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Наслідки обстрілу Хмельниччини військами РФ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по Хмельницькій області.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території Хмельницької області.

Читайте: Уперше із серпня окупанти завдали удару ракетами з Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Наслідки обстрілу Хмельниччини військами РФ 01
Наслідки обстрілу Хмельниччини військами РФ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Яма ценой в 3 млн долларов. ну а что ждать от народца крадущего унитазы лидер которых срет в чемодан...
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06.10.2022 16:53
+10
Яке запустеніе!Україна відбудує!Кожний Українец має бути навченим обороняти Україну.Ми повинні бути частиной ВПК НАТО!
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06.10.2022 16:58
+6
вот из-за таких придурков и на прокси, как правду напишешь- так сразу банят,только про главу НБУ прочитай, спы з дыл и тикнул, так это глава НБУ, а сраныне депутаты иминистры и не стесняются, грабят и в израиль на виллу
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06.10.2022 18:38
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06.10.2022 16:53 Відповісти
Искандер..влупили по лесу... дыбилы....
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06.10.2022 18:57 Відповісти
Яма ценой в 3 млн долларов. ну а что ждать от народца крадущего унитазы лидер которых срет в чемодан...
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06.10.2022 16:53 Відповісти
Яке запустеніе!Україна відбудує!Кожний Українец має бути навченим обороняти Україну.Ми повинні бути частиной ВПК НАТО!
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06.10.2022 16:58 Відповісти
должны, но мы им с нашим воровством и коррупцией не нужны
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06.10.2022 17:14 Відповісти

сраные кацапы, кацапо-орда под прокси навроде тебя, не нужны, а Українцi потрiбнi. ))
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06.10.2022 18:21 Відповісти
вот из-за таких придурков и на прокси, как правду напишешь- так сразу банят,только про главу НБУ прочитай, спы з дыл и тикнул, так это глава НБУ, а сраныне депутаты иминистры и не стесняются, грабят и в израиль на виллу
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06.10.2022 18:38 Відповісти
йой, не робіть собі комплексів, прошу пана, корупція не українське явище, корупція це всесвітнє явище, не дарма ж за кордоном так багато приділяють уваги боротьбі з корупцією і все одно, курва, дуже добре себе почуває. От взяти той випадок коли меркєль підсадила пів Європи на газову голку рашки, бо німці сподівалися що будуть єдиним газовим хабом - це була корупція, і зговор економічний і не тільки економічний, і те, що виявилося що Бундесвер голий і босий це теж корупція і хто зна чим би це повернулося як би не українці. Але...Німеччину ні з НАТО ні з ЄС не виключають же.
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06.10.2022 22:33 Відповісти
Не плутай х.. з пальцем. Кого ти зараз виправдовуєшь? То політика в угоду виробників, яким просто хотілось мати дешевше сировину, але які справно заплатять всі податки в казну своєї держави з збільшеного доходу. Чи ти щось чув про офшори Меркель в Панамі? Аб палаци в Іспанії?
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07.10.2022 00:05 Відповісти
по-перше - прошу пана/пані не тикати мені. По-друге політика меркель була не скільки в угоду німецьким виробникам, скільки в угоду путіну, то ж зустрічне запитання. А кого це тут пан/пані виправдовує?
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08.10.2022 16:27 Відповісти
не равнявняйие европейскую корупцию и нашу, это определяется уровнем жизни населения,уловили?
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07.10.2022 07:06 Відповісти
золоті слова, за нашу корупцію ми самі ж кров"ю і сльозами зараз умиваємося. А німці на приклад ігонорили всі попередження про північний потік, ще й сміялися над тими, хто мало не криком кричав, що це буде русскіми використано проти всіх, у відповідь тільки й було чути "ето бізнес-проект, нє нагнітайтє" (щось знайоме), підсадили пів Європи на русскіє енергоносії, а що ж тепер? А тепер цілий ЄС буде на всьому економити, щоб заткнути ту дупу, яку німці і брюсельські євробюрократи всім зробили. Різницю уловили?
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08.10.2022 16:32 Відповісти
А ти, кацапчик, хтiв ,що б тобi на фото вiйськовi потяги показали?
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07.10.2022 09:02 Відповісти
 
 