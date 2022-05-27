Офис Президента: В российской армии очень талантливые командиры. ВИДЕО

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович назвал командиров оккупационной армии "очень талантливыми".

Об этом он сообщил в эфире программы "Фейгин Live" 26 мая, передает Цензор.НЕТ.

"По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Российская армия, это надо проверить, захватила ли его. То, как она его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры, правильно организовавшие операцию.

Это показывает, что уровень оперативного управления и тактического умения российской армии безусловно вырос. Не во всех подразделениях, но вырос", – сказал советник главы ОП.

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