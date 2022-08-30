Украина обманула россиян. Они бьют по деревянным "HIMARS’ам" "Калибрами" за $6,5 млн, - Washington Post

Украинские военные создали ряд деревянных макетов американских ракетных систем HIMARS’ах. Россияне бьют по ним "Калибрами", тратя дорогие боеприпасы.

Об этом пишет Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание ссылается на слова неназванных украинского чиновника и американского дипломата.

Макеты HIMARS'ов сделаны из дерева. Для российских беспилотников, передающих информацию о целях на носителях крылатых ракет в Черном море, они ничем не отличаются от настоящих ракетных установок.

По данным WP, в течение нескольких недель россияне попали ракетами "Калибр" по меньшей мере в 10 деревянных макетов. После этого украинцы взялись еще более упорно изготавливать поддельные HIMARS.

По словам американского дипломата, ударами по фиктивным целям можно частично объяснить, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

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WP отмечает, что использование приманок является одной из многих тактик, которые используют Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.