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Новини Війна
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Офіс президента: Ми програли російській армії за темпами накопичення резервів

арестович

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна програла поточну фазу війни російській армії за темпами - РФ вдалося швидше накопичити резерви.

Про це він сказав в інтерв’ю Марку Фейгіну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

За його словами, армія РФ накопичила резерви дуже швидко, використовуючи для цього всі можливі засоби.

"Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон - Запоріжжя", - сказав Арестович.

Він додав, що все це відбувається на фоні серйозного розколу в українському суспільстві, втоми від війни, маси претензій сторін одна до одної.

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"Люди починають конкретно зриватися. Треба давати якісь пояснення… Ця стадія неминуча. Вона продовжуватиметься місяць, можливо півтора. Закінчиться вона тоді, коли прийде Західна допомога по ленд-лізу та іншими шляхами у тих кількостях, коли ми зможемо стабілізувати ситуацію", - сказав радник голови ОП.

Автор: 

Офіс Президента (2018) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+104
А всё почему? А потому, что лично папаковник Арестович (позывной "Люся") во главе батальона "Слуга народа" вовремя не прибыли на передовую. Опоздали. Точнее вообще не прибыли. ********, отдним словом.
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26.05.2022 16:07
+93
І щоб не було розколу ,Ви знову взялись за Порошенка , після того як Місяць обробляли медведчука.
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26.05.2022 16:08
+82
Люся - концентрована суть нинішньої влади.
Все ******..ли перед війною, на початку війни і зараз теж все ******..ли!
"Ми все ******..ли, але ви тримайтесь"!
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26.05.2022 16:08
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Зато нам целый месяц рассказывали о том ,что враг копит силы,перегруппировуется,подвозит боеприпасы и технику.А выводы получается не сделали.Только смотрели и коментировали.
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26.05.2022 19:09 Відповісти
Арестович, ты балабол, уже два раз у тебя были последние волны и силы у рашистов… а теперь оказывается все по другому….
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26.05.2022 19:11 Відповісти
какого х* в тылу шарится столько военных?? что они здесь делают, арестович??!
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26.05.2022 19:38 Відповісти
Женя-Женя,що значить шарітса в тилу?Ти з фронту пишеш?Чи,як біженець сидиш в барі,потягуючи півасік,і строчиш по клавішах
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27.05.2022 01:15 Відповісти
нужна техника а не количество людей. Мы не в совке чтобы количество людей выигрывать
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27.05.2022 08:25 Відповісти
тогда встретимся на Львовской границе
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27.05.2022 20:45 Відповісти
Если ничего не делать, то конечно проиграешь.
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26.05.2022 19:51 Відповісти
Опять про***бали. Какое несчастье. Если способны только про***бывать, идите уже в отставку. И не надо перекладывать с больной головы на здоровую, а то ЗЕшлюхи опять ни в чём не виноваты, то всё народ "устал от войны и розкололся". Зелёная плесень, уходите
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26.05.2022 20:38 Відповісти
Обдрестович человек трёхцветного Ермака. Ермак протеже Козака. Люся бесплатный советник на общественных началах у Ермака!
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26.05.2022 21:41 Відповісти
Мне одному кажется, что Козырь и его банда в опе,начинают по настоящему опасаться растущей популярности Залужного и его ГШ?..
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26.05.2022 23:16 Відповісти
Пізно всралися
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26.05.2022 23:41 Відповісти
б.....ь ,та заткніть нарешті цей істочнік інформації..... , у нього ж сім п*ятниць на неділі
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26.05.2022 23:45 Відповісти
Я понял, что Арестович ещё то трепло петушинное. Если ты чмо рядом с Зелей, почему ты не рвал и метал, чтобы шла мобеллизация! А только в эфирах ****** петух о победах!
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26.05.2022 23:54 Відповісти
твари зеленые! Три года ничего для обороны не делали--только воровали , брехали и пиарились----сколько из-за вас людей погибло!!!!
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27.05.2022 00:21 Відповісти
Люся блеать! Я с 25 числа февраля месяца готов к службе, но меня отправили домой и сказали - жди...

Ты не ох.уел часом? Кто виноват что якобы провалили мобилизацию резервов? - те люди которые пришли на следующий день под военкомат а их завернули домой? и они сейчас сидят без работы, без денег...и принести пользу стране - вы же, сами п.идары не даете нам возможности? Ох.уел чтолЕ....
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27.05.2022 06:26 Відповісти
Речь шла о технике а не о личном составе. Обещанный ленд лиз, техника, которую медлят доставлять. Не о личном составе речь
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27.05.2022 08:23 Відповісти
Люся! Раскол это тогда - когда зеленым чмошникам вставят кочергу в то место где не светит солнце...а пока это критика...иногда к месту, иногда слишком эмоциональная, однако вы же накосячили до войны СТОЛЬКО! - шо ****** расхлебываем последствия все...

Ребята...мне кажется шо этот сиплый заслужил люстрацию через пиз.дюлину просто за неуважение к народу, который не смотря на дикие просчеты власти - борется с ордой, а он пи.здит и пиз.дит....*****
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27.05.2022 06:30 Відповісти
Я смотрю здесь компашка собралась, которой только дай пообсирать офис президента. 🤦‍♂️
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27.05.2022 08:20 Відповісти
Захід має все зробити, щоб РФ не перемогла. Навіть, якщо знадобиться ввести війська Заходу в Україну.

Якщо РФ завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.

До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.

Нехай Захід робить правильні висновки. РФ має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
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27.05.2022 08:23 Відповісти
"Советник главы ОП", второй помошник третьего заместителя - слушайте внимательноей!
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27.05.2022 10:04 Відповісти
Олигархи и политики сделали стране немерянно вреда. И сейчас продолжают это делать.
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27.05.2022 10:17 Відповісти
Арестович, ******* шопотом нужно меньше в телевизор, а больше работать головой. Ты уже своим ****** шопотом раздражаешь публику.
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27.05.2022 12:18 Відповісти
То 700000 резерва собрали и добровольцев слишком много уже, то запад мало и медленно помогает. Юг Украины ********....ТРО не обеспечили...
Зато РФ "молодцы", и резервы создали, и третью линию обороны доделывают на Херсонщине.
Путается что-то в показаниях мудило это. Рупор Ермака, тут понятно с какого болота жаба.
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27.05.2022 15:27 Відповісти
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