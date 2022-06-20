72-а бригада захопила в полон льотчика-"вагнерівця" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО

18 червня воїни 72-ї механізованої бригади зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Игла" збили під Світлодарськом штурмовик Су-25 ЗС РФ і захопили в полон російського повітряного терориста.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, ним виявився майор ПКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії "Вагнер", та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тисяч рублів на місяць.

Федорчуков на допиті зазначив, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст. Федорчуков дуже сподівається на обмін - він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини. До "вагнерівців" в Україні особливий рахунок, у цих руки по лікоть у крові, вони - фахівці з убивства мирних жителів.

"З цікавого - російська авіація має великі проблеми з навігацією. У Федорчукова був із собою навігатор "Гармін", і смартфон із програмою "Пронебо", щоб мати більш точну навігцію, ніж бортові навігаційні засоби ПКС РФ. Не довіряють своєму "Глонас", все б ним американським користуватися. Цікаво, скільки "Гармінів" використовується ЗС РФ і чи американці можуть відстежити їх пересування? Це були б цінні дані", - зазначає Бутусов.

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Крім того, він зазначає, що також важливо, що через великі втрати бойових літаків і вертольотів ЗС РФ почали наймати льотчиків, яких у них уже не вистачає. Зрозуміло, полонений найманець "Вагнера" ​​- це важливий приз. Варто показати, до яких страшних наслідків призводить російський повітряний терор.

На фото російський терорист Федорчуков родом із Владивостока, ось він на фото зі своєю родиною, яку він утримує, скидаючи бомби на українських жінок та дітей, знищуючи наші міста.