У місті Дніпро згорів "народний меморіал" загиблим від удару Росії 14 січня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Дніпрі згоріла зупинка громадського транспорту, що стала "народним меморіалом" пам’яті загиблих від ракетного удару Росії по будинку на Набережній Перемоги 14 січня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Сьогодні на зупинці, де містяни залишали іграшки, лампадки та квіти, щоб вшанувати пам'ять жертв російського удару, сталося займання.
Наразі поліцейські встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять всі необхідні заходи для встановлення причини пожежі.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу. Триває слідство.
Місцеві жителі обурені тим, що сталося, передає "Суспільне".
"У мене слів просто немає. Тут скільки людей, скільки сліз, скільки смерті було. Іграшки, вони що заважали, це пам'ять, це люди принесли, аби висловити своє співчуття тим, хто загинув у цьому будинку", – каже місцева мешканка Людмила Нікітіна.
Валерій Кравченко живе неподалік будинку, у який влучила ракета. Він розповів, що 14 січня був на місці події через 15 хвилин після вибуху.
"Люди, які загинули в цьому будинку, їх вбили двічі, перший раз, коли прилетіла ракета сюди, і другий раз, коли отак познущалися над памʼяттю людей", - сказав він.
Наразі до "народного меморіалу" принесли нову іграшку, прапор та квіти.
Як відомо, росіські окупанти 14 січня 2023 року завдали удару завдали ракетою Х-22 "Буря" (радянською надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою повітряного базування великої дальності) по багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок чого загинуло 46 людей
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П С. Ще було б непогано тавро "Зє" ставити тим, хто за нього голосував. Дуже зручно було б - глянув, і зразу зрозуміло - дибіл. На співбесідах би значно час HRам зекономило.
Фуріон часто перегибає палку, та все ж має рацію, мова це головна ознака здорової нації.
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ти це рузькомовним штурмовикам розкажи, 3.14дрило кацапське.
ще раз напишу там де панує кацапен ізик там кожен другий ждун
Якщо ні, то не розповідайте більше про свічки. Спробуйте краще взимку вогнище розпалити. Все холодне та сире. Вам не вистачить свічки, щоби поліно запалити, а лавка на зупинці - це ті ж полінця. Тут без горючої речовини не обійшлося.
А якщо буде запах керосину, тоді що скажеш?👿
Це так, як у 2014 році на Майдані у Києві, альфовці з СБУ запалили Будинок Профспілок, де були поранені Майданівці!!
Яценюк Клюєв Луценко екс-мер попов сівкович Ярема Махніцкий можуть підтвердити, не кажучи про тих МАЙДАНІВЦІВ, які намагалися спасти побратимів
А через деякийсь час узкаАсвабадітільная балванка какімто чудам асвабаділа яво від внутрішніх органов.
Я ска так і нівіучіл узкій язік😷
Варто було б додати фото ДО, і чи доцільні є подібні меморіали на зупинках транспорту.
Якісь п'яні виродки понажиралися, і спалили ці легкозаймисті речі. Якраз вихідні були. Алкашня бухнула. Інша річ, що це якісь деградовані люмпени, без сумніву. Кацапо-совкового походження, швидше за все.
До того ж, їм нічого за це не буде.
Написали, "завели справу за пошкодження майна". Це все гра на публіку.
А фізична, чи юридична особа, яка постраждала в результаті цих дій, є? Тобто, власник майна встановлений? Ні! Бо це "народний меморіал".
Як би не було прикро, але нам пускають пилюку в очі.
Справу замнуть. Нікого не знайдуть. Та й наміру когось шукати, цілком очевидно, ні в кого немає.
Полум'я було такої сили, що обгорів навіть дах.