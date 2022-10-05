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Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі окупанти атакували дронами-камікадзе місто Біла Церква на Київщині.

Фото руйнувань у Білій Церкві, яку вночі росіяни атакували дронами-камікадзе, опублікувало REUTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, це вперше іранські безпілотники долетіли так далеко від лінії фронту.

Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 01
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 02
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 03
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 04
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 05
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 06
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 07
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 08

Нагадаємо, вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 влучань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала. Пошкоджено три будівлі інфраструктури.

Також читайте: Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
не такий він вже і смішний, цей мопед(
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05.10.2022 16:43
+28
В нас нічого немає. Є тільки купка злодіїв із кватртирами в Лондоні та Монако по 300 мільйонів дол і яхтами по 700 млн. Навіщо ті дрони, навіщо ППО чи ракети якщо у Лондоні завжди безпечно. Зараз батальйон Монако чудово там себе почуває
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05.10.2022 17:22
+20
Муйня це все !
Саме головне - це асфальт і шашлички .
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05.10.2022 16:54
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не такий він вже і смішний, цей мопед(
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05.10.2022 16:43 Відповісти
где то неделю назад или больше где была новость о том что было применение первых вот таких иранских дронов, я тогда написал свое мнение что они принесут достаточно хлопот и беды, мне цитирую особо "умные" диванные стратеги ответили --- "ты тупой кацапский ботяра,не нужно тут сеять панику и верить всяким фейкам,эти иранские дроны вообще ни о чем"
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05.10.2022 17:21 Відповісти
Історик Саган деколи забуває державну мову? То можливо і знання з історії?
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05.10.2022 19:32 Відповісти
могу общатся и на украинском языке и на русском,не вижу в этом проблемы, а у тебя видимо какой то фетиш не это счет, твоя жизнь,твои проблемы,я себя не собираюсь ограничивать в чем то если буду считать это нужным
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05.10.2022 20:17 Відповісти
А яким боком знання історії до іранської балалайки ? (( Цей чоловік правду пише - коли на цензорі написали про купівлю парашею іранських дронів тут який срач стояв що "ми те лайно шапками закидаємо якщо іще злетять " ? ((
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05.10.2022 21:34 Відповісти
Та були вже у мене з тим зечмоником дискусії кілька неділь тому. Я зараз не під свом ніком то він невкурив з ким має справу. А ми з вами спілкувались по питанню чому не видно на Цензорі Яра на початку квітня.
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06.10.2022 12:20 Відповісти
Порохобандерівець ? Як справи ?
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10.10.2022 12:08 Відповісти
Нормально .Трошки ще мало жовчі видавлюю з саганів і марченків.
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21.10.2022 11:29 Відповісти
Так ти і є мерзенний кацапський ботяра. Всі твої пости кацапські.
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05.10.2022 20:07 Відповісти
а от и "диванный екцперд" прилетел
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05.10.2022 20:14 Відповісти
слушай, а ты случайно не с тех "геостратегов" которые уверяли что все эти иранские дроны это пустышка, и не стоит даже тратить свое время на них?
