Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі
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Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо реальний та вимірний прогрес України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і це мало руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та ланцюжки поставок сильно перевантажені. Це має прямий вплив на здатність Росії проектувати та підтримувати бойову міць", - сказав Міллі на пресконференції за результатами 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
За його словами, російське командування та управління у штабі було зруйновано, і у них є великі складнощі з поповненням своїх сил та поповненням бойових втрат.
Міллі розповів, що на сьогоднішній день США передали Україні 16 систем HIMARS з тисячами снарядів GLMRS, сотні тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм, а також 126 артилерійських грамат M-777, тисячі протитанкових засобів, тисячі зенітних систем, ракети HARM, стрілецьку зброю та багато нелетального спорядження. Також США надали майже півмільйона снарядів 155 мм.
"Війна не завершена, Росія велика країна, вони мають дуже серйозні амбіції щодо України, так що буде необхідна підтримка України для продовження її боротьби за своє виживання", - зазначив Міллі.
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і як раз на часі..
малюємо портрет хаймарса https://www.youtube.com/watch?v=HQVEs8yyEUg
God bless America!
Русні *****
Короче, кацапы - вам резиновая жопа !
хай і далі вважають що вони не ефективні
Власти Китая отказываются менять государственное регулирование ради того, чтобы его компании могли приобретать российские гособлигации, выпущенные в юанях. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов, передает «Финмаркет».
Он заметил, что одалживать в юанях имеет смысл лишь в том случае, если они обеспечат приток новых денег в российскую экономику. В текущих условиях заем возможен только в так называемых панда-бондах, которые продаются на внутреннем рынке Китая, и чтобы их вывести требуется специальное разрешение регулятора.
Кремль не может вывести средства, вложенные в активы КНР.
Китай взял в заложники $100 миллиардов резервов России. Вложив 17% золотовалютных резервов в юань, российские власти выяснили, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет finanz.
Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более $100 млрд резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации ЦБ РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе ЗВР и планах наполнить их «дружественными» валютами.
Что видим? Резервы в США и ЕС заблокированы. Из Китая их вывести нельзя. Золото из России на лондонской бирже не принимают. То есть, резервов много, но их …. нет. Царь щеки дует, но ж…, как выяснилось, голая.