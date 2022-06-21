УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13056 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
82 353 321
культура (356) Ратушний (18) активіст (295) Офіс Президента (1753) Арестович Олексій (372)

Арестович понарікав на українських активістів і назвав їх "гандонами". Йому нагадали про загиблого у бою з росіянами Романа Ратушного

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович висловився щодо активістів в українській культурі та суспільстві і проілюстрував свій пост мемом про гандон. Така заява Арестовича прозвучала на другий день після поховання активіста Романа Ратушного, що визвало обурення у частини суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українська культура вражає та захоплює.

Доти, поки туди не допустили активістів.

В світі нема жодної людини, яка б відчула українську музику та не захопилася.

Тому, що там немає активістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента: В російській армії дуже талановиті командири. ВIДЕО

Україна домінує у кіберспорті - активісти ще не добралися.

Агро інновації, банкінг, електронна держава, навіть, Збройні Сили - ми демонструємо світові зразки від яких він шаленіє та бажає дотягнутися.

Поки там нема активістів.

Суч українська література гарна там, де зуміла відстояти себе від активістів.

Не знаю, як там український секс (давно там не був) але дайте вгадаю - світ бажає його до нестями чи там вже встиглі з’явитися наші активісти?" - написав Арестович і запостив мем про гандон.

Арестович понарікав на українських активістів і назвав їх гандонами. Йому нагадали про загиблого у бою з росіянами Романа Ратушного 01

"Офіс Президента України це можна вважати позицією усієї вертикалі? Якщо ні, то заберіть у нікчеми доступ до мережі, будь ласка. Хочеться написати про багатьох і детально, але в першу чергу мені складно вкласти в голову як можна писати це через два дні після прощання країни з Романом Ратушним. Це плювок і ганьба", - прокоментував пост Арестовича журналіст Максим Опанасенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+117
Походу эта мразота вообще края потеряла.
показати весь коментар
20.06.2022 23:46
+109
Непотріб
показати весь коментар
20.06.2022 23:46
+79
Невеликого ума человек, который вдруг почувствовал себя великим)
показати весь коментар
20.06.2022 23:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
матерится может и не надо, но изначально все нынешние неприятности и гибель людей из-за активистов
показати весь коментар
21.06.2022 16:18 Відповісти
Обоснуй,кто такой активист по-твоему?
показати весь коментар
21.06.2022 16:33 Відповісти
Ти **#нько Mikhaylo Ganzha якщо вважаєш ***** активістом, він просто ***** - син сатани.
показати весь коментар
21.06.2022 16:39 Відповісти
Арестовичичь и ********, слова синонимы
показати весь коментар
21.06.2022 16:21 Відповісти
Краще дєрьмаку самому довести люську до самогубства. Бо піде паровозом. Я розумію,що люська потрібна для збору негативу. Але це вже чорт зна що.🤦
показати весь коментар
21.06.2022 16:32 Відповісти
"Смилива" Люся Дристовіч (Арєстовіч) відкрий коменти у ФБ для усіх.
показати весь коментар
21.06.2022 16:37 Відповісти
Якби в ОП було менше гандонів а більше активістів то мабуть би країну до такого не довели!!!
показати весь коментар
21.06.2022 16:40 Відповісти
І якби не активісти то деб ти (Арестович) був ,,сучий сину,,?????
показати весь коментар
21.06.2022 16:41 Відповісти
Кому ще не зрозуміло, що ця мразота працює на *****?!
показати весь коментар
21.06.2022 17:46 Відповісти
© арєстовічЪ - гандон™
показати весь коментар
21.06.2022 20:37 Відповісти
Як розпізнати ворога та ворожу пропаганду? Є золоте правило, хто атакує президента та уряд у війсковий час, ворог.
Це правило працює у всьому світі однаково. Особливо небезпечно, коли такий ворог прикривається чиїмось світлим им'ям
показати весь коментар
21.06.2022 20:39 Відповісти
Атакувати українське можна ?
Поясніть чому дристовищ не може стулити свою пельку ?
показати весь коментар
21.06.2022 21:32 Відповісти
Тепер я його тільки так буду називати- г***он!!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
показати весь коментар
21.06.2022 21:19 Відповісти
Він явно перегрівся! Пора на відпочинок за свій рахунок!
показати весь коментар
21.06.2022 22:40 Відповісти
Шлюха арестович звичайне кацапське бидло
показати весь коментар
22.06.2022 00:47 Відповісти
Та це було і раніше зрозуміло. Питання в тому хто і навіщо піарить самого хама і його висєри
показати весь коментар
22.06.2022 09:22 Відповісти
вы и пиарите.уже 4 страницы накарябали.
показати весь коментар
25.06.2022 19:23 Відповісти
Цього придуря треба в шию гнати
показати весь коментар
25.06.2022 11:11 Відповісти
ця істота - агент ФСБ, який з усіх сил старається посіяти свару в українському суспільстві. Може знайдеться якась смілива людина, яка б подарувалa б йому гранату без чеки?
показати весь коментар
25.06.2022 17:34 Відповісти
Якщо люську після цього не вишвирнуть з опи. тоді його пост\ мем можна вважати позицією преза і опи. тоді треба щось вирішувати. бо це на голову не налазить. це просто зрада України !
показати весь коментар
27.06.2022 00:16 Відповісти
Треба заблокувати канал ФЕЙГИН LIVE - YouTube . де весь час веде проросійську пропаганду гандон \ арестович ! Адже це гімно дивляться багато підписників. так що їх треба гнати з українського інформаційного простору ! І хай опа прокоментує всі ці мерзенні пости\меми. адже люся рахується радником опи. тому хай відповідає за свого недоумка.
показати весь коментар
27.06.2022 00:33 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 