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Знищена HIMARS’ами база російських окупантів у Балаклії. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Під час визволення Харківщини українські захисники влучними пострілами з РСЗВ HIMARS знищили базу російських окупантів у Балаклії.
Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 8 вересня над головною адміністративною будівлею Балаклії піднято український прапор.
Також там відновили мобільний зв'язок.
Топ коментарі
+63 jklpqrs
показати весь коментар17.09.2022 13:09
+36 All Sundry
показати весь коментар17.09.2022 13:18
+32 Arzu Aliyeva
показати весь коментар17.09.2022 13:22
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однією ракетою навалили купу техніки та орків !
Смерть свинособакам!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Вам, на відміну від мене, українську треба вивчити. Може буде чим зайнятись.
Кстати, невежество - один из краеугольных камней кацапизма.
Толик, не будь кацапом!
Красунчики, бережи вас Господь
Та буде так.