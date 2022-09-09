УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13602 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 463 35
війна (56511) зброя (5760) РСЗВ (156) Міллі (151) HIMARS (222)

Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міллі,остін

Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо реальний та вимірний прогрес України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і це мало руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та ланцюжки поставок сильно перевантажені. Це має прямий вплив на здатність Росії проектувати та підтримувати бойову міць", - сказав Міллі на пресконференції за результатами 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

За його словами, російське командування та управління у штабі було зруйновано, і у них є великі складнощі з поповненням своїх сил та поповненням бойових втрат.

Міллі розповів, що на сьогоднішній день США передали Україні 16 систем HIMARS з тисячами снарядів GLMRS, сотні тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм, а також 126 артилерійських грамат M-777, тисячі протитанкових засобів, тисячі зенітних систем, ракети HARM, стрілецьку зброю та багато нелетального спорядження. Також США надали майже півмільйона снарядів 155 мм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна обдурила росіян. Вони б’ють по дерев’яних "HIMARS’ах" "Калібрами" за $6,5 млн, - Washington Post

"Війна не завершена, Росія велика країна, вони мають дуже серйозні амбіції щодо України, так що буде необхідна підтримка України для продовження її боротьби за своє виживання", - зазначив Міллі.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
08.09.2022 19:32
+27
показати весь коментар
08.09.2022 19:19
+22
показати весь коментар
08.09.2022 19:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тримайтесь, кацапи і гарного вам настрою. А поки доведемо рахунок до 4000.
показати весь коментар
08.09.2022 19:19 Відповісти
Хто ще хоче купити у кацапів аналоговнет ПВО с400. Може туркам зі знижкою запропонувати...
показати весь коментар
08.09.2022 22:29 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:19 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:29 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 21:50 Відповісти
чё-то какашенков уже который день о очередной сотне уничтоженных хаймарсов молчит. а сегодня вообще, как вроде пургеном обожрался и даже рот теперь боится открыть )
показати весь коментар
08.09.2022 19:21 Відповісти
нагадує повість-казку Джанні Родарі "Джельсамино в Стране лжецов"..фільм шедевральний з геніальними акторами

і як раз на часі..
показати весь коментар
08.09.2022 19:32 Відповісти
А что ему сказать, все ж идет по плану ))))
показати весь коментар
09.09.2022 01:06 Відповісти
16 хаймарсів - це після того як Конашенко відрапортував, що знищено 44?
малюємо портрет хаймарса https://www.youtube.com/watch?v=HQVEs8yyEUg
показати весь коментар
08.09.2022 19:23 Відповісти
In God we trust !!!

God bless America!
показати весь коментар
08.09.2022 19:23 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Русні *****
показати весь коментар
08.09.2022 19:26 Відповісти
Та ще й яка...
показати весь коментар
08.09.2022 19:42 Відповісти
Ше не вечір!
показати весь коментар
08.09.2022 19:27 Відповісти
Так. З точки зору американців це виглядає як випробування їхньої зброї на кацапських дебілах.
показати весь коментар
08.09.2022 19:28 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:28 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:29 Відповісти
Дебіли, блд
показати весь коментар
08.09.2022 19:49 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:30 Відповісти
Блинкен с будущим президентом Украины. Хуже не будет!
показати весь коментар
08.09.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:32 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:32 Відповісти
Спасибо гражданам и властям США!!! Просим это все утроить!
показати весь коментар
08.09.2022 19:42 Відповісти
И главное, что всё это было душевно, по-домашнему и без паники !
Короче, кацапы - вам резиновая жопа !
показати весь коментар
08.09.2022 19:42 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:52 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
08.09.2022 19:53 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 19:58 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 20:01 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 20:03 Відповісти
не кажіть москалям що хімарси вразили 400 цілей,
хай і далі вважають що вони не ефективні
показати весь коментар
08.09.2022 20:09 Відповісти
Теперь немного о финансах...

Власти Китая отказываются менять государственное регулирование ради того, чтобы его компании могли приобретать российские гособлигации, выпущенные в юанях. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов, передает «Финмаркет».

Он заметил, что одалживать в юанях имеет смысл лишь в том случае, если они обеспечат приток новых денег в российскую экономику. В текущих условиях заем возможен только в так называемых панда-бондах, которые продаются на внутреннем рынке Китая, и чтобы их вывести требуется специальное разрешение регулятора.

Кремль не может вывести средства, вложенные в активы КНР.
Китай взял в заложники $100 миллиардов резервов России. Вложив 17% золотовалютных резервов в юань, российские власти выяснили, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет finanz.

Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более $100 млрд резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации ЦБ РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе ЗВР и планах наполнить их «дружественными» валютами.
Что видим? Резервы в США и ЕС заблокированы. Из Китая их вывести нельзя. Золото из России на лондонской бирже не принимают. То есть, резервов много, но их …. нет. Царь щеки дует, но ж…, как выяснилось, голая.
показати весь коментар
08.09.2022 20:20 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 20:40 Відповісти
Сейчас в США производится 7 тысяч ракет Химарс в год, и идет активное увеличение производства с планом удвоить эту цифру в следующие 18 месяцев. Т.е. ракет не только "хватает", их хватает и будет хватать с избытком. Кацапа ожидает тревожное время.
показати весь коментар
08.09.2022 21:03 Відповісти
а не хотели давать. 3 месяца пришлось упрашивать
показати весь коментар
08.09.2022 21:20 Відповісти
 
 