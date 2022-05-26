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Новости Война
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Офис президента: Мы проиграли российской армии по темпам накопления резервов

арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина проиграла текущую фазу войны российской армии по темпам – РФ удалось быстрее накопить резервы.

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

По его словам, армия РФ накопила резервы очень быстро, используя для этого все возможные средства.

"Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Поэтому возможно возвращение российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - сказал Арестович.

Он добавил, что все это происходит на фоне серьезного раскола в украинском обществе, усталости войны, массой претензий сторон друг к другу.

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"Люди начинают конкретно срываться. Надо давать какие-то объяснения… Эта стадия неизбежна. Она будет длиться месяц, возможно полтора. Закончится она тогда, когда придет Западная помощь по ленд-лизу и другим путям в тех количествах, когда мы сможем стабилизировать ситуацию", - сказал советник главы ОП.

Офис Президента (1792) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+104
А всё почему? А потому, что лично папаковник Арестович (позывной "Люся") во главе батальона "Слуга народа" вовремя не прибыли на передовую. Опоздали. Точнее вообще не прибыли. ********, отдним словом.
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26.05.2022 16:07
+93
І щоб не було розколу ,Ви знову взялись за Порошенка , після того як Місяць обробляли медведчука.
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26.05.2022 16:08
+82
Люся - концентрована суть нинішньої влади.
Все ******..ли перед війною, на початку війни і зараз теж все ******..ли!
"Ми все ******..ли, але ви тримайтесь"!
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26.05.2022 16:08
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Зато нам целый месяц рассказывали о том ,что враг копит силы,перегруппировуется,подвозит боеприпасы и технику.А выводы получается не сделали.Только смотрели и коментировали.
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26.05.2022 19:09 Ответить
Арестович, ты балабол, уже два раз у тебя были последние волны и силы у рашистов… а теперь оказывается все по другому….
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26.05.2022 19:11 Ответить
какого х* в тылу шарится столько военных?? что они здесь делают, арестович??!
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26.05.2022 19:38 Ответить
Женя-Женя,що значить шарітса в тилу?Ти з фронту пишеш?Чи,як біженець сидиш в барі,потягуючи півасік,і строчиш по клавішах
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27.05.2022 01:15 Ответить
нужна техника а не количество людей. Мы не в совке чтобы количество людей выигрывать
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27.05.2022 08:25 Ответить
тогда встретимся на Львовской границе
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27.05.2022 20:45 Ответить
Если ничего не делать, то конечно проиграешь.
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26.05.2022 19:51 Ответить
Опять про***бали. Какое несчастье. Если способны только про***бывать, идите уже в отставку. И не надо перекладывать с больной головы на здоровую, а то ЗЕшлюхи опять ни в чём не виноваты, то всё народ "устал от войны и розкололся". Зелёная плесень, уходите
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26.05.2022 20:38 Ответить
Обдрестович человек трёхцветного Ермака. Ермак протеже Козака. Люся бесплатный советник на общественных началах у Ермака!
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26.05.2022 21:41 Ответить
Мне одному кажется, что Козырь и его банда в опе,начинают по настоящему опасаться растущей популярности Залужного и его ГШ?..
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26.05.2022 23:16 Ответить
Пізно всралися
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26.05.2022 23:41 Ответить
б.....ь ,та заткніть нарешті цей істочнік інформації..... , у нього ж сім п*ятниць на неділі
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26.05.2022 23:45 Ответить
Я понял, что Арестович ещё то трепло петушинное. Если ты чмо рядом с Зелей, почему ты не рвал и метал, чтобы шла мобеллизация! А только в эфирах ****** петух о победах!
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26.05.2022 23:54 Ответить
твари зеленые! Три года ничего для обороны не делали--только воровали , брехали и пиарились----сколько из-за вас людей погибло!!!!
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27.05.2022 00:21 Ответить
Люся блеать! Я с 25 числа февраля месяца готов к службе, но меня отправили домой и сказали - жди...

Ты не ох.уел часом? Кто виноват что якобы провалили мобилизацию резервов? - те люди которые пришли на следующий день под военкомат а их завернули домой? и они сейчас сидят без работы, без денег...и принести пользу стране - вы же, сами п.идары не даете нам возможности? Ох.уел чтолЕ....
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27.05.2022 06:26 Ответить
Речь шла о технике а не о личном составе. Обещанный ленд лиз, техника, которую медлят доставлять. Не о личном составе речь
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27.05.2022 08:23 Ответить
Люся! Раскол это тогда - когда зеленым чмошникам вставят кочергу в то место где не светит солнце...а пока это критика...иногда к месту, иногда слишком эмоциональная, однако вы же накосячили до войны СТОЛЬКО! - шо ****** расхлебываем последствия все...

Ребята...мне кажется шо этот сиплый заслужил люстрацию через пиз.дюлину просто за неуважение к народу, который не смотря на дикие просчеты власти - борется с ордой, а он пи.здит и пиз.дит....*****
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27.05.2022 06:30 Ответить
Я смотрю здесь компашка собралась, которой только дай пообсирать офис президента. 🤦‍♂️
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27.05.2022 08:20 Ответить
Захід має все зробити, щоб РФ не перемогла. Навіть, якщо знадобиться ввести війська Заходу в Україну.

Якщо РФ завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.

До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.

Нехай Захід робить правильні висновки. РФ має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
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27.05.2022 08:23 Ответить
"Советник главы ОП", второй помошник третьего заместителя - слушайте внимательноей!
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27.05.2022 10:04 Ответить
Олигархи и политики сделали стране немерянно вреда. И сейчас продолжают это делать.
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27.05.2022 10:17 Ответить
Арестович, ******* шопотом нужно меньше в телевизор, а больше работать головой. Ты уже своим ****** шопотом раздражаешь публику.
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27.05.2022 12:18 Ответить
То 700000 резерва собрали и добровольцев слишком много уже, то запад мало и медленно помогает. Юг Украины ********....ТРО не обеспечили...
Зато РФ "молодцы", и резервы создали, и третью линию обороны доделывают на Херсонщине.
Путается что-то в показаниях мудило это. Рупор Ермака, тут понятно с какого болота жаба.
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27.05.2022 15:27 Ответить
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