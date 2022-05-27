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Офис Президента: В российской армии очень талантливые командиры. ВИДЕО

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович назвал командиров оккупационной армии "очень талантливыми".

Об этом он сообщил в эфире программы "Фейгин Live" 26 мая, передает Цензор.НЕТ.

"По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Российская армия, это надо проверить, захватила ли его. То, как она его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры, правильно организовавшие операцию.

Это показывает, что уровень оперативного управления и тактического умения российской армии безусловно вырос. Не во всех подразделениях, но вырос", – сказал советник главы ОП.

Также читайте: Офис президента: Мы проиграли российской армии по темпам накопления резервов

армия РФ (19188) Офис Президента (1796) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+115
Закрийте рота цим клоунським довпойопам! Мене вже нудить від цих рашистських колаборантів
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27.05.2022 16:15
+104
Роман Шрайк (С)

теперь после арестовича люди вынуждены читать гиркина, чтобы успокоиться
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27.05.2022 16:15
+79
Колаборант плавно підводять свою зебвльмьку паству до думки, щ треба "хдє-то пасєрєдінє" домовлятися, бо у Єрмака з Безвуглою руки чешуться розпил, вибачте, розбудову України починати. Одним словом, у випорожнення поручика винен аоєнкор Бутусов. Як сказала б Безвугла.
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27.05.2022 16:19
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Нехай варнякає. Нам на користь солодкий спів,для дебілів. Моя знайма кицька так охотилася:-солодко спвала, миші до рота виходили. Зовсім небрешу
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27.05.2022 16:52 Ответить
Да если бы он хотя бы пользу приносил - ИПСО бы там против кацапов делал или манипулировал ими...
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27.05.2022 17:42 Ответить
кому это вам на користь - кацапам?
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27.05.2022 20:18 Ответить
як тільки арєстович сказав за Чонгар почалася истерика проти нього
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27.05.2022 16:55 Ответить
Lyus'ka PADLO !
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27.05.2022 16:57 Ответить
За компліментами рашиським покидькам він намагається сховати тупість ОП включно зі своєю власною.
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27.05.2022 16:57 Ответить
нет он прямо плюет на украинских солдат и простых людей - он просто украинофоб
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27.05.2022 20:20 Ответить
Я не понимаю для чего Арестович и Мышковец говорят и пишут свои опусы. Для того, чтобы отмечать ошибки российского командования и российских офицеров, и тем самым учить их, "талантливо" уничтожать нашу армию, убивать наших героев, а потом еще и хвалить их за это?
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27.05.2022 16:58 Ответить
Как бы до ихнего лома - сосредоточить массировную авиацию и артиллерию и прикрыть всё беспилотниками никто им не советовал. Но именно эта тактика дает им успех. Пока. Как её решить наши не знают.
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27.05.2022 17:01 Ответить
И да. Они придумали её сами.
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27.05.2022 17:03 Ответить
Если перевести на человеческий, то тактика России это разбежаться и вломится башкой в стену, а потом бить её головой пока или голова не треснет, или стена. Они так воюют везде в нашей войне. А Люся балабол.
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27.05.2022 17:08 Ответить
В Чечне они сносили все на своем пути. Так же поступают и у нас. Эта тактика еще со 2й мировой.
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28.05.2022 00:24 Ответить
да эти консервы топят за рашистов ..
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27.05.2022 20:21 Ответить
А чого це усі яблука на Люсю падають? Ширше треба поле бачити - він радник голови ОП, то значит це не він говорить, а той самий голова знайшов замість себе машку-розмовляшку щоб свій яд потрошку впливати українцям в жили.
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27.05.2022 16:58 Ответить
люська - украинофоб это у него часто прорывалось и раньше
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27.05.2022 20:22 Ответить
Охтижбл....де тут на Цензорі кнопочка "виключити люсю"?!
Я розумію що ворога не можна недооцінювати,але коли рот відкриває генералісімус міжпланетних військ стає тошно(
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27.05.2022 16:59 Ответить
