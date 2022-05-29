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Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе
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Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале Євробачення Україна.
"Kalush Orchestra и Сергей Притула только продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000$ на благотворительном аукционе!" – сказано в сообщении.
Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.
Топ комментарии
+16 Small Jerboa
показать весь комментарий29.05.2022 21:41
+15 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий29.05.2022 21:45
+12 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий29.05.2022 22:10
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А за скільки би міг Зеленський продати свій рояль?
1. малороскаПашу не виграла б.
2. тим більше фіг би продала.
А ви не знали?
Але не бачив жодної інфи, що Коломойський щось передав для ЗСУ.