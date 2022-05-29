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Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 на благодійному аукціоні

Новини Цензор.НЕТ Шоу-бізнес Війна в Україні

калуш

Приз переможця пісенного конкурсу Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra продав на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі Євробачення Україна.

"Kalush Orchestra та Сергій Притула щойно продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900000$ на благодійному аукціоні!" - сказано в повідомленні.

Зазначається, що кошти підуть на закупівлю комплексу безпілотників PD–2 для української армії.

Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 на благодійному аукціоні 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку Євробачення-2022 і віддасть гроші на підтримку України
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Топ коментарі
+16
Хм...
А за скільки би міг Зеленський продати свій рояль?
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29.05.2022 21:41
+15
Бажано разом з собою та партією
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29.05.2022 21:45
+12
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29.05.2022 22:10
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Відеомонтаж, але веселий.
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29.05.2022 21:47 Відповісти
Хм...
А за скільки би міг Зеленський продати свій рояль?
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29.05.2022 21:41 Відповісти
Бажано разом з собою та партією
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29.05.2022 21:45 Відповісти
якщо з собою й партією, ніхто не купить, сам рояль дорожчий
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29.05.2022 21:51 Відповісти
ну рояль нам самим годным нужен.... а вот то чем играл Вова мог бы и пожертвовать ради ВСУ и Народа Украины...думаю Ленка не очень то и расстроится... 2 детей сделали и ладушки.....
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29.05.2022 21:47 Відповісти
ой молодцы ой молодцы ой молодцы
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29.05.2022 21:53 Відповісти
Двічі успіх.
1. малороскаПашу не виграла б.
2. тим більше фіг би продала.
А ви не знали?
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29.05.2022 21:57 Відповісти
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29.05.2022 22:10 Відповісти
Патрончик , такой хорошенький , маленький и тоже воюет за Украину.
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30.05.2022 00:15 Відповісти
Пенсіонери і студенти пересилають свої останні гроші на допомогу захисникам України.

Але не бачив жодної інфи, що Коломойський щось передав для ЗСУ.
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29.05.2022 22:20 Відповісти
Не те , що не передав нічого , а зник з радарів взагалі покидьок
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29.05.2022 22:47 Відповісти
У коломойского запара и свалить забугор не получается （там штаты ждут）и тут стремно вылазить. Сидит где то на подвале.
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29.05.2022 22:52 Відповісти
Почему бородатую бабушку не выдадут Америке?
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29.05.2022 22:57 Відповісти
вопрос больше к тому-а был ли от США официальный запрос на выдачу
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29.05.2022 23:21 Відповісти
Я думаю що був запит від Америки і тому бородата бабуся так швидко змилася зі Швейцарії в Україну, під крильце до зеленого Вови.
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30.05.2022 00:17 Відповісти
Папа Карла занят другим. Он тратит 720 000 долларов ЕЖЕДНЕВНО на содержание своей яхты. То есть почти по одному хрустальному микрофону ЕЖЕДНЕВНО.
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30.05.2022 09:37 Відповісти
 
 