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05.10.2022 20:19 Відповісти
Пукнув ? Тепер понюхай чим пахне ?((
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05.10.2022 21:35 Відповісти
якщо правда так слово в слово написали, то можливо це й були саме кацапські тролі, а не диванні стартеги, ну можливо хтось хто їх наслухався це теж варіант. Доречі ці іранські дрони можуть бути і китайськими дронами, просто зібрали в Ірані.
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05.10.2022 20:34 Відповісти
я думаю,що то все таки українці були,просто у нас дуже багато таких які не хочуть бачити і помічати щось неприємне і для нашої сторони, напишеш про дрони відразу звинувачують у зраді тому,що все це фейк і у нас все добре. Напишеш про Піски, коли їх обстрілювали нещадно російською артилерією і самі люди які там в той момент були говорили,що наших там багато гине,допоможіть, вилізають ось такі от корисні ідіоти і знову ж таки відразу звинувачують в зраді і в тому,що ти кацап,тому,що у нас все прекрасно і без втрат. Говориш,що на 2 наших снаряди кацапи випускають 20, знову звинувачують в зраді і приписують тобі те,що ти кацап Одним словом,люди видають бажане за дійсне в дуже багатьох випадках,коли треба все спокійно проаналізувати,зробити відповідні висновки, якщо є загроза,серйозно до неї віднестися і боротися з нею,а не розказувати,що немає ніякої загрози,все в номі,а хто говорить ,що ні той кацап Добре,що у нас в армії люди набагато розумніші,ніж диванні експерти і усе це прекрасно розуміють,і приймають міри для боротьби з орками
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05.10.2022 20:46 Відповісти
Боевая часть до 50 кг тротила,конечно не смешно,это блогеры-шапкозакидатели явно поторопились.Еще и дальность полета точно известно,что до 1000 км,а якобы может и на 2500 улететь.
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05.10.2022 17:46 Відповісти
И 30 лет под санкциями! А тут первые 20 лет независимости окорочка начинали от пуза, с клетчатыми сумками пол мира прокопали, налоги с восторгом не платили, и вдруг войне--- не ждали зараза!
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05.10.2022 16:55 Відповісти
та ті дрони з китайських заводів, в Ірані просто зібрали, не робіть собі комплекси, а робіть собі дрони.
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05.10.2022 20:35 Відповісти
Больше похоже на ущерб от не потушеного бычка брошенного личностью на четвертом фото. Эффективней наверно шахидов окурками заряжать.
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05.10.2022 17:00 Відповісти
ога ога ... я не вижу разницу между ущербом от пакета химарсов которым валят гостиницы на оккупированных территориях и вот от этим .... -2 этажа в обоих случаях
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05.10.2022 17:02 Відповісти
Ого ого аэродром в саках очень похож на сгоревшую крышу этого столетнего сарая.
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05.10.2022 17:06 Відповісти
кхм ... у нас все здания на балансе МО это столетние сараи ...
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05.10.2022 17:10 Відповісти
Они очень похожи на сакский аэродром после химарсов?
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05.10.2022 17:14 Відповісти
Вони схожі на розбомблені казарми , а шуму у БЦ наробили що мама не горюй , з чотирьох ранку люди на ногах (( А тепер уяви щоб Україна мала пару сотень таких балалайок і у відповідь на обстріл Харкова , Дніпра , Запоріжжя і Миколаєва запустила їх по нафтопереробних заводах у параші і аеродромах з яких ту з крилатими злітають ((
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05.10.2022 21:47 Відповісти
Ну и зачем нам шум на ********** аэродромах или нафтопереробных заводах? Пусть даже крышу там где-то спалят нам от этого какой эффект? А от спаленых самолётов в Саках химарсами нам большая польза. А эти балалайки хоть и стоят дёшево, но и толку от них только палить крыши в сараях.