Взагалі то потрібна така кнопка, бо від таких новин, аж гидко становиться!
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27.05.2022 17:07 Ответить
А ви талановиті дурачки.
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27.05.2022 17:04 Ответить
Люся-підарасівна,писок свій паскудний закрий,і *** вонючий з нього вийми.А тепер рот прополощи і пішов на***.
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27.05.2022 17:04 Ответить
Тупе гівно, знову роззявило свій чорний рот!
Йди застрелься бот дєрьмаківський!
**** проклята: або сраку зеленському лиже, або лайном поливає порядних людей, падло!
І бреше, бреше, бреше!
Лише повні дебіли це можуть сприйняти як джерело інформації!
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27.05.2022 17:05 Ответить
я його ще з часів вагнергейту не сприймаю. проститутка.
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27.05.2022 18:46 Ответить
Три місяці розповідав що орки тупі, і тут раптом...
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27.05.2022 17:06 Ответить
Звідки воно вилізло? Коли нарешті заглохнуть ці експертизи?
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27.05.2022 17:09 Ответить
Вони до війни готувались, не те що ви....просрали все
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27.05.2022 17:18 Ответить
Колись була казка про хлопця, який грав на чарівній сопілці і таким чином вмів заворожувати звірів та людей - вони "зомбовано" йшли за ним, поки він грав чарівну музику. Потім цей хлопець завів їх кудсь в є*ені, і вони всі згинули. Загалом є різні версії казки, але цей образ чимось нагадує нашого Гіпнотизера. Казка називається "Гамельнський щуролов".
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27.05.2022 17:19 Ответить
ВЫКЛЮЧЬТЕ МИКРОФОН В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ
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27.05.2022 17:28 Ответить
Можно "бути талановитим" когда у тебя превосходство в воздухе и подавляющее превосходство в ресурсах!
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27.05.2022 17:32 Ответить
Уже задолбали и президент и его ОП со своими домыслами относительно войны ( сплошные стратеги уровня сашки македонского). Они своими ежедневными высерами задолбали весь Запад включая Штаты, как будто сознательно идут на конфликт с ними с тем что-бы начать переговоры с кацапней, умиротворить ***** отдав им Юг страны или на худой конец вернуться к состоянию на 24 февраля Одни их заявления чего стоят - сплошные противоречия и при этом обвиняют Запад. ОП надо разогнать немедленно и провести расследование этих ублюдков к причастности к рашенской агентуре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.05.2022 17:34 Ответить
Всю власть ВСУ!!! Предателей к стенке...
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27.05.2022 19:41 Ответить
Я так понимаю что ты стратег более лучший. Может хотя бы в тероборону запишешься. А там гладишь и в штаб возьмут. Будешь реальную пользу приносить. От букв на сайте пользы мало.
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28.05.2022 00:26 Ответить
Банда клоунів-акторів у всьому крупні ,,спеціалісти,,.
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27.05.2022 17:39 Ответить
Наші ЗМІ теж "молодці". Цей гандон годинами ******* з якимось Фейгіним, а ми видаємо кожну його цитату наче якусь важливу новину. Не дивились би та не читали і ніхто б не знав, що воно там меле.
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27.05.2022 17:39 Ответить
Це голос ОПи преЗЕдента.
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27.05.2022 18:29 Ответить
Гаместович
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27.05.2022 17:41 Ответить
73-х процентні - убийтись об стіну! То на вашій совісті
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27.05.2022 17:49 Ответить
баталії щойновилуплених когутиків???? Актори-подляковичі та статева ганчірка в борошнах?
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27.05.2022 18:20 Ответить
"Без перевірки даних , українська влада здала Південні області України окупанту ,
. Те, як вона його здала , попередньо розмінувавши всі підходи з Криму показує, що при"зе" дуже талановиті зрадники , які правильно організували операцію.
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27.05.2022 18:02 Ответить
Аферистович в своем амплуа - кацапы начали платить больше зеОПы.
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27.05.2022 18:02 Ответить
Ото дятел.
Наші воїини чудом протистоять 20-кратній перевазі противника, і про наших командирів цьому гівну немає що сказати.
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27.05.2022 18:03 Ответить
А Зелі треба що більше чуда. x10 чуда від бійців яких вдягнув і дав зір Притула і його фонд.

