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Украина поразила системами HIMARS более 400 российских целей, – Милли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міллі,остін

Украина поразила системами HIMARS более 400 российских целей, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим реальный и измеримый прогресс Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и это имело разрушительный эффект. Российские линии связи и цепочки поставок сильно перегружены. Это имеет прямое влияние на способности России проецировать и поддерживать боевую мощь", - сказал Милли на пресс-конференции по результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

По его словам, российское командование и управление в штабе было разрушено, и у них большие сложности с пополнением своих сил и пополнением боевых потерь.

Милли рассказал, что на сегодняшний день США передали Украине 16 систем HIMARS с тысячами снарядов GLMRS, сотни тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм, а также 126 артиллерийских орудий M-777, тысячи противотанковых средств, тысячи зенитных орудий, ракеты HARM, стрелковое оружие и много нелетального снаряжения. Также США предоставили почти полмиллиона 155-мм снарядов.

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"Война не завершена, Россия - большая страна, у них очень серьезные амбиции относительно Украины, так что будет необходима поддержка Украины для продолжения ее борьбы за свое выживание", - отметил Милли.
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Топ комментарии
+31
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08.09.2022 19:32
+27
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08.09.2022 19:19
+22
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08.09.2022 19:30
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Правила форума Совет форумчан
Тримайтесь, кацапи і гарного вам настрою. А поки доведемо рахунок до 4000.
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08.09.2022 19:19 Ответить
Хто ще хоче купити у кацапів аналоговнет ПВО с400. Може туркам зі знижкою запропонувати...
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08.09.2022 22:29 Ответить
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08.09.2022 19:19 Ответить
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08.09.2022 19:29 Ответить
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08.09.2022 21:50 Ответить
чё-то какашенков уже который день о очередной сотне уничтоженных хаймарсов молчит. а сегодня вообще, как вроде пургеном обожрался и даже рот теперь боится открыть )
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08.09.2022 19:21 Ответить
нагадує повість-казку Джанні Родарі "Джельсамино в Стране лжецов"..фільм шедевральний з геніальними акторами

і як раз на часі..
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08.09.2022 19:32 Ответить
А что ему сказать, все ж идет по плану ))))
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09.09.2022 01:06 Ответить
16 хаймарсів - це після того як Конашенко відрапортував, що знищено 44?
малюємо портрет хаймарса https://www.youtube.com/watch?v=HQVEs8yyEUg
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08.09.2022 19:23 Ответить
In God we trust !!!

God bless America!
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08.09.2022 19:23 Ответить
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Русні *****
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08.09.2022 19:26 Ответить
Та ще й яка...
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08.09.2022 19:42 Ответить
Ше не вечір!
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08.09.2022 19:27 Ответить
Так. З точки зору американців це виглядає як випробування їхньої зброї на кацапських дебілах.
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08.09.2022 19:28 Ответить
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08.09.2022 19:28 Ответить
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08.09.2022 19:29 Ответить
Дебіли, блд
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08.09.2022 19:49 Ответить
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08.09.2022 19:30 Ответить
Блинкен с будущим президентом Украины. Хуже не будет!
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08.09.2022 20:37 Ответить
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08.09.2022 19:32 Ответить
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08.09.2022 19:32 Ответить
Спасибо гражданам и властям США!!! Просим это все утроить!
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08.09.2022 19:42 Ответить
И главное, что всё это было душевно, по-домашнему и без паники !
Короче, кацапы - вам резиновая жопа !
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08.09.2022 19:42 Ответить
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08.09.2022 19:48 Ответить
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08.09.2022 19:52 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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08.09.2022 19:53 Ответить
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08.09.2022 19:58 Ответить
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08.09.2022 20:01 Ответить
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08.09.2022 20:03 Ответить
не кажіть москалям що хімарси вразили 400 цілей,
хай і далі вважають що вони не ефективні
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08.09.2022 20:09 Ответить
Теперь немного о финансах...

Власти Китая отказываются менять государственное регулирование ради того, чтобы его компании могли приобретать российские гособлигации, выпущенные в юанях. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов, передает «Финмаркет».

Он заметил, что одалживать в юанях имеет смысл лишь в том случае, если они обеспечат приток новых денег в российскую экономику. В текущих условиях заем возможен только в так называемых панда-бондах, которые продаются на внутреннем рынке Китая, и чтобы их вывести требуется специальное разрешение регулятора.

Кремль не может вывести средства, вложенные в активы КНР.
Китай взял в заложники $100 миллиардов резервов России. Вложив 17% золотовалютных резервов в юань, российские власти выяснили, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет finanz.

Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более $100 млрд резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации ЦБ РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе ЗВР и планах наполнить их «дружественными» валютами.
Что видим? Резервы в США и ЕС заблокированы. Из Китая их вывести нельзя. Золото из России на лондонской бирже не принимают. То есть, резервов много, но их …. нет. Царь щеки дует, но ж…, как выяснилось, голая.
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08.09.2022 20:20 Ответить
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08.09.2022 20:40 Ответить
Сейчас в США производится 7 тысяч ракет Химарс в год, и идет активное увеличение производства с планом удвоить эту цифру в следующие 18 месяцев. Т.е. ракет не только "хватает", их хватает и будет хватать с избытком. Кацапа ожидает тревожное время.
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08.09.2022 21:03 Ответить
а не хотели давать. 3 месяца пришлось упрашивать
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08.09.2022 21:20 Ответить
 
 