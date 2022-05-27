Офіс Президента: В російській армії дуже талановиті командири. ВIДЕО
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович назвав командирів окупаційної армії "дуже талановитими"
Про це він повідомив в ефірі програми "Фейгин Live" 26 травня, передає Цензор.НЕТ.
"За неперевіреними даними, ми втратили місто Лиман. Російська армія, це треба перевірити, захопила його. Те, як вона його захопила, показує, що там дуже талановиті командири, які правильно організували операцію.
Це показує те, що рівень оперативного управління та тактичного вміння російської армії безумовно виріс. Не у всіх підрозділах, але виріс", - сказав радник глави ОП.
Топ коментарі
+115 Super Gut
показати весь коментар27.05.2022 16:15
+104 olko11 olko
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+79 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар27.05.2022 16:19
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Я розумію що ворога не можна недооцінювати,але коли рот відкриває генералісімус міжпланетних військ стає тошно(
Йди застрелься бот дєрьмаківський!
**** проклята: або сраку зеленському лиже, або лайном поливає порядних людей, падло!
І бреше, бреше, бреше!
Лише повні дебіли це можуть сприйняти як джерело інформації!
. Те, як вона його здала , попередньо розмінувавши всі підходи з Криму показує, що при"зе" дуже талановиті зрадники , які правильно організували операцію.
Наші воїини чудом протистоять 20-кратній перевазі противника, і про наших командирів цьому гівну немає що сказати.
Зелі мало, Зеля не звик програвати
24 октября, 2021
Так вже можна повертати Люсинi ракети.
Передайте в ОП щоб не зволiкали i направали всi всi ракети.
Якщо нема ракет - cпитати Люсю. Той долбодятл взагалi все знає
І це біда. А тримається Україна в супереч таким земудакам... , а дякуючи Богу та ВСУ...
Ну как, смешно? Да.
Алеееее, Арестович, ты что-то в конец за@изделся(!!!).
Короля грає оточення.
Яке оточення такий і, прости господи, верховний.
Зате - в ОПі Зеленського - дуже талановиті 3.14здаболи . .
Редкий клинический случай!
Тепер про "не тупі"...
Перегрівся?!