РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11819 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 434 33
Северодонецк (601) бомбардировка (392) Гайдай_ЛОГА (716)

В подвалах предприятия "Азот" в Северодонецке прячутся 800 человек, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азот

Около 800 человек прячутся в нескольких бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, который обстреливают россияне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в комментарии CNN.

"Там местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного", – уточнил глава ОВА.

По словам Гайдая, большая часть Северодонецка захвачена Россией, но украинские военные по-прежнему контролируют северодонецкую промзону.

Глава ОВА также уточнил, что завод находится в частной собственности и владельцы говорят, что на территории осталось лишь небольшое количество химикатов.

Он также добавил, что с военной точки зрения "Азот" не представляет для российских военных интереса, в отличие от мариупольской "Азовстали".

Читайте: За ночь оккупанты не преуспели в Северодонецке. ВСУ отодвигают врага на определенных улицах, - Гайдай
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Якого буя вони туди полізли? Була евакуація, всіх бажаючих, абсолютно всіх вивезли, якщо лишились там, значить чекають кацапню. Це не Маріуполь, де люди просто невстигли у безладі початку війни виїхати.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:09
+8
Знайомий з Криму виїхав спочатку до Маріуполя. Протримався трохи більше двох років та переїхав до центральної України. Казав, що попав у якесь зміїне антиукраїнське кубло.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего не будет,амиак легче воздуха,а кислота, будет лужа коптеть и все
показать весь комментарий
02.06.2022 20:22 Ответить
За що?! Тут дві відповіді - він бреше, або інше! Спростуйте!
показать весь комментарий
02.06.2022 19:58 Ответить
А може це така приманка. Я гадаю, він щось знає. Там походу буде неслабий замєс. Кадирня з дамбасітами підуть на фарш
показать весь комментарий
02.06.2022 20:47 Ответить
скажите а это не тот гайдай что работает на русских наводчиком ??? НЕ тот .... который много писдид ???
показать весь комментарий
02.06.2022 22:31 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
02.06.2022 19:57 Ответить
Я вижу никаких выводов наши политики и наши люди так и не сделали
показать весь комментарий
02.06.2022 20:00 Ответить
Nu jesli u vlasti bili bi politiki , a ni 95 kvartal..........
показать весь комментарий
02.06.2022 22:58 Ответить
Дивно що місцеві відмовились покинути місто і вибрали проживання в підвалі заводу Азот . Тим більше що орки , знаючи про те що в підвалі є люди - просто скаженітимуть і гризтимуть бетон , щоб прорватися в цей підвал до людей . Залишається молитися , щоб ЗСУ знищували якомога більше орків , щоб врятувати людей .
показать весь комментарий
02.06.2022 20:02 Ответить
Там остались только почитатели х,уйла и рюсського мира.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:38 Ответить
Мариуполь 2?
показать весь комментарий
02.06.2022 20:08 Ответить
Вже треба якось покінчувати з цією гуманністю та рішенням людям самим обирати - виїжджати чи ні. Може матерів з дітьми вже пора силою вивозити, щоб не наражали на небезпеку себе та дітей.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:08 Ответить
Якого буя вони туди полізли? Була евакуація, всіх бажаючих, абсолютно всіх вивезли, якщо лишились там, значить чекають кацапню. Це не Маріуполь, де люди просто невстигли у безладі початку війни виїхати.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:09 Ответить
Ми ж не знаємо хто там. Можливо звичайні манкурти чекають своїх
показать весь комментарий
02.06.2022 20:11 Ответить
Именно так! Ждут своих орков.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:39 Ответить
Місцеві, боже які ви ж є... та було пару місяців, щоб евакуюватися, йде війна, а з нею кадирівці, солцепеки, катування, розстріли, зґвалтування, крадіжка усього, від зерна до ... дітей. Геть чисто без мозгів, вибачаюсь. Сидіть тепер, що казати.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:12 Ответить
