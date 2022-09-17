В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців. ФОТО

Катівню облаштували в поліцейському відділку.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.

В камері, розрахованій на двох в’язнів, утримували дев’ятьох людей. Їм доводилося весь час сидіти, навіть уві сні.

Російські військові при цьому жили в кабінетах у відносному комфорті.

Окремий кабінет виділили під катування. Там досі валяються зламаний гумовий кийок та удавка. На підлозі - сліди крові, на стінах - сліди від пострілів.

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Окупанти також залишили по собі інструкцію з з такими пунктами: "Представся"; "Розкажи про ВС РФ"; "Обстріл ЗСУ по місту"; "Нехай здасть зброю ЗСУ".

Колишній в’язень росіян Руслан Волобуєв розповів, що через спеку в крихітних камерах було просто пекло. Вийти звідти можна було лише в туалет або в кімнату катувань.

"Шурує гумовою палицею по голові, палиця ламається, він нову дістає", - описує катування росіян Руслан. - Кажу: "Просто вбий, навіщо так знущатися з людей? Дай телефон, я з родичами попрощаюсь, та й усе".

Руслан Волобуєв

Після жорстоких побиттів росіяни відмовлялися будь-яким чином лікувати людей. Не давали навіть знеболювальних. Єдина надія була на те, що комусь із інших ув’язнених рідні передадуть ліки.

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"У нас двох людей винесли на ношах, вони померли", - розповідає Руслан.

Людей, які не витримували катувань і були у вкрай важкому стані, відправляли додому чи в лікарню. Декого, зі слів ув’язнених, забирали з камер, але не відпускали. Ймовірно, відправляли в інші міста.

Також окупанти утримували люди у підвалі типографії й в оглядових базах на автобазі.

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За попередніми даними, в Балаклії - 18 закатованих та зниклих безвісті людей. Про це повідомила секретар міськради Олена Коновалова. Ця цифра - дуже попередня.

Також з міста вивезли 25 дітей. Їхні батьки довірилися окупантам та віддали дітей на оздоровлення в Геленджик. Коли ж ЗСУ звільнили окуповану Балаклію, діти залишалися в РФ, повертати їх росіяни не збираються. Лише 10 батьків написали до правоохоронних органів заяви про зникнення своїх дітей.