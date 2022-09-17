Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
При освобождении Харьковщины украинские защитники точными выстрелами из РСЗО HIMARS уничтожили базу российских оккупантов в Балаклее.
Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 8 сентября над главным административным зданием Балаклеи поднят украинский флаг.
Также там восстановили мобильную связь.
Топ комментарии
+63 jklpqrs
показать весь комментарий17.09.2022 13:09
+36 All Sundry
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+32 Arzu Aliyeva
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однією ракетою навалили купу техніки та орків !
Смерть свинособакам!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Вам, на відміну від мене, українську треба вивчити. Може буде чим зайнятись.
Кстати, невежество - один из краеугольных камней кацапизма.
Толик, не будь кацапом!
Красунчики, бережи вас Господь
Та буде так.