Бывает
показать весь комментарий
02.06.2022 20:15 Ответить
Тільки щоб воно не взяло це під особистий контроль!
Боже, помагай!
показать весь комментарий
02.06.2022 20:19 Ответить
-"поліція Маріуполя, масово переходить на службу в ДНР"! Уявляєте в яких умовах, весь цей час, там жили проукраїнськи налаштовані громадяни, як воювали Азовці ( на два фронта), і от дуже хотілось спитати владу попередню( з цією і так все зрозуміло), як ви, бл&дь, проводили люстрацію, переатестацію, як працювали з особовим складом, ну і Ахметову з Новінскім, я так розумію,- Донецька було недостатньо...
показать весь комментарий
02.06.2022 20:24 Ответить
Там проукраїнських було не більше десяти відсотків .
показать весь комментарий
02.06.2022 20:31 Ответить
Знайомий з Криму виїхав спочатку до Маріуполя. Протримався трохи більше двох років та переїхав до центральної України. Казав, що попав у якесь зміїне антиукраїнське кубло.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:39 Ответить
Ось чому з інших захоплених міст України поліцію виводили ще до окупації. Не для того щоб зберегти життя, ні. Задля того щоб у противника не з'явились нові підрозділи живої сили вже з наших громадян. Досвід Криму показав що першими переходять поліціянти. Їм яка різниця від імені якої влади пи з дить громадян кийками.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:36 Ответить
Гайдай все последовательно сдает. Жителям Северодонецка все должно было быть понятным. Как только Гайдай начал свою обычную пестню слуги народа "мы все контролируем". Для мира Зеленскому необходимо сдать Донбасс полностью.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:33 Ответить
Після деокупації порушені населені пункти Донецько-Луганського регіону не відбудовувати. Колишніх жителів розселяти по всій країні і контролювати щоб вони не кучкувалися в одному місті.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:43 Ответить
Відкрийте очі. Це вата чекає "ослободітєлєй". Сподіваються отримувати по три пенсії і купу грошей від "багатай расіі". Не варто гинути за це зрадницьке кодло.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:44 Ответить
Сам Арестович заявил, что сдача Северодонецка - ловушка для кацапов. Т.е. мы будем постоянно устраивать ловушки в Николаеве, Киеве, Одессе, а тупые кацапы будут их захватывать и помирать от смеха за наше командование.
А если серьезно: какие то дебилы взорвали мост между Северодонецка и Лисичанском, и наши бойцы оказались в ловушке на "Азоте" - подвоза б.к. нет, отступить тоже не получается. Бойцов меньше, чем в Мариуполе, подвалы пожиже. Даже боюсь представить, что там случиться, особенно если смотреть на реальную карту событий.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:53 Ответить
до мене родичі приїхали с Селідово, перекантувались декілька днів і вже з'їхали на якийсь пансіонат для відаочинку що в області. Сказали що там тисячі чекають визволення від "укропів". залишились з дітьми пох їм. Подивіться як ведуть себе самки яких переселили з готелів на узбережжі в тимчасові вагончики помешкання в Болгарії, і все стане зрозуміло..) на відео жодна не говорить українською, але їм всьо ні нравіцца. фу *****
показать весь комментарий
02.06.2022 21:19 Ответить
Вата на 99%. В них вже був приклад Маріка.
Був час на евакуацію, місцева влада організовувала транспорт.
Якщо залишились, то чекають на асвабадітєлєй.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:45 Ответить
Якби ми їм не платитли пенсії та іншу соціалку, чекання на росіян не було б їм таким солодким. Шкода тільки наших воїнів, що гинуть по суті за ворогів.
показать весь комментарий
02.06.2022 22:13 Ответить
Я ххрєю від цих ватних придурів. Потрібно було залізти в цистерну з азотною кислотою.
показать весь комментарий
02.06.2022 23:41 Ответить
Я никогда вам не скажу, что партизаны в лесу у озера
показать весь комментарий
03.06.2022 02:03 Ответить
 
 