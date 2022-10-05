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Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої ночі окупанти атакували дронами-камікадзе місто Біла Церква на Київщині.
Фото руйнувань у Білій Церкві, яку вночі росіяни атакували дронами-камікадзе, опублікувало REUTERS, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, це вперше іранські безпілотники долетіли так далеко від лінії фронту.
Нагадаємо, вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.
Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 влучань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала. Пошкоджено три будівлі інфраструктури.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Топ коментарі
+33 Палиця Василь
показати весь коментар05.10.2022 16:43
+28 Alex Alex 9d55ceb0
показати весь коментар05.10.2022 17:22
+20 Ігор Медушівський
показати весь коментар05.10.2022 16:54
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Будь ласка, зачекайте...
P.S.Може я і помиляюся , але таке враження що користувачі кацапського язика і думають специфічно , як кацапи з уралу після того як браги нажлуктилися ((
Людина тобі правильно написала що збитки рівноцінні - читай , грамотію , що коли потрібно знищити склад *********** , то така балалайка це зробить не згірше за Хімарс , але може зробити це на відстані у 2000 км а не 80 ((
Саме головне - це асфальт і шашлички .
Ну и..чтоб два раза не вставать...правы те украинские политики и военные инженеры, которые недоумевают почему при таком потенциале этого всего заблаговременно не заказал своей оборонке зеленский и тем вверг в страну в долги для внуков и правнуков...ВЕдь ленд-лиз - не подарок санта-клауса а длительный кредит.... который Украина после победы будет выплачивать десятки лет.
А про то, что Израиль расх**чил в Иране завод этих самых дронов ты забыл прочитать или забыл нам рассказать ?
Повторю: очень дорогое всё оружие. Везде напрягает сильно бюджеты...Особенно, когда вместо оружия бюджет на дороги, б**ть тратят накануне войны. Потому страны делают его ровно столько , сколько им надо самим... Прозапас невероятно дорого хранить.
А если чей-то заказ выполнить извне - то заводы почуть-чуть могут это делать (в приоритете - своя оборона) ПОтому заказывают на годы вперёд. зная, что не скорое это дело ...
А некоторые зелёные в делах пацаны бегают когда петух в жопу клюнул "дайте...дайте " потому что пацаны думают, что оружие - это конфеты. сказал "дайте" - тебе сразу с коробки три кило и взвесили... А нет такой коробки. Ракеты - не конфеты.
И тут пацаны кидаются на пол и хнычут, что никто их не любит... Почему все не снимут свои вооружения с боевых дежурств, нах не оголят свою оборону и тотчас же не отдадут всё малышу, который плачет... а до того, как плакать - крал у своей страны. И теперь по этой уважительной причине все его должны спасать. Ага...
И кто меня внимательно читал - я писал: у Израиля самого обмаль этих систем... Прикрывают только жизненно важные направления... А Израилю есть от кого защищаться..Прямо скажем - дох**я от кого... оН не может эту обмаль снять на чей-то форс -мажор и открыть своё небо.
И чтоб израильские заводы сделали на продажу "Купола" в 22-м - надо было заказать их в 20-м...
В том самом 20-м , когда нах прикрыли свою, украинскую оборонку и перестали делать своё - совсем не хилое оружие...
так что тебе тоже нечего махать руками клаву мучить - херню писать.
Выбирай во власть толковых а не крикливых... *пороха не имею в виду - он такой же пеночник, как и его преемник. НО толковых людей в УКраине немало. Фамилии, кого имею в виду, писать не буду зная зло**честь нынешних капризюль...
Ху@ ло перед смертю лютує , то нехай....)
а ось цей афганський Супертукано був би в самий раз, але Діду їх середнім азіятам передає
Вже розроблено, але ж в такому разі "не буде за що дороги будувати", а ще ж "мільярд дерев"...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1
Враховуючи те, що іранські дрони гудуть як літаки, можна організувати прослуховування неба системою станцій прослуховування налаштованих на звук саме цього двигуна і в разі появи такого звуку передачу сигналу тревоги через мобільний зв'язок на центральний пульт контролю (по аналогії роботи системи квартирної сигналізації). Якщо дрон чути на відстані 10 км, то на 1000 км потрібно поставити в одну лінію 100 таких пристроїв прослуховування. І зробити кілька паралельних ліній через територію країни.
Нове - це добре забуте старе.