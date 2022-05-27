Офис Президента: В российской армии очень талантливые командиры. ВИДЕО
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович назвал командиров оккупационной армии "очень талантливыми".
Об этом он сообщил в эфире программы "Фейгин Live" 26 мая, передает Цензор.НЕТ.
"По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Российская армия, это надо проверить, захватила ли его. То, как она его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры, правильно организовавшие операцию.
Это показывает, что уровень оперативного управления и тактического умения российской армии безусловно вырос. Не во всех подразделениях, но вырос", – сказал советник главы ОП.
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+115 Super Gut
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Я розумію що ворога не можна недооцінювати,але коли рот відкриває генералісімус міжпланетних військ стає тошно(
Йди застрелься бот дєрьмаківський!
**** проклята: або сраку зеленському лиже, або лайном поливає порядних людей, падло!
І бреше, бреше, бреше!
Лише повні дебіли це можуть сприйняти як джерело інформації!
. Те, як вона його здала , попередньо розмінувавши всі підходи з Криму показує, що при"зе" дуже талановиті зрадники , які правильно організували операцію.
Наші воїини чудом протистоять 20-кратній перевазі противника, і про наших командирів цьому гівну немає що сказати.
Зелі мало, Зеля не звик програвати
24 октября, 2021
Так вже можна повертати Люсинi ракети.
Передайте в ОП щоб не зволiкали i направали всi всi ракети.
Якщо нема ракет - cпитати Люсю. Той долбодятл взагалi все знає
І це біда. А тримається Україна в супереч таким земудакам... , а дякуючи Богу та ВСУ...
Ну как, смешно? Да.
Алеееее, Арестович, ты что-то в конец за@изделся(!!!).
Короля грає оточення.
Яке оточення такий і, прости господи, верховний.
Зате - в ОПі Зеленського - дуже талановиті 3.14здаболи . .
Редкий клинический случай!
Тепер про "не тупі"...
Перегрівся?!