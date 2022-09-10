Росіяни визнають прорив ЗСУ на Харківщині. КАРТИ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На основі повідомлень в соцмережах, в тому числі російських, щодо дій ЗСУ на Харківщині створили актуальну карту бойових дій. Росіяни у своїх повідомленнях визнають прорив ЗСУ на Харківщині.
"Кажуть, що цей неймовірний бліцкриг розробив генерал-полковник Олександр Сирський. Скріни - це Дії ЗСУ на основі меседжів у тг-каналах в т.ч. рашистських", - розповів Станіслав Гайдер, передає Цензор.НЕТ.
"Поза кадром залишаються автори цих, без перебільшення унікальних військових операцій. Вони неохоче спілкуються з пресою, тому зазвичай залишаються в тіні своїх успіхів. Чи не головним непублічним архітектором останніх перемог українського війська є командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Для початку Сирському вдалося зупинити ворожий наступ на харківському, ізюмському, бахмутському, авдіївському та інших оперативних напрямках. А потім - успішно потіснити ворога. Саме Сирський розробляв несподіваний удар по Балаклії, до необхідності якого спочатку критично поставилися у Генштабі. Однак, йому вдалося переконати військове керівництво країни в необхідності такого плану. ... Сьогоднішні успіхи у контрнаступі за планом Сирського відкривають нові можливості в частині подальшого зміщення позицій ворога. Маю надію на те що дуже скоро побачимо ще більше українських прапорів над звільненими містами України", - зазначив політтехнолог Олексій Голобуцький.
"Успішних воєначальників варто знати. Наше угруповання на півдні, яке займається Херсоном, очолює генерал Андрій Ковальчук. А угруповання на сході, яке зараз наводить лад у Харківській області, генерал Олександр Сирський. Раніше Сирський успішно організував оборону Києва. У Європі військових із таким досвідом просто немає", - розповів політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.
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Под занавес своего президентства Петр Порошенко провел кадровые ротации в штабе ООС. Сергея Наев, который год командовал на востоке Украины, сменил Александр Сирский.
Еспресо.TV решило напомнить главные факты из жизни нового командующего ООС.
1. Кадровый военный. Прошел все командные стпени - от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
2. В 2000-х годах командовал 72 бригадой, дислоцирующейся в Белой Церкви. Получил звание генерал-майора.
3. Перед началом войны на Донбассе был первым заместителем начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины. Сфера его ответственности - сотрудничество с НАТО.
4. В ноября 2013 года Сирский от имени Министерства обороны в штаб-квартире Североатлантического альянса обсуждал изменения в украинской армии в соответствии со стандартами НАТО.
5. В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году - командир всей Антитеррористической операции на востоке Украины.
6. В ночь на 16 февраля 2015 получил приказ "на обеспечение выхода группировки из Дебальцево". На тот момент под командованием Сирского находилось около 4,5 тыс. украинских военных, которым противостояли 19 тыс. участников российско-террористического войска.
Под управлением Сирского осуществлялись подрывы возможных путей перехода через реку Карапульку. Однако руководитель сектора, по словам генерала, не дал подорвать все подрывы, из-за чего переправы были захвачены противником. Именно сформированная Сирским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из Дебальцево.
8. Петр Порошенко характеризует нового командующего ООС как мужественного человека, применяющего эффективные действия по организации обороны и отражения наступления русских войск. "Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи", - подчеркнул Порошенко, представляя 6 мая Александра Сирского.
9. Жена - Харченко Тамара Ивановна. Сын - Александр.
Жена Сирского, имеет в собственности садовый дом в Киевской области (152, 9 кв.м), два земельных участка (2015 кв и 467 кв.м). Сам Александр Сирский владеет земельным участком в 1000 кв.м. в Киевской области и квартирой в столице (105, 6 кв.м), машиноместом (13 кв.м.), автомобилем Renault Megane.
В наличности генерал-лейтенант держит $10 тыс., на банковских счетах - 176 тыс. грн.
Это самое важное.
Прошло 30 лет, поколение советских старперов в ВСУ ушло на пенсию и новое поколение, не знавшее никаких связей с СССР и Россией, наконец то поняло и осознало какой стране они служат и потому начало побеждать
і це правільно !!!
українці мають знати, що Герої, завдяки яким ще існує Україна і українці це НЕ ЗЄ-лєчка, Люська-полковник та інші уроди з 95-го кварталу, які одержують ордени "За заслуги"
Правдиві Герої України це наші військові - Генерали Залужний, Сирський, Ковальчук, Марченко, Павловський, Забродський, Кривонос...
будь яка армія світу мала б за честь мати таких Гегнералів як наші!