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05.10.2022 22:05 Відповісти
Ти пишучи про Саки думай чим туди попали , бо для тебе у березні святим був Байрактар , а у жовтні Хімарс (( Почитай про дальність Хімарса ! Щоб тобі було що про Саки писати до України з Еміратів повернули ОТРК Грім (( Ну то таке , тобі воно не потрібне (( Де я написав що по аеродрому ради шуму бити потрібно бо я щось не бачу ? ((
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05.10.2022 22:31 Відповісти
Можете повнятней? А то такой бред несёте про "святой байрактар" и летающие химарсы. Читайте чем химарс стреляет если что, а не выдумывайте что он летает. Ну а остальной ваш бред, я столько сколько вы не выпью, что б понять его: то вам шум от дронов нужен, то ракеты подавай.
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05.10.2022 22:41 Відповісти
Проспися тоді поясню ! Бувай , летючий хімарс , прочитай і ти на яку відстань він б"є тим що Україні дали , бо для тебе Саки від лінії зіткнення - це два сантиметри на карті ((
P.S.Може я і помиляюся , але таке враження що користувачі кацапського язика і думають специфічно , як кацапи з уралу після того як браги нажлуктилися ((
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05.10.2022 22:59 Відповісти
Шо тебе дали для химарса я не знаю, как и не знаю что дали для химарсов всу, это вообще мало кто знает и не вы посвящены в это точно. Да в принципе пофиг, если вы верите что Москву потопили нептуном, хотя не понятно почему ее не топили два месяца до этого когда она под носом крутилась. Что Саки стреляли экспериментальным громом. Нах его было тащить от саудитов если такой же тут есть? Змеиный Богданой отбили и тд. Но одно непонятно почему вы млеете от этих шахидских поджигателей крыши? Проще же ракету с яо сделать что б нанести такой же ущерб, как и миллионы этих шахидов? Или вам корыстувачив кацапськойи мовы жалко? Или все боитесь что ***** нападьот?
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05.10.2022 23:18 Відповісти
Спи , невгамовний , я розумію що з допінгом активність зростає , на жаль тільки фізична , а розумова знижується (( завтра почитаєш що написав - соромно буде , так що зупинись , спокійної ночі ))
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05.10.2022 23:25 Відповісти
А шо ж так застеснялись? Или спатаньки тянет если у вас чарка пуста? Ну протрезвете скажите чому вам предпочтительней крыши балалайками палить, чем хотя бы ********** авиацию на аэродромах спалить ракетами.
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05.10.2022 23:37 Відповісти
Мені "прєдпочтітєльнєй" спілкуватися з адекватними людьми що розуміють яку небезпеку несе той чи інший вид озброєнь , а не з "бравими шапкозакидачами " що на Цензорі піну збивають про "недокурки" , а у житті обсеруться при першому пострілові поруч (( На цьому все , проспись , не цікаво з тобою сонним , у Херсонській області раніше мєнти цікавіше дойобув@лися аніж ти нині ))
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05.10.2022 23:53 Відповісти
Ну слушайте вы уже явно перебрали. Такой бред несёте, проспитесь и прочтите начало ветки о ч,ем шла речь, а то уже вообще вы ментам в любви признаваться начали, это уж точно никого не интересует. Все я спать, пока не протрезвете и не прочтете о чем речь шла, можете не писать до утра не отвечу. Если скучно и мания величия вас донимает можешь себе памятник слепить из чего ни будь в жопу его целовать, но лучше проспитесь.
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06.10.2022 00:04 Відповісти
Є різниця, цей "мопед" знищує покрівлю та спалює будинок, а ракета знищує не тільки будинок, а і хто був в середині будинка.
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05.10.2022 17:28 Відповісти
Просвіти , о ясновидячий , нас темних що то за шимп суперцінний бо ми в @*** охрєнітєльному через свою тупість ((
Людина тобі правильно написала що збитки рівноцінні - читай , грамотію , що коли потрібно знищити склад *********** , то така балалайка це зробить не згірше за Хімарс , але може зробити це на відстані у 2000 км а не 80 ((
