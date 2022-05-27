Офіс Президента: В російській армії дуже талановиті командири. ВIДЕО

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович назвав командирів окупаційної армії "дуже талановитими"

Про це він повідомив в ефірі програми "Фейгин Live" 26 травня, передає Цензор.НЕТ.

"За неперевіреними даними, ми втратили місто Лиман. Російська армія, це треба перевірити, захопила його. Те, як вона його захопила, показує, що там дуже талановиті командири, які правильно організували операцію.

Це показує те, що рівень оперативного управління та тактичного вміння російської армії безумовно виріс. Не у всіх підрозділах, але виріс", - сказав радник глави ОП.

Читайте: Офіс президента: Ми програли російській армії за темпами накопичення резервів