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Президент Чехії Павел підтримав вступ України до НАТО після завершення війни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

павел,петр

Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ceske Noviny.

Як зазначив Павел, союзники по НАТО мають підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до припинення війни та післявоєнної реконструкції. Окрім цього Україна має стати членом НАТО.

"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні", - заявив чеський президент.

Також читайте: Якщо Україна програє, Росія на цьому не зупиниться, - президент Чехії Павел

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
смотря что считать окончанием войны. А то можно оказаться в положении Японии.
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19.04.2023 20:01
+5
Ти абсолютно не розумієш статуту НАТО - це оборонний альянс , якщо почнеться двіж за Тайвань то США самі справляться
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19.04.2023 20:38
+3
Тоді це буде "успіхом росії", як сказав Павел.
Та й вихід на кордони 1991-го року буде лише частиною перемоги. Допоки московія існує в тому вигляді, який є зараз, спокою нам не буде і НАТО буде "тримати двері відчиненими", але дорогу до тих "діерей" постійно будуть подовжувати... Особливо з такою владою - друга Угорщина їм в ал'янсі не потрібна.
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19.04.2023 20:07
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смотря что считать окончанием войны. А то можно оказаться в положении Японии.
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19.04.2023 20:01 Відповісти
Тоді це буде "успіхом росії", як сказав Павел.
Та й вихід на кордони 1991-го року буде лише частиною перемоги. Допоки московія існує в тому вигляді, який є зараз, спокою нам не буде і НАТО буде "тримати двері відчиненими", але дорогу до тих "діерей" постійно будуть подовжувати... Особливо з такою владою - друга Угорщина їм в ал'янсі не потрібна.
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19.04.2023 20:07 Відповісти
згоден з усім, крім порівняння з Угорщіною.
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19.04.2023 20:25 Відповісти
а це уже вдале порівняння. не скажу як на сьогодні, але до 2022 р. було більш ніж реально перемога опзж, або бойка, наприклад, і все - розворот на 180 градусів в сторону рашки. Так як яник зробив з ассоціацією в ЄС. Країни НАТО цього насправді дуже лякались.
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19.04.2023 20:34 Відповісти
Таке порівняння доволі логічне, з огляду на "сайтісь па сєрєдінє", "мір в очах путіна", "проста пєрєстать стрєлять" до вторгнення і "мирний план" від ЗЕ, в якому ані слова про вступ до НАТО, вже після. А коли врахувати дії Банкової та Грушевського в останні 15 місяців, то це майже стовідсоткова вірогідність.
Але є відмінність - Майдан. Після відміни воєнного стану, при продовженні такої внутрішньої політики дєрьмаківцями, він відбудеться. І дуже сподіваюсь, що цим дєрьмаківцям не пощастить так, як шапкокраду.
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19.04.2023 20:50 Відповісти
Поясню: "сайтІсь пасєредінє" - воно не Україна. Не треба перемішувати країну рівномірно з лайном.
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19.04.2023 22:13 Відповісти
Згоден, але ВОНО є, на жаль, обличчам держави на міжнародній арені. До того ж посли призначаються семе цим пустим місцем (бєнядіктова, "сексологиня" та інші). Тому, цілком імовірно, що сприйняття України у ЄС чи НАТО буде наближатися до сприйняття теперешньої Угорщини...
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19.04.2023 22:28 Відповісти
ми не в ЄС, і не в НАТО, тому нас там поки що ніяк не сприймають.
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19.04.2023 22:33 Відповісти
Друзі, така думка. Зараз ми боремось проти кацапів, одвічного нашого ворога. Дасть Бог, переможемо. Нас возьмуть до НАТО, все, як ми бажали. Але ж потім такі вороги будуть по всьому світу, і зараз вже маячить війна НАТО з китаєм, і нас як члена альянсу знову кинуть в бій.
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19.04.2023 20:12 Відповісти
Ти абсолютно не розумієш статуту НАТО - це оборонний альянс , якщо почнеться двіж за Тайвань то США самі справляться
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19.04.2023 20:38 Відповісти
напад китаю на США включить статтю 5. Я добре розумію стату НАТО, і булоб справедливо захищати альянс, якби він в повній мірі захистив нас.
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19.04.2023 20:48 Відповісти
Тайвань не є частиною США. То ж до чого тут "напад на США" і 5 стаття?
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19.04.2023 20:53 Відповісти
якщо США підтримають Тайвань, китай з великою ймовірністю нанесе удари по США (це літаки, флот, або навіть по військових базах). дойшло?
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19.04.2023 20:57 Відповісти
не плутай воювати за Тайвань і атакувати територію ядерної держави , там і НАТО нахєр не треба буде
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19.04.2023 21:08 Відповісти
Товарообіг Китаю та США становить сотні мільярдів доларів. При занепаді китайської економіки після КОВІДу та проблеми в їх економіці через війну в Україні - то постріл собі навіть не в ногу. Хоч китайці й комуністи, але не совкові дибілоїди з манією величі.
Дійшло? (с)

До речі: а чого Іран та Палестина не нападають на США, якщо США підтримують Ізраїль?
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19.04.2023 21:11 Відповісти
і іменно для торгівлі Сінь-пінь наказав своїм генералам воювати безстрашно, і збільшив в рази військовий бюджет. євреї теж колись вважали, що в них товарообіг і вони ж такі корисні гітлеру, та чим все закінчилось.
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19.04.2023 21:22 Відповісти
По-перше, при Гітлері у євреїв не було своєї держави, на яку б вони нападали. Тому таке порівняння - пук в калюжу.
По-друге, підготовка до війни сприяє виробництву (тобто створенню нових робочих місць) і, як наслідок, збільшення надходження до бюджету за рахунок податків. Єдиний недолік - ресурси, але з таким сировинним придатком, як Сибір, це перестає бути проблемою.
По-третє: озброєння Китаю, особливо ВМС, базується на старих радянських розробках. Історія флагмана ЧФ, скоріш за все, наштовхнула Китай на думку про модернізацію і флоту, і авіації, і наземних сил.
Ну і вчетвертих, Сі наказав не "воювати безстрашно" (то вже під час війни), а готуватися до війни.

