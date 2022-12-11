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У штабі "вагнерівців" у Кадіївці прогримів вибух, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованій Кадіївці на Луганщині прогримів вибух у штабі найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганаської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бабах у Кадіївці. Не дорахувалися багатьох "вагнерівців"…і знову на концерті кобзона аншлаг", - зазначив він.

У штабі вагнерівців у Кадіївці прогримів вибух, - Гайдай 01
У штабі вагнерівців у Кадіївці прогримів вибух, - Гайдай 02

Також читайте: Українські воїни знищили групу окупантів з ПВК "Вагнер" за допомогою американського гранатомета MK-19. ВIДЕО безпілотника

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
ТАМ СЕЙЧАС ПОДИ ПАЛЁННОЙ ПЕТУШАТИНОЙ СМЕРДИТ НА ВСЮ ОКРУГУ.
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11.12.2022 14:23
+41
СЛАВА ЗСУ!
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11.12.2022 14:21
+37
"Бросок мангуста"на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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11.12.2022 14:21
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"Бросок мангуста"на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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11.12.2022 14:21 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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11.12.2022 14:21 Відповісти
ТАМ СЕЙЧАС ПОДИ ПАЛЁННОЙ ПЕТУШАТИНОЙ СМЕРДИТ НА ВСЮ ОКРУГУ.
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11.12.2022 14:23 Відповісти
Прилетіло МІЖ корпусами. На жаль. При точному попаданні запах був би відчутніший...
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11.12.2022 14:35 Відповісти
Та ладно, вы откуда знаете, что у них там, между корпусами, не самый петушиный угол?
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11.12.2022 14:38 Відповісти
Сероводородом
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11.12.2022 17:45 Відповісти
Жаренная петушара- хорошая петушара!
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11.12.2022 14:26 Відповісти
Зал встает аплодируя.
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11.12.2022 14:27 Відповісти
Гелевий акумулятор...
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11.12.2022 14:29 Відповісти
Ачєрєдная партія дєвствєних ішаков нашла сваіх владєльцев...
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11.12.2022 14:29 Відповісти
Правильна тактика: тільки так розуміють орки,коли їх відправляють на концерт до кобзона...Тільки створивши їм пекло,вони зупиняться.
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11.12.2022 14:30 Відповісти
Браво актерам!
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11.12.2022 14:42 Відповісти
Композитор Вагнер плавно меняется на траурный марш Фредерика Шопена
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11.12.2022 14:45 Відповісти
Порушення правил пожежної безпеки! Браво! Давай на "біс"!
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11.12.2022 14:46 Відповісти
Ёлку жалко,
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11.12.2022 14:47 Відповісти
И все они курят и курят...
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11.12.2022 14:48 Відповісти
І хто сказав, що український тютюн не міцний
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12.12.2022 02:41 Відповісти
Про вибух я понял....так а случилось шо? не понятно
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11.12.2022 15:11 Відповісти
Пердаки порвало.
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11.12.2022 15:16 Відповісти
...аааа, терь понял....
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11.12.2022 15:18 Відповісти
Перші хвилини після прильоту у Мелітополь
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11.12.2022 15:28 Відповісти
кацапня - молодці. самі виставляють про себе відео. може решті ще незагиблих москалів таки дійде...
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12.12.2022 09:50 Відповісти
От Вагнера да к Кобзону. Как они опустились
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11.12.2022 15:38 Відповісти
Прохання до вагнерівців, яким не вистачило квитків на концерт - не хвилюйтесь - квитки ще поступлять у достатній кількості!
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11.12.2022 15:48 Відповісти
"Жданова", напис на хаті.

Ці пітекантропи виправленню чи перевихованню не підлягають. Тільки животворящий HIMARS. Або Excalibur.
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11.12.2022 16:31 Відповісти
Бах vs Вагнер
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11.12.2022 16:38 Відповісти
Ба - бах Амбар
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11.12.2022 21:20 Відповісти
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11.12.2022 21:31 Відповісти
 
 