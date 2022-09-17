Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее. ФОТОрепортаж

При освобождении Харьковщины украинские защитники точными выстрелами из РСЗО HIMARS уничтожили базу российских оккупантов в Балаклее.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 8 сентября над главным административным зданием Балаклеи поднят украинский флаг.

Также там восстановили мобильную связь.

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