США, до речі, теж модернізуються, нарощують виробництво зброї (і не вся вона для України, країн НАТО чи ЄС), розробляють стратегію протистояння з Китаєм...
Але є різниця в потужностях та союзниках... Час покаже.
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19.04.2023 22:04 Відповісти
Ну це смішно, за напад Китаю на США. На США окрім іншопланетян, нікому не підсилу напасти.В США всі роди військ сильніші. В тому числі ядерні сили.
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19.04.2023 21:14 Відповісти
Хто зна, як працюють мізки диктаторів, Сі до речі вже в їх строю. Може їм моча в голову б'є, а може манія величі.
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19.04.2023 21:31 Відповісти
Китайці комуністи,але економіка там капіталістична.Якщо навіть і нападуть,то одразу флот їхні потоне,а літаки впадуть.
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19.04.2023 22:14 Відповісти
Завершение войны = распад расии. Какой сенс тогда вступать в НАТО?
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19.04.2023 20:16 Відповісти
вірно, свого ворога ми здолаємо. а тоді ще й їхніх ворогів долати.
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19.04.2023 20:26 Відповісти
не неси маячню , хто нападав на НАТО ?
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19.04.2023 20:39 Відповісти
завжди щось бува в перший раз.
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19.04.2023 20:59 Відповісти
По сути ничего нового. Все как и говорили несколько лет назад. Поддерживать вступление в НАТО будут, но когда примут неизвестно. Как бы, мы вас ждем, но не приглашаем.
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19.04.2023 20:22 Відповісти
Для вступу у НАТО треба виконати вимоги щодо членства. Україна зараз не відповідає по ряду вимог щодо вступу.
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19.04.2023 20:42 Відповісти
І які ж це вимоги, наприклад???
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19.04.2023 20:48 Відповісти
Ну наприклад, на території країни не має бути військових конфліктів.
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19.04.2023 20:53 Відповісти
В якому документі це прописано?
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19.04.2023 21:01 Відповісти
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm
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19.04.2023 21:05 Відповісти
Стаття 10

Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання.
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19.04.2023 21:32 Відповісти
В Україні немає військових конфліктів. Є агресія зі сторони іншої держави! З твоєї логіки випливає, що НАТО створене щоб в пасочки гратися у пісочниці?! Туреччина і Греція члени НАТО, але вони перебувають у стані замороженого конфлікту за Кіпр! І що, це якось впливає на їхню участь у НАТО?
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19.04.2023 21:19 Відповісти
В 2008 году Украине отказали и те, кто отказал назвали это решение правильным. У вас есть уверенность, что все изменилось и будет так, как вы хотите? Лично у меня этого нет. Хотелось бы конечно, но наверное не все зависит от наших желаний и хотелок.
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19.04.2023 20:54 Відповісти
Відкрий соцопитування у 2008-му році. Цікава картина намалюється у тебе в мізках.
І не буде бажання тролити меркельшу за її відмову від нашого членства в НАТО.
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19.04.2023 21:01 Відповісти
Я в отличии от такого как ты, не хожу вверх ногами. Мне твои соцопросы до лампочки. Есть реальность, и эта реальность, не твои нарисованные соцопросы.
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19.04.2023 21:06 Відповісти
Тобі було слід написати наступне: "навідміну від тебе, я не користуюся мізками, я інфантильний ідіот, і мені подавай тільки те, що я хочу почути і побачити".
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19.04.2023 21:09 Відповісти
В НАТО не принимают, бо не хотят воевать за Украину. А примут только тогда, когда воевать с рашей не будет нужды. А этобудет толькотогда, когда раши не будет.
А когда раши не будет - НАТО нах не нужна.
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20.04.2023 01:20 Відповісти
Не верю.
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19.04.2023 21:09 Відповісти
Закінчення війни буде лише у випадку військового і економічного колапсу Росії. Усе інше це маячня! Росія ніколи не змириться з поразкою від України. Павел що цього не розуміє?! Дуже добре розуміє, що яка б домога не надходила від заходу, потенціалу України не вистачить для реалізації цієї мети. Краще б готувались разом з українцями воювати з Росією в купі з Китаєм, а не базікали усіляку дурню.
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19.04.2023 21:11 Відповісти
Павел вже показав ху він.
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19.04.2023 21:11 Відповісти
Дурня. Вступати треба зараз , доки Україна і НАТО разом виступають проти ***** .

щось Павел проросійські тезі просувае. ЦІКАВЕ , хто в нього у помічниках бігае - може якийсь завербований агент а може і ціла куча , бо кацапе давно приділяють увагу Чехії і скупляють їх виробництва, отелі і нерухомість . Наприклад , Карлови Вари вони скупили майже на 50% .

І ось попередний міністр оборони України, якого Гриценко видергнув із КАРЛОВИХ Вар для слуг народу , НАКОЇВ БАГАТО ДЛЯ РАЗВАЛУ АРМІЇ УКРАЇНИ
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20.04.2023 07:19 Відповісти
 
 