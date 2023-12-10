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У місті Дніпро згорів "народний меморіал" загиблим від удару Росії 14 січня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Дніпрі згоріла зупинка громадського транспорту, що стала "народним меморіалом" пам’яті загиблих від ракетного удару Росії по будинку на Набережній Перемоги 14 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сьогодні на зупинці, де містяни залишали іграшки, лампадки та квіти, щоб вшанувати пам'ять жертв російського удару, сталося займання.

Наразі поліцейські встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять всі необхідні заходи для встановлення причини пожежі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу. Триває слідство.

У місті Дніпро згорів народний меморіал загиблим від удару Росії 14 січня 01

Місцеві жителі обурені тим, що сталося, передає "Суспільне".

"У мене слів просто немає. Тут скільки людей, скільки сліз, скільки смерті було. Іграшки, вони що заважали, це пам'ять, це люди принесли, аби висловити своє співчуття тим, хто загинув у цьому будинку", – каже місцева мешканка Людмила Нікітіна.


У місті Дніпро згорів народний меморіал загиблим від удару Росії 14 січня 02

Валерій Кравченко живе неподалік будинку, у який влучила ракета. Він розповів, що 14 січня був на місці події через 15 хвилин після вибуху.

"Люди, які загинули в цьому будинку, їх вбили двічі, перший раз, коли прилетіла ракета сюди, і другий раз, коли отак познущалися над памʼяттю людей", - сказав він.

Наразі до "народного меморіалу" принесли нову іграшку, прапор та квіти.

У місті Дніпро згорів народний меморіал загиблим від удару Росії 14 січня 03

Як відомо, росіські окупанти 14 січня 2023 року завдали удару  завдали ракетою Х-22 "Буря" (радянською надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою повітряного базування великої дальності) по  багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок чого загинуло 46 людей 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Цензор , чого пишете "росія" з великої літери ?
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10.12.2023 19:02
+21
В ждунах 👿
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10.12.2023 19:17
+14
Само собою воно не загорілося це робота якоїсь прорашиської паскуди яке чекає "русский мир," що б ви горіли в пеклі.
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10.12.2023 19:28
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Проблема не в іграшках, а в свічках.
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10.12.2023 18:59 Відповісти
В ждунах 👿
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10.12.2023 19:17 Відповісти
Скільки горя принесла рашка в Україну, а вони курви продовжують чекати на друге пришестя буйла ! 👿
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10.12.2023 19:22 Відповісти
Активних ждунів, треба саджати. А пасивним, ну таким які нічого не роблять, але чекають і вважають що рашка прийде і їм принесе щастя - треба **** тавро на лобі ставити у вигляді двоголової курки, щоб всі зразу розуміли, що мають справу з повними дибілом.

