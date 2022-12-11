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У штабі "вагнерівців" у Кадіївці прогримів вибух, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованій Кадіївці на Луганщині прогримів вибух у штабі найманців приватної військової компанії "Вагнер".
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганаської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бабах у Кадіївці. Не дорахувалися багатьох "вагнерівців"…і знову на концерті кобзона аншлаг", - зазначив він.
Топ коментарі
+45 Старый зольдат
показати весь коментар11.12.2022 14:23
+41 Игорь Гоптарев ded417ec
показати весь коментар11.12.2022 14:21
+37 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар11.12.2022 14:21
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Ці пітекантропи виправленню чи перевихованню не підлягають. Тільки животворящий HIMARS. Або Excalibur.