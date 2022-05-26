Офіс президента: Ми програли російській армії за темпами накопичення резервів

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна програла поточну фазу війни російській армії за темпами - РФ вдалося швидше накопичити резерви.

Про це він сказав в інтерв’ю Марку Фейгіну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

За його словами, армія РФ накопичила резерви дуже швидко, використовуючи для цього всі можливі засоби.

"Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон - Запоріжжя", - сказав Арестович.

Він додав, що все це відбувається на фоні серйозного розколу в українському суспільстві, втоми від війни, маси претензій сторін одна до одної.

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"Люди починають конкретно зриватися. Треба давати якісь пояснення… Ця стадія неминуча. Вона продовжуватиметься місяць, можливо півтора. Закінчиться вона тоді, коли прийде Західна допомога по ленд-лізу та іншими шляхами у тих кількостях, коли ми зможемо стабілізувати ситуацію", - сказав радник голови ОП.