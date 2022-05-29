РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15678 посетителей онлайн
Новости Шоу-бизнесВойна в Украине
10 625 18
аукцион (185) Евровидение (765) Калуш (49)

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе

Новости Цензор.НЕТ Шоу-бизнес Война в Украине

калуш

Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале Євробачення Україна.

"Kalush Orchestra и Сергей Притула только продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000$ на благотворительном аукционе!" – сказано в сообщении.

Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Хм...
А за скільки би міг Зеленський продати свій рояль?
показать весь комментарий
29.05.2022 21:41
+15
Бажано разом з собою та партією
показать весь комментарий
29.05.2022 21:45
+12
показать весь комментарий
29.05.2022 22:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відеомонтаж, але веселий.
показать весь комментарий
29.05.2022 21:47 Ответить
Хм...
А за скільки би міг Зеленський продати свій рояль?
показать весь комментарий
29.05.2022 21:41 Ответить
Бажано разом з собою та партією
показать весь комментарий
29.05.2022 21:45 Ответить
якщо з собою й партією, ніхто не купить, сам рояль дорожчий
показать весь комментарий
29.05.2022 21:51 Ответить
ну рояль нам самим годным нужен.... а вот то чем играл Вова мог бы и пожертвовать ради ВСУ и Народа Украины...думаю Ленка не очень то и расстроится... 2 детей сделали и ладушки.....
показать весь комментарий
29.05.2022 21:47 Ответить
ой молодцы ой молодцы ой молодцы
показать весь комментарий
29.05.2022 21:53 Ответить
Двічі успіх.
1. малороскаПашу не виграла б.
2. тим більше фіг би продала.
А ви не знали?
показать весь комментарий
29.05.2022 21:57 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2022 22:10 Ответить
Патрончик , такой хорошенький , маленький и тоже воюет за Украину.
показать весь комментарий
30.05.2022 00:15 Ответить
Пенсіонери і студенти пересилають свої останні гроші на допомогу захисникам України.

Але не бачив жодної інфи, що Коломойський щось передав для ЗСУ.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:20 Ответить
Не те , що не передав нічого , а зник з радарів взагалі покидьок
показать весь комментарий
29.05.2022 22:47 Ответить
У коломойского запара и свалить забугор не получается （там штаты ждут）и тут стремно вылазить. Сидит где то на подвале.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:52 Ответить
Почему бородатую бабушку не выдадут Америке?
показать весь комментарий
29.05.2022 22:57 Ответить
вопрос больше к тому-а был ли от США официальный запрос на выдачу
показать весь комментарий
29.05.2022 23:21 Ответить
Я думаю що був запит від Америки і тому бородата бабуся так швидко змилася зі Швейцарії в Україну, під крильце до зеленого Вови.
показать весь комментарий
30.05.2022 00:17 Ответить
Папа Карла занят другим. Он тратит 720 000 долларов ЕЖЕДНЕВНО на содержание своей яхты. То есть почти по одному хрустальному микрофону ЕЖЕДНЕВНО.
показать весь комментарий
30.05.2022 09:37 Ответить
 
 