажуть, що на території залишилася лише невелика кількість хімікатів.

Він також додав, що з військової точки зору "Азот" не представляє для російських військових інтересу, на відміну від маріупольської "Азовсталі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ніч окупанти не здобули успіху в Сєверодонецьку. ЗСУ посувають ворога на певних вулицях, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Якого буя вони туди полізли? Була евакуація, всіх бажаючих, абсолютно всіх вивезли, якщо лишились там, значить чекають кацапню. Це не Маріуполь, де люди просто невстигли у безладі початку війни виїхати.
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02.06.2022 20:09
+8
Знайомий з Криму виїхав спочатку до Маріуполя. Протримався трохи більше двох років та переїхав до центральної України. Казав, що попав у якесь зміїне антиукраїнське кубло.
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02.06.2022 20:39
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Ничего не будет,амиак легче воздуха,а кислота, будет лужа коптеть и все
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02.06.2022 20:22 Відповісти
За що?! Тут дві відповіді - він бреше, або інше! Спростуйте!
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02.06.2022 19:58 Відповісти
А може це така приманка. Я гадаю, він щось знає. Там походу буде неслабий замєс. Кадирня з дамбасітами підуть на фарш
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02.06.2022 20:47 Відповісти
скажите а это не тот гайдай что работает на русских наводчиком ??? НЕ тот .... который много писдид ???
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02.06.2022 22:31 Відповісти
Боже, поможи
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02.06.2022 19:57 Відповісти
Я вижу никаких выводов наши политики и наши люди так и не сделали
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02.06.2022 20:00 Відповісти
Nu jesli u vlasti bili bi politiki , a ni 95 kvartal..........
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02.06.2022 22:58 Відповісти
Дивно що місцеві відмовились покинути місто і вибрали проживання в підвалі заводу Азот . Тим більше що орки , знаючи про те що в підвалі є люди - просто скаженітимуть і гризтимуть бетон , щоб прорватися в цей підвал до людей . Залишається молитися , щоб ЗСУ знищували якомога більше орків , щоб врятувати людей .
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02.06.2022 20:02 Відповісти
Там остались только почитатели х,уйла и рюсського мира.
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02.06.2022 20:38 Відповісти
Мариуполь 2?
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02.06.2022 20:08 Відповісти
Вже треба якось покінчувати з цією гуманністю та рішенням людям самим обирати - виїжджати чи ні. Може матерів з дітьми вже пора силою вивозити, щоб не наражали на небезпеку себе та дітей.
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02.06.2022 20:08 Відповісти
Якого буя вони туди полізли? Була евакуація, всіх бажаючих, абсолютно всіх вивезли, якщо лишились там, значить чекають кацапню. Це не Маріуполь, де люди просто невстигли у безладі початку війни виїхати.
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02.06.2022 20:09 Відповісти
Ми ж не знаємо хто там. Можливо звичайні манкурти чекають своїх
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02.06.2022 20:11 Відповісти
Именно так! Ждут своих орков.
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02.06.2022 20:39 Відповісти
Місцеві, боже які ви ж є... та було пару місяців, щоб евакуюватися, йде війна, а з нею кадирівці, солцепеки, катування, розстріли, зґвалтування, крадіжка усього, від зерна до ... дітей. Геть чисто без мозгів, вибачаюсь. Сидіть тепер, що казати.
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02.06.2022 20:12 Відповісти
Бывает
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02.06.2022 20:15 Відповісти
Тільки щоб воно не взяло це під особистий контроль!
Боже, помагай!
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02.06.2022 20:19 Відповісти
-"поліція Маріуполя, масово переходить на службу в ДНР"! Уявляєте в яких умовах, весь цей час, там жили проукраїнськи налаштовані громадяни, як воювали Азовці ( на два фронта), і от дуже хотілось спитати владу попередню( з цією і так все зрозуміло), як ви, бл&дь, проводили люстрацію, переатестацію, як працювали з особовим складом, ну і Ахметову з Новінскім, я так розумію,- Донецька було недостатньо...
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02.06.2022 20:24 Відповісти
Там проукраїнських було не більше десяти відсотків .
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02.06.2022 20:31 Відповісти
Знайомий з Криму виїхав спочатку до Маріуполя. Протримався трохи більше двох років та переїхав до центральної України. Казав, що попав у якесь зміїне антиукраїнське кубло.
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02.06.2022 20:39 Відповісти
Ось чому з інших захоплених міст України поліцію виводили ще до окупації. Не для того щоб зберегти життя, ні. Задля того щоб у противника не з'явились нові підрозділи живої сили вже з наших громадян. Досвід Криму показав що першими переходять поліціянти. Їм яка різниця від імені якої влади пи з дить громадян кийками.
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02.06.2022 20:36 Відповісти
Гайдай все последовательно сдает. Жителям Северодонецка все должно было быть понятным. Как только Гайдай начал свою обычную пестню слуги народа "мы все контролируем". Для мира Зеленскому необходимо сдать Донбасс полностью.
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02.06.2022 20:33 Відповісти
Після деокупації порушені населені пункти Донецько-Луганського регіону не відбудовувати. Колишніх жителів розселяти по всій країні і контролювати щоб вони не кучкувалися в одному місті.
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02.06.2022 20:43 Відповісти
Відкрийте очі. Це вата чекає "ослободітєлєй". Сподіваються отримувати по три пенсії і купу грошей від "багатай расіі". Не варто гинути за це зрадницьке кодло.
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02.06.2022 20:44 Відповісти
Сам Арестович заявил, что сдача Северодонецка - ловушка для кацапов. Т.е. мы будем постоянно устраивать ловушки в Николаеве, Киеве, Одессе, а тупые кацапы будут их захватывать и помирать от смеха за наше командование.
А если серьезно: какие то дебилы взорвали мост между Северодонецка и Лисичанском, и наши бойцы оказались в ловушке на "Азоте" - подвоза б.к. нет, отступить тоже не получается. Бойцов меньше, чем в Мариуполе, подвалы пожиже. Даже боюсь представить, что там случиться, особенно если смотреть на реальную карту событий.
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02.06.2022 20:53 Відповісти
до мене родичі приїхали с Селідово, перекантувались декілька днів і вже з'їхали на якийсь пансіонат для відаочинку що в області. Сказали що там тисячі чекають визволення від "укропів". залишились з дітьми пох їм. Подивіться як ведуть себе самки яких переселили з готелів на узбережжі в тимчасові вагончики помешкання в Болгарії, і все стане зрозуміло..) на відео жодна не говорить українською, але їм всьо ні нравіцца. фу *****
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02.06.2022 21:19 Відповісти
Вата на 99%. В них вже був приклад Маріка.
Був час на евакуацію, місцева влада організовувала транспорт.
Якщо залишились, то чекають на асвабадітєлєй.
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02.06.2022 21:45 Відповісти
Якби ми їм не платитли пенсії та іншу соціалку, чекання на росіян не було б їм таким солодким. Шкода тільки наших воїнів, що гинуть по суті за ворогів.
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02.06.2022 22:13 Відповісти
Я ххрєю від цих ватних придурів. Потрібно було залізти в цистерну з азотною кислотою.
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02.06.2022 23:41 Відповісти
Я никогда вам не скажу, что партизаны в лесу у озера
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03.06.2022 02:03 Відповісти
 
 