Зелі мало, Зеля не звик програвати
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27.05.2022 18:07 Ответить
впесту твоего Притулу такого же зеклована только в профиль
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27.05.2022 20:25 Ответить
"Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву" - Арестович

24 октября, 2021

Так вже можна повертати Люсинi ракети.
Передайте в ОП щоб не зволiкали i направали всi всi ракети.
Якщо нема ракет - cпитати Люсю. Той долбодятл взагалi все знає
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27.05.2022 18:04 Ответить
Нажаль, в Україні є такі долбойоби, як люся і вава...
І це біда. А тримається Україна в супереч таким земудакам... , а дякуючи Богу та ВСУ...
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27.05.2022 18:04 Ответить
они не долпайопы(а провокаторы) - долпайопы это такие как ты которые и выбирают
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27.05.2022 20:26 Ответить
какого хрена сводками занимается заторможенный люся- танкист с детской площадки на танке
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27.05.2022 18:09 Ответить
Кончена люсіндра
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27.05.2022 18:09 Ответить
Гёббельс- Надо признать, что в Красной Армия ОЧЕНЬ талантливые командиры.
Ну как, смешно? Да.

Алеееее, Арестович, ты что-то в конец за@изделся(!!!).
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27.05.2022 18:13 Ответить
Арестович був, є і буде провокатором! А от ви типу розумні журналісти, нащо його піарите, нащо передруковуєте і нащо взагалі згадуєте про його існування????????
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27.05.2022 18:23 Ответить
Щоб притомні люди знали що таке дЄрмак і вся ОПа преЗЕдента і сам найвеличніший.
Короля грає оточення.
Яке оточення такий і, прости господи, верховний.
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27.05.2022 18:32 Ответить
ПОГИБЛИ ДЕТИ ОТ РФ У НАС, А У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ !!!???
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27.05.2022 18:34 Ответить
"Володя привіт, із старших хтось є? Аанрюша! Давай Андрюшу. ... Завгосп здорова. Диви, тут у давосі нам нашептали, що дадуть нємєряно бабла, якщо ми дамо задню і з ****** підем на мір. Буржуї уже качають тєму з голодом і не хочуть проблем з нафтою ... і бізнес накривається, кажуть, нам нормально ********** з "ресурсом", та і нам з расєєй торговать тоже ж нада ... фільми снімать. У тебе ж з мєдіа всьо схвачено, піарщики то-сьо , запусти виття: шо піздець, усьо пропало, дєті в афрікє галадают, война то дорого і нам дорогіє наши люді ... ну ти поняв. Хочете прибарахлитись, шоб внукам хватило, нада напрягтись. Каждий день по тєлєку хай одну тєму мусолят, блогєри-********, експєрти; пацанов на фронті правильних, шоб плакали - народ схаває."
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27.05.2022 18:34 Ответить
Ну не урод? Ну відправе хто небудь цього казкового долбойоба на побачення до бузини?
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27.05.2022 18:37 Ответить
а что ж вы хотели? конечно будет расти с течением войны и это надо учитывать
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27.05.2022 18:38 Ответить
Зелупы президентские, а ну скажите "Залужный-талант". Ни одна су"а за всю войну не выдавила из себя эту фамилию, хорошо. Значит сцыте ЗСУ. Рыла ОПэшные то в крови Украины и об этом ЗСУ в курсе
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27.05.2022 18:50 Ответить
Я їм в ютубі написав свою думку - видалили . Засранці.
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27.05.2022 18:53 Ответить
Якщо ця потвора досі є радником офіса "преЗЕдента", значить все що вона варнякає є узгодженою думкою і преЗЕдента теж. Приїхати до ху..ла та зазирнути йому в Очко не виходить, тож треба хоча б лизнути у своїх відосіках... Антидержавна наволоч "рулить" воюючою країною... Наголосовали, тварюки па пріколу...
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27.05.2022 20:38 Ответить
Рот Арестовича - думка ОП, зокрема першої особи. (((
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27.05.2022 20:49 Ответить
Арестович с головой у вас все в порядке. Врага не надо хвалить, а уничтожать надо. Дурацкая похвала. Иди в окопы и хвали там. СЛАВА ВСУ!
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27.05.2022 20:55 Ответить
Всем советникам закройте рот. От них вреда больше, чем пользы. Польза только врагу от балаболов. СЛАВА ВСУ!
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27.05.2022 20:57 Ответить
Точно! Вони сидять і рассуждают: треба було рассєянам йти вліво, а не вправо, бо так був би тактичний успіх, тре було переправлятися не там, а ось там... Корегувальники!?
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28.05.2022 01:43 Ответить
Несмотря на ваши вредные для ВСУ, УКРАИНЫ высказывания враг будет разбит. А вам после устроят проверку полную. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.05.2022 21:02 Ответить
Офіс Президента: В російській армії дуже талановиті командири.

Зате - в ОПі Зеленського - дуже талановиті 3.14здаболи . .
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27.05.2022 22:06 Ответить
Господи, где ж они их находят, по какому конкурсу можно собрать всех вместе в одном ОП!
Редкий клинический случай!
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27.05.2022 23:04 Ответить
Грьобаний фрік.
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28.05.2022 01:18 Ответить
Перестав його слухати, як він почав говорити про хороших рассєян.

Тепер про "не тупі"...

Перегрівся?!
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28.05.2022 01:40 Ответить
А шо ви хотіли від Дрестовича? Вони з Дерьмаком скоро в "Єдину Росію" заяву на вступ подадуть. Що це лайно зрозуміло було ще з "Вагнеровської" справи. Цій їхній "словесный понос" ще буде розбиратись після війни компетентними органами Чонгар на совісті цього "дуету". Вони вслід за Зеленський, який все мріє і мріє подивитись, незважаючи на війну, в очі президенту Рашистсткої **********, дуже хотіли показати добрі наміри Козаку на переговорах і вирішили розмінувати Чонгар. Цьому ще буде дана належна оцінка правоохоронними органами
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02.06.2022 07:26 Ответить
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