У штабі "вагнерівців" у Кадіївці прогримів вибух, - Гайдай. ФОТО

В окупованій Кадіївці на Луганщині прогримів вибух у штабі найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганаської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бабах у Кадіївці. Не дорахувалися багатьох "вагнерівців"…і знову на концерті кобзона аншлаг", - зазначив він.





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