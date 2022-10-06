21 666 14
Наслідки обстрілу Хмельниччини військами РФ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська вранці завдали удару по Хмельницькій області.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території Хмельницької області.
Топ коментарі
+27 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.10.2022 16:53
+10 Иван Кравченко 507ed38e
показати весь коментар06.10.2022 16:58
+6 валера валера
показати весь коментар06.10.2022 18:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
сраные кацапы, кацапо-орда под прокси навроде тебя, не нужны, а Українцi потрiбнi. ))