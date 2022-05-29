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Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 на благодійному аукціоні
Новини Цензор.НЕТ Шоу-бізнес Війна в Україні
Приз переможця пісенного конкурсу Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra продав на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі Євробачення Україна.
"Kalush Orchestra та Сергій Притула щойно продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900000$ на благодійному аукціоні!" - сказано в повідомленні.
Зазначається, що кошти підуть на закупівлю комплексу безпілотників PD–2 для української армії.
Топ коментарі
+16 Small Jerboa
показати весь коментар29.05.2022 21:41
+15 Mykola Trofimenko
показати весь коментар29.05.2022 21:45
+12 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар29.05.2022 22:10
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Будь ласка, зачекайте...
А за скільки би міг Зеленський продати свій рояль?
1. малороскаПашу не виграла б.
2. тим більше фіг би продала.
А ви не знали?
Але не бачив жодної інфи, що Коломойський щось передав для ЗСУ.