П С. Ще було б непогано тавро "Зє" ставити тим, хто за нього голосував. Дуже зручно було б - глянув, і зразу зрозуміло - дибіл. На співбесідах би значно час HRам зекономило.
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10.12.2023 20:05 Відповісти
А чому "Зє"?Зразу "Д".І якщо вже на те пішло-то ті хто самий,самий-цифри-23 і букву-"Р"-розумний.А якщо ще й в однотурових виборах брав участь-то "Р-2".З януковичем може не вийти-наче стверджуєш про себе все-і дибіл,і розумний...
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11.12.2023 18:52 Відповісти
У Дніпрі процент ждунів не більше ніж під Говерлою, а скоріше нижче.
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10.12.2023 20:08 Відповісти
там де узкій якіз так кожен другий ждун, на заході ждуни це хіба переселені зі сходу чи кацапії за совка або сектанти придуркуваті моспархату, відсоток цих імбіцилів на щастя не такий великий.
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10.12.2023 20:17 Відповісти
тобі лаври посланої хваріон спокою не дають?
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10.12.2023 20:24 Відповісти
угу, мав "щастя" спілкуватись з нею в живу коли вчився.
Фуріон часто перегибає палку, та все ж має рацію, мова це головна ознака здорової нації.
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10.12.2023 20:45 Відповісти
там де узкій якіз так кожен другий ждун
==
ти це рузькомовним штурмовикам розкажи, 3.14дрило кацапське.
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10.12.2023 20:25 Відповісти
от ті штурмовики якраз хводять в число УКРАЇНЦІВ.
ще раз напишу там де панує кацапен ізик там кожен другий ждун
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10.12.2023 20:40 Відповісти
Це не твоє собаче діло - стверджувати чи кожен другий чи кожен сотий десь там ждун. Дніпровський регіон за статистикою мав найбільшу кількість загиблих у АТО, тому прикрий ротяру.
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10.12.2023 20:58 Відповісти
Честь і хвала Героям з Дніпра, але вся Волинська обл, з містами і селами, має кількість населення близьку до кількості населення одного міста Дніпро. В деякий період, саме волинян було найбільше загиблих на тисячу населення. Зараз уже ніхто точно не порахує жертв клятих рашистів.
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10.12.2023 23:19 Відповісти
я не збирався мірятись пиписьками, просто дебіл зверху поплутав Дніпро з Луганськом або Кримом, мабуть географію гуляв у школі.
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11.12.2023 00:07 Відповісти
Так, кілька днів тому, в центрі Луцька, везуть загиблого, сигналять, а старий пердун "ідіть у сраку". Я йому сказала, що про нього думаю, але що з того толку. Падлюка не змінить свого нутра.
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10.12.2023 23:05 Відповісти
Воно згоріло в липні після двотижневої посухи?
Якщо ні, то не розповідайте більше про свічки. Спробуйте краще взимку вогнище розпалити. Все холодне та сире. Вам не вистачить свічки, щоби поліно запалити, а лавка на зупинці - це ті ж полінця. Тут без горючої речовини не обійшлося.
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11.12.2023 01:09 Відповісти
Цензор , чого пишете "росія" з великої літери ?
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10.12.2023 19:02 Відповісти
вони не знають правописа, росія пишеться з малої літери , літера "Р" пишеться велика в середині слова паРаша, підаРасія
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10.12.2023 20:48 Відповісти
Так, вони не знають правопису. Слово "росія" починається з літери "м", пишеться з малої літери та конкретно отак: "московія".
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10.12.2023 20:56 Відповісти
підаРPасія
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10.12.2023 23:18 Відповісти
Я взагалі пропоную слова синоніми: кацапстан, параша, срашка.
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10.12.2023 20:54 Відповісти
Або московія - територія нащадків андрофагів ...
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10.12.2023 21:11 Відповісти
Є якийсь голодний ждун… який за мідякі русняві влаштував перформенс … думаю копи і камери знайдуть..
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10.12.2023 19:08 Відповісти
Там все банальніше. Горючі матеріали та відкритий вогонь.
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10.12.2023 19:09 Відповісти
Щось ти дуже підозріло топиш за "відкритий вогонь"

