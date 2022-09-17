Знищена HIMARS’ами база російських окупантів у Балаклії. ФОТОрепортаж

Під час визволення Харківщини українські захисники влучними пострілами з РСЗВ HIMARS знищили базу російських окупантів у Балаклії.

Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 8 вересня над головною адміністративною будівлею Балаклії піднято український прапор.

Також там відновили мобільний зв'язок.

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