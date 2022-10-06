Наслідки обстрілу Хмельниччини військами РФ. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по Хмельницькій області.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території Хмельницької області.

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