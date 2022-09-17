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Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

При освобождении Харьковщины украинские защитники точными выстрелами из РСЗО HIMARS уничтожили базу российских оккупантов в Балаклее.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 8 сентября над главным административным зданием Балаклеи поднят украинский флаг.

Также там восстановили мобильную связь.

Читайте: Украина поразила системами HIMARS более 400 российских целей, – Милли

Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее 01
Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее 02
Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее 03
Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее 04
Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее 05
Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее 06
Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее 07
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Топ комментарии
+63
чистилище орков. однако HIMARS - серьезная штука...
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17.09.2022 13:09
+36
На это можно смотреть вечно!
Смерть свинособакам!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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17.09.2022 13:18
+32
Эхххх...... почаще бы таких фото. 😁
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17.09.2022 13:22
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чистилище орков. однако HIMARS - серьезная штука...
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17.09.2022 13:09 Ответить
👍👏👏👏💙💛Сколько нужно таких залпов , чтобы подкосить крымский мост⁉️Севастополь⁉️
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17.09.2022 13:49 Ответить
Багато, на жаль. Там дійсно, без тактичної ядерної зброї не обійтись.
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17.09.2022 13:51 Ответить
Термоядерної, ага! Ничого цікавіше не придумав?
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17.09.2022 18:03 Ответить
посмотри на антоновский мост. Несмотря на большое к-во прилетов, он стоит. Крымский мост будет на порядки крепче. Наверное его сложнее прибрать, чем антоновский.
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17.09.2022 18:17 Ответить
А че мост Антоновский крепче крыского? А че, вы ты думаете что вам не лупанут, так что пепел останется. Наивные, гаденыши. Можь не отвечать, свободен...
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17.09.2022 20:30 Ответить
Він то стоїть, але чомусь орки їм не користуються, якісь понтони, баржи вигадують. Не підкажешь, чому так?
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17.09.2022 21:38 Ответить
Он поврежден, но он не завалился. И он относительно близко. С крымским мостом совсем другая история, там не будет так просто все. И кроме того, потеряем много систем, а они нам критически нужны в других местах
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17.09.2022 21:41 Ответить
"Он поврежден, но он не завалился" - ти або тупий або троль. Він функціонує чи ні?
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17.09.2022 21:48 Ответить
Ты думаешь от твоей убогости мост завалится? Я тебе говорю про то, что мост хоть и выведен из эксплуатации, притом что туда прилетало и неоднократно, но он на месте. Не будет моста, тогда и пиши. А усилий по крымскому мосту даже для того, чтобы вывести его из строя, потребуется в сотню раз больше с потерей рсзо и всего остального. А они критично важны для дпугих целей, склады, например. Мост дальше, он прочнее и он на порядки лучше охраняется, в том числе и средствами пво.
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17.09.2022 22:38 Ответить
Зрозуміло, троль, нах"й за російськім кораблем.
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17.09.2022 22:43 Ответить
Думай. Хоть иногда. Эта привычка очень полезна
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17.09.2022 22:47 Ответить
Тобі напрямок вказано, повторити?
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17.09.2022 22:52 Ответить
Можешь повторить сотню и тысячу раз. Мост от этого не упадет. Но может я ошибаюсь. Пробуй, а я потом гляну, что из этого выйдет
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17.09.2022 22:55 Ответить
Скорее за все ты никогда этот крымский мост не видел. Как по мне, я не инженер, но видел как он строился, держится он длинных железобетонных столбах которые забивали в дно моря плюс частенько рашисты гоняют по нему железнодорожные составы с боеприпасами. Так что ничего сложного не вижу. Военные и политические эффекты налицо. Тут ты и спалился.....
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18.09.2022 00:08 Ответить
Я не был в крыму после 2013, потому не видел. Но если спалился я, значит спалился и Залужный. Это он не хочет отдаит приказ рушить мост. Вопрос, почему?
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18.09.2022 06:45 Ответить
Да конечно ...В момент прохождения транспорта с боеприпасами попасть ракетой - и нет моста , на восстановления уйдет много дней . А во время ремонта еще раз ракетой по восстановителям - и мост остановится навсегда ....
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17.09.2022 22:55 Ответить
Расстояние до моста какое?
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17.09.2022 22:58 Ответить
Навіщо тобі знати відстань, щоб піти нах"й.
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17.09.2022 23:07 Ответить
Расстояние, валенок, критически важно при расчетах. Но валенки могут об этом и не знать.
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18.09.2022 06:47 Ответить
А навіщо "валенок" при розрахунку прямування нах"й? Гадаєшь до зими не дойдеш?
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18.09.2022 16:36 Ответить
розрахуй не розрахуй все-одно получиш...далі і сам знаєш.
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18.09.2022 16:38 Ответить
Розкажи ще що небудь про мости.
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18.09.2022 16:42 Ответить
Главное снизу уже сказал: если бы все было так просто, мост был бы снесен. Этого не происходит, значит есть причина или причины. Это все.
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18.09.2022 16:45 Ответить
Мости не зносять, їх виводять з ладу, бо нам їх ще відновлювати.
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18.09.2022 16:50 Ответить
"Царапать" Крымский мост смысла нет: это легко восстановят, а технику потеряем. Сейчас надо сосредоточиться на Антоновском и других мостах возле Херсона, чтобы лишить снабжения группировку орков в Херсоне. Крымским мостом потом будем заниматься. Там же еще Крым надо вернуть, а это задача крайне сложная. Про это тоже не стоит забывать. Ну ладно, пока хватит, а то зашли куда-то не туда. Удачи.
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18.09.2022 17:00 Ответить
один залп по центальной арке , по средине, она из метала. метал усТупает беТону в этом случае!
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17.09.2022 18:45 Ответить
Если было все так просто, думаешь этого не сделали бы уже?
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17.09.2022 22:39 Ответить
На первом снимке справа внизу термоса для пищи выпуска 1941 года
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17.09.2022 18:24 Ответить
ремонту не підлягає.
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17.09.2022 13:14 Ответить
"достаточно одной таблэтки !"
однією ракетою навалили купу техніки та орків !

