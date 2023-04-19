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Президент Чехії Павел підтримав вступ України до НАТО після завершення війни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ceske Noviny.
Як зазначив Павел, союзники по НАТО мають підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до припинення війни та післявоєнної реконструкції. Окрім цього Україна має стати членом НАТО.
"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні", - заявив чеський президент.
Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар19.04.2023 20:01
+5 Born 5ab2300a
показати весь коментар19.04.2023 20:38
+3 Evgeny N
показати весь коментар19.04.2023 20:07
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Будь ласка, зачекайте...
Та й вихід на кордони 1991-го року буде лише частиною перемоги. Допоки московія існує в тому вигляді, який є зараз, спокою нам не буде і НАТО буде "тримати двері відчиненими", але дорогу до тих "діерей" постійно будуть подовжувати... Особливо з такою владою - друга Угорщина їм в ал'янсі не потрібна.
Але є відмінність - Майдан. Після відміни воєнного стану, при продовженні такої внутрішньої політики дєрьмаківцями, він відбудеться. І дуже сподіваюсь, що цим дєрьмаківцям не пощастить так, як шапкокраду.
Дійшло? (с)
До речі: а чого Іран та Палестина не нападають на США, якщо США підтримують Ізраїль?
По-друге, підготовка до війни сприяє виробництву (тобто створенню нових робочих місць) і, як наслідок, збільшення надходження до бюджету за рахунок податків. Єдиний недолік - ресурси, але з таким сировинним придатком, як Сибір, це перестає бути проблемою.
По-третє: озброєння Китаю, особливо ВМС, базується на старих радянських розробках. Історія флагмана ЧФ, скоріш за все, наштовхнула Китай на думку про модернізацію і флоту, і авіації, і наземних сил.
Ну і вчетвертих, Сі наказав не "воювати безстрашно" (то вже під час війни), а готуватися до війни.
США, до речі, теж модернізуються, нарощують виробництво зброї (і не вся вона для України, країн НАТО чи ЄС), розробляють стратегію протистояння з Китаєм...
Але є різниця в потужностях та союзниках... Час покаже.
Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання.
І не буде бажання тролити меркельшу за її відмову від нашого членства в НАТО.
А когда раши не будет - НАТО нах не нужна.
щось Павел проросійські тезі просувае. ЦІКАВЕ , хто в нього у помічниках бігае - може якийсь завербований агент а може і ціла куча , бо кацапе давно приділяють увагу Чехії і скупляють їх виробництва, отелі і нерухомість . Наприклад , Карлови Вари вони скупили майже на 50% .
І ось попередний міністр оборони України, якого Гриценко видергнув із КАРЛОВИХ Вар для слуг народу , НАКОЇВ БАГАТО ДЛЯ РАЗВАЛУ АРМІЇ УКРАЇНИ