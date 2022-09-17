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В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Катівню облаштували в поліцейському відділку.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.

В камері, розрахованій на двох в’язнів, утримували дев’ятьох людей. Їм доводилося весь час сидіти, навіть уві сні.

В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 01

Російські військові при цьому жили в кабінетах у відносному комфорті.

В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 02В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 03

Окремий кабінет виділили під катування. Там досі валяються зламаний гумовий кийок та удавка. На підлозі - сліди крові, на стінах - сліди від пострілів.

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В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 04В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 05В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 06В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 07

Окупанти також залишили по собі інструкцію з з такими пунктами: "Представся"; "Розкажи про ВС РФ"; "Обстріл ЗСУ по місту"; "Нехай здасть зброю ЗСУ".

В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 08

Колишній в’язень росіян Руслан Волобуєв розповів, що через спеку в крихітних камерах було просто пекло. Вийти звідти можна було лише в туалет або в кімнату катувань.

"Шурує гумовою палицею по голові, палиця ламається, він нову дістає", - описує катування росіян Руслан. - Кажу: "Просто вбий, навіщо так знущатися з людей? Дай телефон, я з родичами попрощаюсь, та й усе".

В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців 09

Руслан Волобуєв

Після жорстоких побиттів росіяни відмовлялися будь-яким чином лікувати людей. Не давали навіть знеболювальних. Єдина надія була на те, що комусь із інших ув’язнених рідні передадуть ліки.

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"У нас двох людей винесли на ношах, вони померли", - розповідає Руслан.

Людей, які не витримували катувань і були у вкрай важкому стані, відправляли додому чи в лікарню. Декого, зі слів ув’язнених, забирали з камер, але не відпускали. Ймовірно, відправляли в інші міста.

Також окупанти утримували люди у підвалі типографії й в оглядових базах на автобазі.

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За попередніми даними, в Балаклії - 18 закатованих та зниклих безвісті людей. Про це повідомила секретар міськради Олена Коновалова. Ця цифра - дуже попередня.

Також з міста вивезли 25 дітей. Їхні батьки довірилися окупантам та віддали дітей на оздоровлення в Геленджик. Коли ж ЗСУ звільнили окуповану Балаклію, діти залишалися в РФ, повертати їх росіяни не збираються. Лише 10 батьків написали до правоохоронних органів заяви про зникнення своїх дітей.

Автор: Ольга Лузан
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Віддати свою дитину беззахістну до рук людожерів.Не те що мізків немає,немає навіть батьківського інстінкту.Уявляю собі як дитина дивилася на батьків ,коли ії увозили невідомо куди...😰
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17.09.2022 14:51 Відповісти
та вони самі зомбовані!!!
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17.09.2022 14:55 Відповісти
фашисты и гитлер отдыхают...и это в центре Европы в 21 веке!!! и с*ная европа продолжает выдавать кацапам визы?!! они ополоумели!!!!
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17.09.2022 14:59 Відповісти
Кремлівський кривавий вилупок , перещеголяв гітлера в своіх
звірствах до українськоі націі 😡
Чому така тварюка живе на світі , чому його не прикончать люди , які мають до його тіла доступ ?

Невже там всі такі ? Це просто жах 😠
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17.09.2022 15:18 Відповісти
треба тих батьків віддати за дітьми
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17.09.2022 15:27 Відповісти
Це не меньшi виродки чим кацапи:

"

Також з міста вивезли 25 дітей. Їхні батьки довірилися окупантам та віддали дітей на оздоровлення в Геленджик. Коли ж ЗСУ звільнили окуповану Балаклію, діти залишалися в РФ, повертати їх росіяни не збираються. Лише 10 батьків написали до правоохоронних органів заяви про зникнення своїх дітей..."
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17.09.2022 20:08 Відповісти
 
 