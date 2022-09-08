Украина поразила системами HIMARS более 400 российских целей, – Милли
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Украина поразила системами HIMARS более 400 российских целей, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видим реальный и измеримый прогресс Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и это имело разрушительный эффект. Российские линии связи и цепочки поставок сильно перегружены. Это имеет прямое влияние на способности России проецировать и поддерживать боевую мощь", - сказал Милли на пресс-конференции по результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, российское командование и управление в штабе было разрушено, и у них большие сложности с пополнением своих сил и пополнением боевых потерь.
Милли рассказал, что на сегодняшний день США передали Украине 16 систем HIMARS с тысячами снарядов GLMRS, сотни тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм, а также 126 артиллерийских орудий M-777, тысячи противотанковых средств, тысячи зенитных орудий, ракеты HARM, стрелковое оружие и много нелетального снаряжения. Также США предоставили почти полмиллиона 155-мм снарядов.
"Война не завершена, Россия - большая страна, у них очень серьезные амбиции относительно Украины, так что будет необходима поддержка Украины для продолжения ее борьбы за свое выживание", - отметил Милли.
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і як раз на часі..
малюємо портрет хаймарса https://www.youtube.com/watch?v=HQVEs8yyEUg
God bless America!
Русні *****
Короче, кацапы - вам резиновая жопа !
хай і далі вважають що вони не ефективні
Власти Китая отказываются менять государственное регулирование ради того, чтобы его компании могли приобретать российские гособлигации, выпущенные в юанях. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов, передает «Финмаркет».
Он заметил, что одалживать в юанях имеет смысл лишь в том случае, если они обеспечат приток новых денег в российскую экономику. В текущих условиях заем возможен только в так называемых панда-бондах, которые продаются на внутреннем рынке Китая, и чтобы их вывести требуется специальное разрешение регулятора.
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Китай взял в заложники $100 миллиардов резервов России. Вложив 17% золотовалютных резервов в юань, российские власти выяснили, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет finanz.
Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более $100 млрд резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации ЦБ РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе ЗВР и планах наполнить их «дружественными» валютами.
Что видим? Резервы в США и ЕС заблокированы. Из Китая их вывести нельзя. Золото из России на лондонской бирже не принимают. То есть, резервов много, но их …. нет. Царь щеки дует, но ж…, как выяснилось, голая.