В подвалах предприятия "Азот" в Северодонецке прячутся 800 человек, - Гайдай
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Около 800 человек прячутся в нескольких бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, который обстреливают россияне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в комментарии CNN.
"Там местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного", – уточнил глава ОВА.
По словам Гайдая, большая часть Северодонецка захвачена Россией, но украинские военные по-прежнему контролируют северодонецкую промзону.
Глава ОВА также уточнил, что завод находится в частной собственности и владельцы говорят, что на территории осталось лишь небольшое количество химикатов.
Он также добавил, что с военной точки зрения "Азот" не представляет для российских военных интереса, в отличие от мариупольской "Азовстали".
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Боже, помагай!
А если серьезно: какие то дебилы взорвали мост между Северодонецка и Лисичанском, и наши бойцы оказались в ловушке на "Азоте" - подвоза б.к. нет, отступить тоже не получается. Бойцов меньше, чем в Мариуполе, подвалы пожиже. Даже боюсь представить, что там случиться, особенно если смотреть на реальную карту событий.
Був час на евакуацію, місцева влада організовувала транспорт.
Якщо залишились, то чекають на асвабадітєлєй.