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17.09.2022 15:28 Ответить
Вот что хаймарс животворящий делает!)))
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17.09.2022 16:39 Ответить
На это можно смотреть вечно!
Смерть свинособакам!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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17.09.2022 13:18 Ответить
Беларусь іде *****!
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17.09.2022 22:03 Ответить
Эхххх...... почаще бы таких фото. 😁
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17.09.2022 13:22 Ответить
Це ж скільки років прийдеться розгрібати цей хлам!!
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17.09.2022 13:24 Ответить
Після ВМВ німці розгрібали...Тепер кацапи розгрібатимуть.
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17.09.2022 13:30 Ответить
то вірно..руками..ну і уранові копальні
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17.09.2022 13:43 Ответить
цыганскому табору хватит ночи ))))
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17.09.2022 13:42 Ответить
там метал вигорів..то труха, навіть магнітом не піднімуть
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17.09.2022 13:44 Ответить
Это да: когда металл выгорает, то он превращается в пластмассу. Или мармелад. На них магнит не действует. Женщина, у вас молоко на плите сбежало.. По пути на кухню, забежите в школу, на урок в 6 классе
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17.09.2022 16:48 Ответить
Знаете, то Вы меня со своей клушей спутали. И не посылайте, дабы и Вас не послали

Вам, на відміну від мене, українську треба вивчити. Може буде чим зайнятись.
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17.09.2022 18:04 Ответить
Та ти мабудь взагалі в школу не ходив якщо таку пургу розказуєшю
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17.09.2022 18:52 Ответить
То, что у тебя нет образования, я уже понял. Поэтому устраивать с тобой, неуч, дискуссия по влиянию температуры и продолжительности отжига сплавов железа на величину коэрцитивной силы ( ты и слова такого не знаешь), я не буду. Ты также уверен, как и эта дамочка, что после работы Джавелина по кацапскому танку, на пункте приема металлолома его электромагнит не поднимет ( ввиду потери магнитных свойств металла, как она утверждает)?
Кстати, невежество - один из краеугольных камней кацапизма.
Толик, не будь кацапом!
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17.09.2022 22:11 Ответить
То треба полонених туди відправляти на розчищення, щоб боялись згадати та онукам заповіли, що не можна до України святої ходити.
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17.09.2022 15:25 Ответить
местные на металлолом порежут не успеете оглянуться.
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17.09.2022 16:03 Ответить
да все равно,скажут кацапы, им главное свои жопы спасти у бутылки которые потом на эти жопы насаживать
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17.09.2022 13:26 Ответить
не биті і не крашені
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17.09.2022 13:27 Ответить
лепота!
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17.09.2022 13:27 Ответить
Більше б радувало колиб такі бази були знищені на території ворога, що б уся ця ******* до нас навіть не доїжджала...
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17.09.2022 13:40 Ответить
це так! але й отак не погано!
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17.09.2022 13:44 Ответить
О яка краса!!!
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17.09.2022 13:46 Ответить
кучно постояли - влучно пропрацювали
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17.09.2022 13:49 Ответить
16 хаймарсов полностью поменяли расклад на поле боя, а у сша их 500. пу верит в сказки и говорит "посмотрим"
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17.09.2022 13:50 Ответить
От вміють же наші хлопчики, партнерською зброєю, вичистити землю українську від мокшан.
Красунчики, бережи вас Господь
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17.09.2022 14:01 Ответить
Шкода що дохлих расіянців поприбирали, так гарніше було б.
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17.09.2022 14:05 Ответить
чи правильно писати нaраЗЗіянців, ні?
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18.09.2022 04:52 Ответить
або Zапоребриканців🙂
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18.09.2022 10:00 Ответить
Маю надію - там, у нетрях цього "нотюрморту" кацапів дохлих, як маку в пиріжках...
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17.09.2022 14:05 Ответить
Скажу словами пу : треба і далі мочити орків в сортирі.Методично,хладнокровно,впевнено.
Та буде так.
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17.09.2022 14:07 Ответить
Заголовок трохи дивує.2202 танки знищені українськими воїнами.Скільки з них підбито Джавелінами-не відомо,офіціально ніхто не каже.І це вірно.А тут показали понівечений склад,невідомо хто і де його роз%уячив-і на тобі-ХІММЕРСи.Це якомусь журналюзі для хайпу?Чи наводка,що ХІММЕРС біля Балаклії?
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17.09.2022 14:18 Ответить
"На водку" тобі куратор нарахує. Цім фото вже тиждень мінімум, хімери вже давно нищать орків в інших місцях.
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17.09.2022 21:06 Ответить
пора циганам повертатися і братись до роботи
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17.09.2022 14:18 Ответить
На це можна дивитись вічно.
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17.09.2022 15:27 Ответить
Это все в Голливуде снято. Бо путлер сказал, что "мы эти химарсы как орешки щелкаем".
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17.09.2022 16:00 Ответить
дерев'яні макети - ТАК. Слава українським столярам!!! За винахідливість слава.
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18.09.2022 04:57 Ответить
Ой скількі металобрухту!!! Надовго вистачить заводам Ахметова варити сталь.
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17.09.2022 18:48 Ответить
 
 