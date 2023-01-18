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Унаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі 17 осіб залишаються зниклими безвісти, 12 тіл і фрагментів тіл не впізнано

дніпро

Станом на 18 січня у Дніпрі залишаються невпізнаними 12 тіл та фрагментів тіл, виявлених у руїнах багатоквартирного житлового будинку, зруйнованого російською ракетою 14 січня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко.

"Рятувальна операція завершилася вчора. На поточний момент російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу впізнали лише трьох людей. 17 людей залишаються зниклими безвісти - зрозуміло, вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали", - розповіла Бабаченко.

Вона зазначила, що кількість поранених зросла до 80 осіб – напередодні увечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка. 25 людей залишаються у лікарнях, із них троє дітей.

"Сиротами, за уточненою інформацією, залишилися троє дітей - це брат і сестра, які перебувають у лікарні. Але у них є бабуся та дядько, і зараз вони оформлюють опіку. І ще одна дівчинка чотирьох років на момент вибуху перебувала в гостях у бабусі, і зараз бабуся оформлює опіку", - розповіла Бабаченко.

Вона також зазначила, що орієнтовно внаслідок російської атаки без житла залишилися близько 400 осіб.

"...чотири (під'їзди) вже, найімовірніше, непридатні для життя. Проте це все встановлять експерти - починаючи з сьогоднішнього дня вони там працюють. Буде експертиза, і тоді буде зрозуміло, більше чи менше квартир непридатні для життя", - наголосила Бабаченко.

"У сам будинок уже повертають комунікації, наразі більшість під'їздів уже зі світлом та опаленням. Поки що не можуть, на жаль, повернути воду, бо дуже сильно пошкоджені комунікації, але обіцяють, що за кілька днів, максимум до початку наступного тижня вода вже буде в будинку", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 45, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Дніпро (3273) обстріл (28428) ракети (4022)


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Вже 13 година, а тривога в Донецькій обл. і на Кримі. Странна аднака.
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18.01.2023 13:03 Відповісти
Важко жити в тому будинку буде іншим мешканцям, психологічно важко. Багато часу пройде, поки страх та біль вщухнуть. Зрозуміло, що вся Україна під прицілом, але, коли так зовсім поруч... (( Тримайтеся, земляки!
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18.01.2023 13:42 Відповісти
Ну ... Під*їзд навряд чи будуть відновлювати. А якщо обріжуть ще два з обох сторін ...
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18.01.2023 14:11 Відповісти
я не про під'їзд, а про весь будинок. Зрозуміло, збираються ніби то демонтувати один взагалі, отой, що на самоті залишився, але, сусідній поруч зі зруйнованим, здається також непридатний до життя, його напевне також знесуть. Знайомий казав що в його квартирі, він чи то в тому, що поруч, чи то в наступному живе, то після вибуху нічого в квартирі не залишилося, голі стіни, все зруйновано, меблі речі, техніка, все потрощене долу лежить. Я про психологічний бік. Важко, де стільки людей одночасно загинуло((. Розумію що війна, але ж, все одно, важко до цього звикнути(, до таких вбивств підлих, до всього цього безглуздя, що нам "брати" влаштували(.
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18.01.2023 14:32 Відповісти
Скринька Пандори якась.. ((
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18.01.2023 13:44 Відповісти
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18.01.2023 13:46 Відповісти
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18.01.2023 13:49 Відповісти
 
 