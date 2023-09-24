Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Є загиблі та поранені внаслідок чергових авіаударів та обстрілів території Херсонщини. За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, зранку 24 вересня 2023 року російські військові здійснили авіаудари по низці населених пунктів Бериславського району.

Попередньо, у місті районного значення та одному із сіл загинуло двоє цивільних.

Щонайменше троє людей отримали поранення. Серед них - поліцейський.

Також близько 12:00 ворожі війська з артилерії почали обстрілювати Херсон. Постраждало четверо містян, двох з них госпіталізували. Дані уточнюються.

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Пошкоджено приватні будинки, квартири та дитячий садок.