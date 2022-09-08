Украина поразила системами HIMARS более 400 российских целей, – Милли

Украина поразила системами HIMARS более 400 российских целей, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим реальный и измеримый прогресс Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и это имело разрушительный эффект. Российские линии связи и цепочки поставок сильно перегружены. Это имеет прямое влияние на способности России проецировать и поддерживать боевую мощь", - сказал Милли на пресс-конференции по результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

По его словам, российское командование и управление в штабе было разрушено, и у них большие сложности с пополнением своих сил и пополнением боевых потерь.

Милли рассказал, что на сегодняшний день США передали Украине 16 систем HIMARS с тысячами снарядов GLMRS, сотни тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм, а также 126 артиллерийских орудий M-777, тысячи противотанковых средств, тысячи зенитных орудий, ракеты HARM, стрелковое оружие и много нелетального снаряжения. Также США предоставили почти полмиллиона 155-мм снарядов.

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"Война не завершена, Россия - большая страна, у них очень серьезные амбиции относительно Украины, так что будет необходима поддержка Украины для продолжения ее борьбы за свое выживание", - отметил Милли.