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05.10.2022 21:43 Відповісти
Ти впевнений що збитки від цих мопедів лише покрівлі та спалені будинки ? (( Я не зраду розганяю - ти той самий Цензор уважно почитай або ТГ ((
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05.10.2022 21:50 Відповісти
Муйня це все !
Саме головне - це асфальт і шашлички .
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05.10.2022 16:54 Відповісти
это если быть наивным дураком и верить что мопед с максимальной скоростью в 185 км/ч пролетел путь от Херсона до Белой Церкви в 500 км ....
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05.10.2022 17:00 Відповісти
Еще скажи что их из Жашкова или Василькова запускали.
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05.10.2022 17:10 Відповісти
диванные екцперды твердили что эти дроны вообще летать не умеют и что их не боьлше штук 30 в расии,говорили иран изготовлять больше не имеет вомзожности,и что это вообще не угроза никакая и переживать не стоит от слова вообще,а когда кот то высказывал беспокойство то сразу же шли оскорбления от этих же диванныйх екцпердов и обвинения в том что это безосновательно розгоняют зраду кацапские боты
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05.10.2022 17:17 Відповісти
На справді на озброєнні Ірану біля 10тис. різноманітних дронів
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05.10.2022 17:24 Відповісти
Усі історики - наївні дурні коли пишуть що чумаки із Криму сіль волами возили (( Що ти оце за муйню написав - сядь за кермо і розжени авто до 180 , тоді будеш триндіти як це мало .
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05.10.2022 21:53 Відповісти
Вроде как ракета прилетела.
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05.10.2022 17:02 Відповісти
Невже ніхто не помітив шпийона на лісапєдє.
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05.10.2022 17:03 Відповісти
Ета нє шпійон - ета месний ідіот (( Таких дурнів кругом вистачає , вони приїздять за десятки кілометрів подивитися на чуже горе - задоволення від цього мають ((
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05.10.2022 21:56 Відповісти
Вот для такой херни железный купол" очень подошёл бы... НО он дорогой. Дарить его маленькая страна не может.... А страна получающая миллиардные дотации со всего мира, не хочет тратить бабло на оборону ...на офшоры ж не останется
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05.10.2022 17:04 Відповісти
конечно, конечно, охотно верим ... я думаю в не столь далеком будущем иран протестирует пейсатый купол на дырявость парой сотенкой таких мопедов ... это вам не шахид-бочки запущенные арабами с катапульт сбивать .... тут одни богоизбранные уже показали всем какая из них вторая армия ... а чурки покажут какой дырявый купол ...
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05.10.2022 17:08 Відповісти
Израиль,как Киевская область-поэтому и десяток перекрывает.А где ж сколько взять на всю Украину?
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05.10.2022 18:28 Відповісти
Без подробностей: ни у одной страны не хватит бабок перекрыть всю страну. И наша - не исключение... Военные знают как правильно прикрыть то, что важно прикрыть... И израильские ..и украинские... А ещё важно, в психологическом контексте, показать противнику хоть бы и на одном участке , что есть чем крыть... это не может не замедлить покупку следующих комплектов... А понимание, что нащупано слабое звено - ускорит...
Ну и..чтоб два раза не вставать...правы те украинские политики и военные инженеры, которые недоумевают почему при таком потенциале этого всего заблаговременно не заказал своей оборонке зеленский и тем вверг в страну в долги для внуков и правнуков...ВЕдь ленд-лиз - не подарок санта-клауса а длительный кредит.... который Украина после победы будет выплачивать десятки лет.
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05.10.2022 19:15 Відповісти
Читают все одинаково ...Мозгов понять прочитанное не у всех одинаково.