А якщо буде запах керосину, тоді що скажеш?👿
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10.12.2023 19:20 Відповісти
Просто непотрібно всюди шукати зраду. Там м'які іграшки були, купа паперових виробів і лампадки та свічки. Подув вітер, вогонь попав на щось горюче і все. Згоріла навіть лавка.
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10.12.2023 20:09 Відповісти
зраду в Україні можна знайти стопроцентово, куда не плюь
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10.12.2023 20:15 Відповісти
Ну так куди не плюнь - там або шашличні уйопки, або свідки сватів, або окацаплені ждуни.
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10.12.2023 20:31 Відповісти
Отнавіщо ви так про Дніпро?Ви хоч там були в своєму житті?Підпал,та ще й умисний,можна розглядати,як версію.Але погляньте на місце пожежі...Горіло певне довго і повільно.Чому не гасив ніхто?Просто розкидати те що займилося...І залишилось після"підпалу"-багатенько....Дніпропетровці-патріоти,і поважають пам*ять невинно вбитих.Так що не потрібно оце гниле-ждуни....
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11.12.2023 19:01 Відповісти
Ну я про всю Україну писав, але в Дніпрі цих мерзотників не меньше ніж в будь-якому іншому населеному пункті.
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12.12.2023 07:08 Відповісти
Московські ЖДУНИ і підпалили, сама територія зупинки, НІКОЛИ не запалає від лампад !!
Це так, як у 2014 році на Майдані у Києві, альфовці з СБУ запалили Будинок Профспілок, де були поранені Майданівці!!
Яценюк Клюєв Луценко екс-мер попов сівкович Ярема Махніцкий можуть підтвердити, не кажучи про тих МАЙДАНІВЦІВ, які намагалися спасти побратимів
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10.12.2023 19:16 Відповісти
Ожидаемо
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10.12.2023 19:25 Відповісти
В дружковкє жив собі і в... не дув Саша-"Арбіта" пацріот, ох і абрадавался узкій рагуль коли бомбили аеродоом в краматорскє, він тоді мені видав фразу ..учі узкій язик он тібе пірігадіца..
А через деякийсь час узкаАсвабадітільная балванка какімто чудам асвабаділа яво від внутрішніх органов.
Я ска так і нівіучіл узкій язік😷
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10.12.2023 19:25 Відповісти
Само собою воно не загорілося це робота якоїсь прорашиської паскуди яке чекає "русский мир," що б ви горіли в пеклі.
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10.12.2023 19:28 Відповісти
могло само від свічки, а міг якийсь ***** недопалом кинути.
Варто було б додати фото ДО, і чи доцільні є подібні меморіали на зупинках транспорту.
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10.12.2023 20:22 Відповісти
росія тепер ЗАВЖДИ з маленької літери як і москва як і кремль, нащо писати з великої ?
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10.12.2023 19:56 Відповісти
Принцип "бритви Оккама", - якщо є якесь просте пояснення будь-якої хєрні, то воно і є, швидше за все правдивим.

Якісь п'яні виродки понажиралися, і спалили ці легкозаймисті речі. Якраз вихідні були. Алкашня бухнула. Інша річ, що це якісь деградовані люмпени, без сумніву. Кацапо-совкового походження, швидше за все.
До того ж, їм нічого за це не буде.
Написали, "завели справу за пошкодження майна". Це все гра на публіку.
А фізична, чи юридична особа, яка постраждала в результаті цих дій, є? Тобто, власник майна встановлений? Ні! Бо це "народний меморіал".
Як би не було прикро, але нам пускають пилюку в очі.
Справу замнуть. Нікого не знайдуть. Та й наміру когось шукати, цілком очевидно, ні в кого немає.
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10.12.2023 20:10 Відповісти
Сама споруда зупинки постраждала. Мабуть власність міста.
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10.12.2023 20:32 Відповісти
Бл , та подивились камери спостереження і вичислили за пів дня уйопків. Але це не з нашими ледачими мусорами з трійними підборіддями, які нхя не роблять поки їм не буде це вигідно.
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10.12.2023 20:28 Відповісти
Якщо полити бензином і підпалити, то буде "займання".
Полум'я було такої сили, що обгорів навіть дах.
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10.12.2023 21:21 Відповісти
Місцева кацапнацменшина "озоруєт".... Закликати СБУ ім.Баканова-Наумова до пильності марно,есбеушні чекісти не здатні спіймати навіть ********** на власному лобку....
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10.12.2023 22:27 Відповісти
Bogdan ******** Як Фахівець , судячи по фото 99% ЛВЗ , один відсоток віддам на блисковку . Усе крапка Хто це не розуміє, або розповідає про свічки та плюшеві іграшки , як причину , той на 99% Трроль ,або на 1% дурень користний Підапал є підпал І це стсття по карному праву
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10.12.2023 22:30 Відповісти
Ось якби зловить підпалювача і на тій зупинці повісити,щоб другим зась таке робить? І не пишіть,що це не гуманно!
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11.12.2023 21:51 Відповісти
 
 