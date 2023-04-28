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візит (1290) Павел Петр (88) Чапутова Зузана (41)

До України прибули президенти Чехії та Словаччини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

До України приїхали з візитом президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили низка медіа та сам Павел.

В офіційному Twitter Петр Павел опублікував фотографію на тлі пошкодженого будинку.

"Ми із Зузаною Чапутовою поділяємо цінності свободи та справедливості. Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну, кров’ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об’єднує", – написав Павел під фото.

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До України прибули президенти Чехії та Словаччини 01

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"Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі" – написала Чапутова у своєму Facebook, передає Європейська правда.

Вона додала, що спільний візит до України із президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії.

"Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє", – додала Чапутова.

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Під час візиту президенти зустрінуться з Володимиром Зеленським та низкою інших посадовців.

Для Петра Павела це його перша поїздка до України, він домовився з Києвом про неї невдовзі після інавгурації. Тоді ж була домовленість, що він поїде разом із президенткою Словаччини, яка вже бувала в Україні після початку повномасштабної війни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
в Умань везіть, і хрипате нехай туди їде
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28.04.2023 11:17
+6
Поддержка нужна Украине
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28.04.2023 11:10
+5
Добре, хоч Єрмака немає на фото)
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28.04.2023 11:45
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28.04.2023 11:10 Відповісти
в Умань везіть, і хрипате нехай туди їде
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28.04.2023 11:17 Відповісти
Воно катає новий відосик.
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28.04.2023 11:20 Відповісти
побалдибірдствує на ОПі дЄрмака, прогнусавить про здобутки тренажера.
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28.04.2023 11:45 Відповісти
Це добре. Може у них стане краще розуміння що їх чекає у випадку якщо вони знову стануть сусідами рф.

Треба взагалі щоб вони усвідомлювали що навіть найменший шанс того що рф не буде знищена це трагедія так як зло у вигляді орди повернеться знову і кине виклик вже їх дітям.
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28.04.2023 11:27 Відповісти
і нахіба ти нагнітаєш? Що тобі завинили Чехи із Словаками чи не допомагають де можуть? Чи ти невдячна відрижка на утриманні?
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28.04.2023 11:43 Відповісти
Де нагнітання?

Ви напевне не уважно слухаєте що доноситься із їх суспільств. Там часто проскакують заяви на подобі що в разі невдачі контрнаступу треба йти на мир і так далі. І говорять це зовсім не прості люди. Поляки такого собі не дозволяють. Тому треба їх підтягнути до одного рівня.

Так вони себе подають досить не погано, але на жаль цього не достатньо для цієї ситуації. Принаймні схід Європи має виступати монолітом у війні з рф інакше можуть бути проблеми після того як очікування від контрнаступу штучно на шкоду завищили. Колективний захід не вправі собі дозволяти говорити про те що результат лиш одного контрнаступу може вплинути на підтримку.
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28.04.2023 11:53 Відповісти
бовдуре, підтягни себе поміж ніг, якщо думку до купи в двох абзацах не в змозі зліпити.
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30.04.2023 02:57 Відповісти
Фу яке ти хамовите.

А тепер телепню згадай німців і те як треба була інформаційно передавати щоб німці стали поводитись адекватно. (та більше того пересадили лояльних до рф звинувативши їх в спробі перевороту та відродження рейху) Розумієш телепню якщо просто лизати всім підряд, а не ламати кого треба через коліно, то пособники рф так і далі будуть там діяти. Хоча... Забудь, бо для тебе те що я писав буде заважко.
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01.05.2023 01:47 Відповісти
дебіле, лизати- це твоє і не зупиняйся. ==>>
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01.05.2023 10:26 Відповісти
🤡
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01.05.2023 13:55 Відповісти
Добре, хоч Єрмака немає на фото)
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28.04.2023 11:45 Відповісти
Спасибі народам і керівництву Чехії і Словаччини!
Те скільки і як помагають ці дві країни заслуговує на велику подяку!

Справжні БРАТИ пізнаються в біді.
Я думаю що війна виявила справжню натуру багатьох людей, політиків, країн і націй.
Вона показала хто є хто.
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28.04.2023 12:13 Відповісти
 
 