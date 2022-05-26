Офис президента: Мы проиграли российской армии по темпам накопления резервов

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина проиграла текущую фазу войны российской армии по темпам – РФ удалось быстрее накопить резервы.

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

По его словам, армия РФ накопила резервы очень быстро, используя для этого все возможные средства.

"Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Поэтому возможно возвращение российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - сказал Арестович.

Он добавил, что все это происходит на фоне серьезного раскола в украинском обществе, усталости войны, массой претензий сторон друг к другу.

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"Люди начинают конкретно срываться. Надо давать какие-то объяснения… Эта стадия неизбежна. Она будет длиться месяц, возможно полтора. Закончится она тогда, когда придет Западная помощь по ленд-лизу и другим путям в тех количествах, когда мы сможем стабилизировать ситуацию", - сказал советник главы ОП.