А про то, что Израиль расх**чил в Иране завод этих самых дронов ты забыл прочитать или забыл нам рассказать ?

Повторю: очень дорогое всё оружие. Везде напрягает сильно бюджеты...Особенно, когда вместо оружия бюджет на дороги, б**ть тратят накануне войны. Потому страны делают его ровно столько , сколько им надо самим... Прозапас невероятно дорого хранить.

А если чей-то заказ выполнить извне - то заводы почуть-чуть могут это делать (в приоритете - своя оборона) ПОтому заказывают на годы вперёд. зная, что не скорое это дело ...

А некоторые зелёные в делах пацаны бегают когда петух в жопу клюнул "дайте...дайте " потому что пацаны думают, что оружие - это конфеты. сказал "дайте" - тебе сразу с коробки три кило и взвесили... А нет такой коробки. Ракеты - не конфеты.

 И тут пацаны кидаются на пол и хнычут, что никто их не любит... Почему все не снимут свои вооружения с боевых дежурств, нах не оголят свою оборону и тотчас же не отдадут всё малышу, который плачет... а до того, как плакать - крал у своей страны. И теперь по этой уважительной причине все его должны спасать. Ага...

И кто меня внимательно читал - я писал: у Израиля самого обмаль этих систем... Прикрывают только жизненно важные направления... А Израилю есть от кого защищаться..Прямо скажем - дох**я от кого... оН не может эту обмаль снять на чей-то форс -мажор и открыть своё небо.
И чтоб израильские заводы сделали на продажу "Купола" в 22-м - надо было заказать их в 20-м...
В том самом 20-м , когда нах прикрыли свою, украинскую оборонку и перестали делать своё - совсем не хилое оружие...
так что тебе тоже нечего махать руками клаву мучить - херню писать.
Выбирай во власть толковых а не крикливых... *пороха не имею в виду - он такой же пеночник, как и его преемник. НО толковых людей в УКраине немало. Фамилии, кого имею в виду, писать не буду зная зло**честь нынешних капризюль...
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05.10.2022 22:58 Відповісти
Украина предлагала купить у Израиля ж купол, но 3я сторона лишняя, разработка была между США и Израилем.
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05.10.2022 19:41 Відповісти
пусть в Латруне Меркаву снимают и передают Украине чё она стоит как памятник) постояла и хватит
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05.10.2022 19:44 Відповісти
Ну...неззнаю..нет инфы ответить.Они много чего совместно разрабатывают НО для того чтоб продавать на этом рынке.... знаю только что они оч дорогие даже для самих себя и поэтому электроника и софты высчитывают что летит мимо городов и сбивают только те что в опасные места летят
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05.10.2022 21:50 Відповісти
а чому в нас нема таких дронів, при тому, що в нас є цілий Южмаш
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05.10.2022 17:05 Відповісти
Такі штуки при наявності комплектуючих у кожному приватному гаражі можна збирати.
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05.10.2022 17:11 Відповісти
В нас нічого немає. Є тільки купка злодіїв із кватртирами в Лондоні та Монако по 300 мільйонів дол і яхтами по 700 млн. Навіщо ті дрони, навіщо ППО чи ракети якщо у Лондоні завжди безпечно. Зараз батальйон Монако чудово там себе почуває
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05.10.2022 17:22 Відповісти
Не на часі таке і навіть вже Байрактари не потрібні - дЄрьмак постарався .
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05.10.2022 17:37 Відповісти
Білоцерківцям кому цікаво, а кому по#уй
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05.10.2022 17:14 Відповісти
Нас москальня вже нічим не залякає , тому будемо битися до останнього кацапури на нашій землі !!

Ху@ ло перед смертю лютує , то нехай....)
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05.10.2022 17:17 Відповісти
Без патрулирования F-16 мы небо надежно не закроем.
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05.10.2022 17:25 Відповісти
для цього мопеда F-16 треба потужні тормоза, бо кожен раз при атаці буде мімо проскаківать

