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Новости Война
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Украина обманула россиян. Они бьют по деревянным "HIMARS’ам" "Калибрами" за $6,5 млн, - Washington Post

himars

Украинские военные создали ряд деревянных макетов американских ракетных систем HIMARS’ах. Россияне бьют по ним "Калибрами", тратя дорогие боеприпасы.

Об этом пишет Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание ссылается на слова неназванных украинского чиновника и американского дипломата.

Макеты HIMARS'ов сделаны из дерева. Для российских беспилотников, передающих информацию о целях на носителях крылатых ракет в Черном море, они ничем не отличаются от настоящих ракетных установок.

По данным WP, в течение нескольких недель россияне попали ракетами "Калибр" по меньшей мере в 10 деревянных макетов. После этого украинцы взялись еще более упорно изготавливать поддельные HIMARS.

По словам американского дипломата, ударами по фиктивным целям можно частично объяснить, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

Также смотрите: Вчерашний массированный удар по Николаеву: повреждено 8 домов, 1 полностью разрушен. ФОТО

WP отмечает, что использование приманок является одной из многих тактик, которые используют Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.

ракеты (3566) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+98
Не треба такі підробиці розголошувати.
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30.08.2022 13:10
+54
РОССИЯ И ЕСТЬ МАКЕТ НЕКОЙ СТРАНЫ КОТОРОЙ НЕТ... а люди в ней манекены...
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30.08.2022 13:17
+49
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30.08.2022 13:17
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Яб цим бовтуная язики повидривав би,ви тупі журналюги що ви робити,розголошуючи військову таємницю. Залужний куди дивится твоя контр розвідка?
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30.08.2022 18:47 Ответить
6.5 миллиона долларов - нормальная цена.
Нам подходит.
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30.08.2022 21:51 Ответить
Тепер вони будуть стріляти макетами калібрів.був такий випадок в ввв, на фальшивий аєродром, на дерев'яні макети, розкусивши,німці відбомбились поліняками.аси герінга були ще ті жартуни,то рельси,то дюраві бочки скидали.а кацапи склепають з дощок ,,крейсер москва-2 ",бо хреново ж без флагмана.
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31.08.2022 07:16 Ответить
Навіщо таким ділитися під час НЕЗАВЕРШЕНОЇ війни? Так роблять лише ідіоти або колаборанти. Приберіть цю новину!!!
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31.08.2022 08:31 Ответить
Зачем про это писать
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31.08.2022 09:34 Ответить
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