До України прибули президенти Чехії та Словаччини. ФОТО

До України приїхали з візитом президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили низка медіа та сам Павел.

В офіційному Twitter Петр Павел опублікував фотографію на тлі пошкодженого будинку.

"Ми із Зузаною Чапутовою поділяємо цінності свободи та справедливості. Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну, кров’ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об’єднує", – написав Павел під фото.

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"Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі" – написала Чапутова у своєму Facebook, передає Європейська правда.

Вона додала, що спільний візит до України із президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії.

"Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє", – додала Чапутова.

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Під час візиту президенти зустрінуться з Володимиром Зеленським та низкою інших посадовців.

Для Петра Павела це його перша поїздка до України, він домовився з Києвом про неї невдовзі після інавгурації. Тоді ж була домовленість, що він поїде разом із президенткою Словаччини, яка вже бувала в Україні після початку повномасштабної війни.