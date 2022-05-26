Офіс президента: Ми програли російській армії за темпами накопичення резервів
Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна програла поточну фазу війни російській армії за темпами - РФ вдалося швидше накопичити резерви.
Про це він сказав в інтерв’ю Марку Фейгіну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.
За його словами, армія РФ накопичила резерви дуже швидко, використовуючи для цього всі можливі засоби.
"Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон - Запоріжжя", - сказав Арестович.
Він додав, що все це відбувається на фоні серйозного розколу в українському суспільстві, втоми від війни, маси претензій сторін одна до одної.
"Люди починають конкретно зриватися. Треба давати якісь пояснення… Ця стадія неминуча. Вона продовжуватиметься місяць, можливо півтора. Закінчиться вона тоді, коли прийде Західна допомога по ленд-лізу та іншими шляхами у тих кількостях, коли ми зможемо стабілізувати ситуацію", - сказав радник голови ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ты не ох.уел часом? Кто виноват что якобы провалили мобилизацию резервов? - те люди которые пришли на следующий день под военкомат а их завернули домой? и они сейчас сидят без работы, без денег...и принести пользу стране - вы же, сами п.идары не даете нам возможности? Ох.уел чтолЕ....
Ребята...мне кажется шо этот сиплый заслужил люстрацию через пиз.дюлину просто за неуважение к народу, который не смотря на дикие просчеты власти - борется с ордой, а он пи.здит и пиз.дит....*****
Якщо РФ завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.
До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.
Нехай Захід робить правильні висновки. РФ має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
Зато РФ "молодцы", и резервы создали, и третью линию обороны доделывают на Херсонщине.
Путается что-то в показаниях мудило это. Рупор Ермака, тут понятно с какого болота жаба.