Правдиві Герої України це і офіцери, і сержанти, і рядові вояки.
що ми знаємо про них?
про їх подвиги?
на ЗЄ-рафоні тільки пики ЗЄ-льоних!!!!
кастою, яка буде Гарантом не лише зовнішньої, але і внутрішньої безпеки Держави.
втручатись у внутрішнє життя цієї касти і вчиняти судочинство мають лише Суд офіцерської честі і Військовий трибунал, а не шавки Банкової !
https://www.youtube.com/watch?v=xql-zHmo4uk
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4 September, 11:07 ·
Безпека Чернівців тримається лише завдяки відвазі цього скромного чолов'яги! Орки навіть не думають туди рухатися, бо там він, цей вуйко! Ми не знаємо, хто ти, бо обличчя повністю не видно, але безкінечна слава тобі, воїне! Низький уклін! Дякуємо, що живий!
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це смішно, але про наступ під Ізюмом час від часом патякали і самі кацапи
Які файні символічні прізвища. Андрій Ковальчук - тобто син коваля (причому того коваля, у якого молот має власне ім'я Мьєллнір)... А що вже Олександр Сирський - ті свинопси, які ще живі, від його прізвища роблять сир-сир у штані.
Отакі справи. Слава ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Десь так вони це роблять
сир-сир в штани
Знаю одне, чім більше вб'ємо свинопсів, тім меньше буде ймовірності нападу на Україну, та інші країні! Я за те, щоб повернути двух півнів, чи курку мутанта, у рідну гавань - Монголію! А зайвехромосомів знищити, крім тих які стоять на обліку в лікарнях...
Chwała Polsce!
Za naszą i Twoją wolność!
Коротше, не знаю що там Ковальчук, але успіхів по Херсону поки не мав. А тому станом на зараз генерали України з реальними досягненнями на війні( так власне як і має бути, а не кабінетних) це поки 2є. Правобережжя це пан Марченко і вочевидь лівобережжя пан Сирський.
операція надзвичайно смілива і Генштаб як колективний орган керівництва ЗСУ має зважувати вигоди та ризики
И мы, их внуки, гадов бьём!
Ещё одним Победы Днём
Почтим, в борьбе с фашизмом павших!
Funker Vogt (Military ***, Німеччина) - Vorwärts!
Unzerstörbar zieh'n wir unsere Bahn
Keine Müh' zu groß, kein Weg zu lang
Will uns jemand stören, werden wir's nicht hören!
Keine Zeit vertan und nichts versäumt
Alle Hindernisse aus dem Weg geräumt
Wir gehen volles Tempo
Stoppen kann uns nur der Tod!
Prognose
Aussicht
Diagnose
Scheiß drauf! Scheiß drauf!
Unsere Körper sind der Motor, unser Wille das Benzin
Mit ungebändigter Schaffenskraft werden wir weiter zieh'n
Mit euch an unserer Seite, das Ziel fest im Blick
Unaufhaltsam vorwärts - für uns gibt's kein zurück!
Prognose - negativ
Aussicht - keine
Diagnose - tödlich
Scheiß drauf! Scheiß drauf!
Feuer über den Wolken
Stürme am Himmel
Fluten auf Erden -
Nichts hält uns auf!
Wir stürmen vorwärts!
Unsere Kinder, unsere Väter, unsere Mütter - für alle, die uns wichtig sind!
Unsere *******, die Geliebten, die Getreuen - und allen, die uns wichtig sind!
Vorwärts!
Vorwärts!
Vorwärts!
Folgt uns, wenn Ihr könnt!
Unzerstörbar zieh'n wir unsere Bahn
Keine Müh' zu groß, kein Weg zu lang
Will uns jemand stören, werden wir's nicht hören!
Wer sich in den Weg uns stellt
Ist einfach dumm oder doch ein Held
Doch siegen werden diese Helden nie
Denn Helden sterben früh!
Feuer über den Wolken
Stürme am Himmel
Fluten auf Erden -
Nichts hält uns auf!
Wir stürmen vorwärts!
Unsere Freiheit, unsere Ehre, unser Stolz - für alles, was uns wichtig ist!
Für die Wahrheit, für die Liebe, für den Hass - für alles, was uns wichtig ist!
Vorwärts!
Vorwärts!
Vorwärts!
Folgt uns, wenn Ihr könnt!
Неуважаемые РАШИСТСКИЕ ТОВАРИЩИ - сосите молча!
у Сырского нет собственного штаба, все операции планируются в Генштабе под единым руководством
это - месть ОПУ украинским военным, которые до конца не давали им ознакомиться с планом операции