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Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю "Гластонбері" з українським прапором. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Культовий співак, один з лідерів гурту Beatles Пол Маккартні продемонстрував свою солідарність з Україною, вийшовши на сцену всесвітньо відомого британського фестивалю "Гластонбері" з українським прапором.

Для українських музикантів на фестивалі це було більше, ніж просто жест, повідомляє кореспондент ВВС Марк Савадж, пише Цензор.НЕТ.

Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 01
Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 02
Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американська співачка Біллі Айліш на своєму концерті взяла український прапор і заспівала з ним. ВIДЕО

Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 04
Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 05

"Для солдатів, для людей в Україні та в усьому світі, коли ваші великі зірки тебе підтримують і розуміють, це свідчить про те, що на твоєму боці правда, - каже Марко Галаневич з фолк-квартету DakhaBrakha. - Це дає нам натхнення триматися".

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Гурт Kalush Orchestra, який представляв Україна на Євробаченні-2022 та переміг в конкурсі, також подякував зірці за підтримку.

Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю Гластонбері з українським прапором 06

"Багато людей стежать за своїми кумирами та слухають їх, тому коли такі суперзірки, як він, висловлюють свою підтримку Україні, вони дійсно допомагають нам просувати нашу справу", – каже фронтмен Олег Псюк.

Обидва гурти виступили на фестивалі в ці вихідні, розповідаючи світові про спротив своєї країни та здобуваючи фанатів на цьому шляху.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+37
На самом деле в британском обществе действительно очень сильна поддержка Украины. Недавно путешествовала по Уэльсу, так там в каждом городе и маленьком городочке на одну улицу 2-3 флага украинских висит на зданиях, у мерии, кафе, ресторанах, магазчиках, жилых домиках ..везде
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26.06.2022 22:46
+32
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26.06.2022 22:52
+25
Весь цивілізований світ підтримує Украіну і це дуже приємно ,👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
а мордор в ізоляціі , так як ця кацапська мразота вже всіх дістала і має згинути із мапи світу !!
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26.06.2022 22:38
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26.06.2022 22:37 Відповісти
Весь цивілізований світ підтримує Украіну і це дуже приємно ,👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
а мордор в ізоляціі , так як ця кацапська мразота вже всіх дістала і має згинути із мапи світу !!
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26.06.2022 22:38 Відповісти
Спасибо Пол!!!
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26.06.2022 22:43 Відповісти
На самом деле в британском обществе действительно очень сильна поддержка Украины. Недавно путешествовала по Уэльсу, так там в каждом городе и маленьком городочке на одну улицу 2-3 флага украинских висит на зданиях, у мерии, кафе, ресторанах, магазчиках, жилых домиках ..везде
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26.06.2022 22:46 Відповісти
В Німеччині також.
Але є і космополіти-пріспособлєнци... як і кругом
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26.06.2022 23:22 Відповісти
В Уэльсе уже лет 15 не был, но в Лондоне поддержка чувствуется.
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26.06.2022 23:36 Відповісти
В Лондоне просто не так наглядно. Когда с людьми общаешься, то да, все сочувствуют, но такого количества флагов нет. В Лондоне перемешано всё
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27.06.2022 09:11 Відповісти
В Швейцарії також є, але малувато.
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26.06.2022 23:38 Відповісти
ну, так нормандці з британцями, руси і сіцілійці то брати по крові
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27.06.2022 09:21 Відповісти
В Лондоне - то же! Часто видно украинские флаги на частных домах, много людей со значками - половинка британского и половинка украинского флага, даже возле Downing Street, рядом с резиденцией нашего Бориса красавчика Джонсона большой украинский флаг гордо развивается на высоком старинном здании на Parliament Street!
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27.06.2022 13:18 Відповісти
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26.06.2022 22:52 Відповісти
🇺🇦💙💛
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26.06.2022 22:52 Відповісти
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26.06.2022 23:13 Відповісти
Вони поки що не дуже відчули, але повернуться до цього:

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26.06.2022 23:45 Відповісти
Дякуємо!
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26.06.2022 23:15 Відповісти
Респект та щира подяка,серу Полу !!))
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26.06.2022 23:28 Відповісти
А ОСЬ друг Зе ,МОНАТИК ,на своїх концертах в ЕС ПОЗОРИТ УКРАЇНУ - ПСЯЧОЮ МОВОЮ СПІВАЕ
Може його на фронт відкомандирувати ?

KONCERT Monatik Praha #StandWithUkraine 13.6.2022 part 2 #monatik #praha #95kvartal
https://youtu.be/CFgGfhf3QFg

МОНАТИК , ти з якої країни ?
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26.06.2022 23:35 Відповісти
Ми тебе правильно розумiемо, шо Русь та ii культура пiшла з Кацапстану, а якщо так, то може ти хреста з себе знiмеш, бо то вiра окупанта?
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27.06.2022 01:32 Відповісти
Дякую, Біттле!!!
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26.06.2022 23:48 Відповісти
монатік. ти яку країну представляєш ? ГАНЬБА монатіку !
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27.06.2022 00:38 Відповісти
Респект Полу Маккартні !!!
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27.06.2022 00:39 Відповісти
 
 