а ось цей афганський Супертукано був би в самий раз, але Діду їх середнім азіятам передає
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05.10.2022 20:10 Відповісти
Ні, гальма не потрібні. Зі станцією FLIR навіть зрая таких дронів, навіть уночі буде як мішені в тирі.
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07.10.2022 12:26 Відповісти
Ну хз. Якщо навіть і казарми то після першого влучання всі розбіжались, вони ж повільні це не крилаті. Вже не говорю про інші приміщення. Та і вахта на підльоті вже тривогу затрубили. Крилаті одна за одною прилітають з періодом 5-10 сек. якщо не більше. Але якусь шкоду зробили.
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05.10.2022 17:37 Відповісти
Шкода такi старi красивi будiвлi...
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05.10.2022 18:02 Відповісти
Главное, что при всех недостатках, у него есть и достоинства. Он относительно дешев, а значит, можно наштамповать много, запуская стаями и делать самим, что снимает ограничения по применению. По эффективности как 155мм снаряд. Большая дальность - долетит даже до Москвы и там наделает шороха, не говоря о дальних аэродромах, с которых взлетают нас обстреливать, и зауральских ракетных военных заводах. Малозаметен для РЛС ПВО и современными средствами с ним тяжело бороться. Т.е. это эффективное дальнее ударное оружие эконом класса и нам его необходимо разрабатывать и учиться с ним бороться, учитывая все обстоятельства.
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05.10.2022 18:11 Відповісти
"эффективное дальнее ударное оружие эконом класса и нам его необходимо разрабатывать"
Вже розроблено, але ж в такому разі "не буде за що дороги будувати", а ще ж "мільярд дерев"...
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05.10.2022 19:06 Відповісти
Нельзя хвалить иранские дроны. По темникам указивка называть их никчемными лисапедами. Смешными, пыхтящими. Просто хохот и все. Правда со слезами хохотать приходится.
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05.10.2022 19:11 Відповісти
Может действительно на "кукурузниках"пулемёты ставить и нехай курсанты(летуны)практикуются😄
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05.10.2022 18:32 Відповісти
Я так понимаю это 5-я площадка?
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05.10.2022 18:51 Відповісти
Так і є. В ті часи, коли я там служив, то це були казарми і навчальний корпус (приміщення з вікнами арочного типу). Між іншим в навчальному корпусі квартирувалися царські гусари катеринівських часів.
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05.10.2022 19:32 Відповісти
ППД 72-й бригады. Все успели забежать в убежище.
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05.10.2022 20:01 Відповісти
та ті дрони з китайських заводів, в Ірані просто зібрали, не робіть собі комплекси, а робіть собі дрони.
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05.10.2022 20:36 Відповісти
А нам США нічого такого не надасть ніколи і ні за які гроші і ні під будь-яким приводом! Бо не хоче, щоб ми мали чим атакувати дальні об'єкти, адже тоді війна закінчиться швидше! А Америкосам потрібна доооовга затяжна війна на 10-ки років!
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05.10.2022 20:46 Відповісти
Попий водички, "америкоси винні".
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07.10.2022 12:22 Відповісти
Війна на 10-ки років, а чомуу? Бо не дають її закінчити!
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07.10.2022 15:20 Відповісти
Ще з часів Першої світової війни існували так звані (російською) Войска ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) - собирательное название воинских формирований (войска), являвшихся составной частью войск противовоздушной обороны (войск ПВО), предназначенных для ведения воздушного наблюдения, предупреждения об угрозе воздушного нападения противника, а также наведения на него боевых средств ПВО своих войск[1][2][3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1
Враховуючи те, що іранські дрони гудуть як літаки, можна організувати прослуховування неба системою станцій прослуховування налаштованих на звук саме цього двигуна і в разі появи такого звуку передачу сигналу тревоги через мобільний зв'язок на центральний пульт контролю (по аналогії роботи системи квартирної сигналізації). Якщо дрон чути на відстані 10 км, то на 1000 км потрібно поставити в одну лінію 100 таких пристроїв прослуховування. І зробити кілька паралельних ліній через територію країни.
Нове - це добре забуте старе.
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05.10.2022 20:47 Відповісти
В України була (чи є) чудова розробка,називається Кольчуга. Вона виявляє цілі по працюючому радіопередавачеві. І будь-якого дрона теж бачить бо він керується по радіо. Де ті Кольчуги?
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05.10.2022 21:01 Відповісти
Ефективність дешевих іранських дронів ставить багато запитань https://youtu.be/CPK0uIii3gA
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05.10.2022 22:05 Відповісти
Скільки у кацапів цих мопедів!? Дуже багато?
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06.10.2022 00:52 Відповісти
 
 