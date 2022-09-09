Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі

Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо реальний та вимірний прогрес України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і це мало руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та ланцюжки поставок сильно перевантажені. Це має прямий вплив на здатність Росії проектувати та підтримувати бойову міць", - сказав Міллі на пресконференції за результатами 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

За його словами, російське командування та управління у штабі було зруйновано, і у них є великі складнощі з поповненням своїх сил та поповненням бойових втрат.

Міллі розповів, що на сьогоднішній день США передали Україні 16 систем HIMARS з тисячами снарядів GLMRS, сотні тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм, а також 126 артилерійських грамат M-777, тисячі протитанкових засобів, тисячі зенітних систем, ракети HARM, стрілецьку зброю та багато нелетального спорядження. Також США надали майже півмільйона снарядів 155 мм.

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"Війна не завершена, Росія велика країна, вони мають дуже серйозні амбіції щодо України, так що буде необхідна підтримка України для продовження її боротьби за своє виживання", - зазначив Міллі.