Контейнери для утилізації масок і рукавичок презентували в Києві. ФОТО
У Києві виготовили першу партію контейнерів, які встановлять у пунктах збору медичних масок і рукавичок від жителів міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав депутат Київради Костянтин Яловий.
Він зазначив: "Нарешті! Отримали першу партію! Це ті контейнери, в які будемо збирати використані маски і рукавички від киян.
Обсяг - 120 літрів, зроблені з вторсировини (так екологічніше).
Для того, щоб вивозити використані засоби захисту було безпечно і зручно, замовили саме одноразові закриті контейнери. Там є тільки невеликий отвір, куди можна викинути рукавички або маску.
У найближчі дні будемо облаштовувати пункти збору. Адреси локацій - окремим повідомленням.
Зараз утилізація використаних засобів індивідуального захисту важлива не тільки через екологію, щоб не засмічувати навколишнє середовище. Головне - це безпека і здоров'я людей".
Будь ласка, зачекайте...
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кретины !
"крайней" может быть только плоть и отсидка у кацапов.
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не тех субъектов ********** назвали
Чувака не напрягает презентовать картонную коробку?
Берёшь такую коробочку, достаёшь маски-перчатки, отряхиваешь и продаёшь по новой - на пузырь хватит. Или это солидное предприятие?