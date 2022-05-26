Офис президента: Мы проиграли российской армии по темпам накопления резервов
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина проиграла текущую фазу войны российской армии по темпам – РФ удалось быстрее накопить резервы.
Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.
По его словам, армия РФ накопила резервы очень быстро, используя для этого все возможные средства.
"Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Поэтому возможно возвращение российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - сказал Арестович.
Он добавил, что все это происходит на фоне серьезного раскола в украинском обществе, усталости войны, массой претензий сторон друг к другу.
"Люди начинают конкретно срываться. Надо давать какие-то объяснения… Эта стадия неизбежна. Она будет длиться месяц, возможно полтора. Закончится она тогда, когда придет Западная помощь по ленд-лизу и другим путям в тех количествах, когда мы сможем стабилизировать ситуацию", - сказал советник главы ОП.
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Ты не ох.уел часом? Кто виноват что якобы провалили мобилизацию резервов? - те люди которые пришли на следующий день под военкомат а их завернули домой? и они сейчас сидят без работы, без денег...и принести пользу стране - вы же, сами п.идары не даете нам возможности? Ох.уел чтолЕ....
Ребята...мне кажется шо этот сиплый заслужил люстрацию через пиз.дюлину просто за неуважение к народу, который не смотря на дикие просчеты власти - борется с ордой, а он пи.здит и пиз.дит....*****
Якщо РФ завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.
До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.
Нехай Захід робить правильні висновки. РФ має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
Зато РФ "молодцы", и резервы создали, и третью линию обороны доделывают на Херсонщине.
Путается что-то в показаниях мудило это. Рупор Ермака, тут понятно с какого болота жаба.