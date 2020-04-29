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Контейнери для утилізації масок і рукавичок презентували в Києві. ФОТО

У Києві виготовили першу партію контейнерів, які встановлять у пунктах збору медичних масок і рукавичок від жителів міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав депутат Київради Костянтин Яловий.

Він зазначив: "Нарешті! Отримали першу партію! Це ті контейнери, в які будемо збирати використані маски і рукавички від киян.

Обсяг - 120 літрів, зроблені з вторсировини (так екологічніше).

Для того, щоб вивозити використані засоби захисту було безпечно і зручно, замовили саме одноразові закриті контейнери. Там є тільки невеликий отвір, куди можна викинути рукавички або маску.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві відкриються пункти прийому медичних відходів, - депутат Київради Яловий

У найближчі дні будемо облаштовувати пункти збору. Адреси локацій - окремим повідомленням.

Зараз утилізація використаних засобів індивідуального захисту важлива не тільки через екологію, щоб не засмічувати навколишнє середовище. Головне - це безпека і здоров'я людей".

Контейнери для утилізації масок і рукавичок презентували в Києві 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19688) утилізація (69) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+9
вот прям гордость берет за гений Анжинерной мыслИ! Такую сложнейшую конструкцию (материал - сказочный мифрил, не иначе) создали за какие-то 40 дней! Илон Маск, ты посрамлен!
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29.04.2020 17:15 Відповісти
+6
ждите масочки из этих контейнеров опять в продаже.
кретины !
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29.04.2020 17:11 Відповісти
+6
Вот и новые 'новые украинцы"- производители контейнеров,которые появятся на своих бентли и мазерати вместе с миллионерами от фармацевтики.
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29.04.2020 17:14 Відповісти
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29.04.2020 17:03 Відповісти
ждите масочки из этих контейнеров опять в продаже.
кретины !
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29.04.2020 17:11 Відповісти
перед тим як викинути, портібно порвати.
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29.04.2020 17:18 Відповісти
и заразиться
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29.04.2020 17:35 Відповісти
ручки помиєш.і не заразишся.
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29.04.2020 17:39 Відповісти
Одноразову маску викидають тільки тоді коли в неї відриваються резинки.
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29.04.2020 18:40 Відповісти
ти не попав у тему. або тре коментом вище - перед викидом треба одірвати резинки.
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29.04.2020 20:03 Відповісти
Одноразову маску в країні жебраків не викидають, її носять поки резинки не повідпадають по кілька тижнів.
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29.04.2020 20:14 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=HDfpSQb7A8A
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29.04.2020 17:47 Відповісти
Маски и перчатки надо порезать перед тем, как бросить в ящик, чтобы их потом не пустили по второму кругу для распространения заразы.
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29.04.2020 22:37 Відповісти
120 литров, это понятно, а сколько тысяч стоит эта коробка?
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29.04.2020 17:25 Відповісти
думаю не тысяч , а десятки тысяч
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29.04.2020 18:53 Відповісти
А маски то есть?
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29.04.2020 17:03 Відповісти
Та масок сейчас хватает и в аптеках и маркетах. Крайний раз покупали по 13 грн за штуку. Вопрос в том, что у народа они многоразовые.
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29.04.2020 17:13 Відповісти
"Крайний раз покупали по 13 грн за штуку" (c)

"крайней" может быть только плоть и отсидка у кацапов.
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29.04.2020 17:26 Відповісти
Равно как последним отпевание на кладбище.
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29.04.2020 17:35 Відповісти
По 13 на 2 часа дорого, да и фуфлыжные они. А респираторы от 50.
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29.04.2020 17:34 Відповісти
ИМХО что респиратор, что эта маска - шана одна. Ее все равно большинство на подбородке таскают. Полностью только в магазине надевают или в транспорте.
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29.04.2020 17:36 Відповісти
Багато хто повісить носа поверх маски та й дифілює
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29.04.2020 22:15 Відповісти
Так воно і є. Маска тільки в маркеті, або в транспорті. А частіш за все підборіддя підтримує.
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29.04.2020 22:19 Відповісти
німці дозволяють носити отаке ... багатофуннкціональний шарф. і не треба нічого утилізуваи. один раз купив і після ковіду можна користуватися.
https://www.ebay.de/itm/Multifunktionstuch-Halstuch-Schlauchschal-Maske-Motorrad-Wandern-Fahrrad-Biker/324137440967?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225077%26meid%3D0c6ab979ffe44926ad9e8eef30f937dc%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D5%26mehot%3Dag%26sd%3D182548719833%26itm%3D324137440967%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
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29.04.2020 17:54 Відповісти
Так я и говорю, что эффективность у них приблизительно одинаковая.
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29.04.2020 18:03 Відповісти
И это по-моему бафф называется. Из него при желании и шапку скрутить можно. Функциональная штука короче.
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29.04.2020 18:04 Відповісти
там усе намальовано у картинках, можно погортати фотки. як його обізвали в Україні, мені не відомо. німці називають платком, якщо вже переклад зробити. я кажу шарф, бо на шиї носиться у більшості випадків, та і звичайні шарфи теж на усі частини тіла накрують. так щ шарф багатофункціональний.
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29.04.2020 19:53 Відповісти
Я й сам не знав як цю дивинину називати. Товариш розтлумачив. Він його давно тягає взимку. Коли на шії, коли на голові. Я сам такого не ношу. Не мій "хвасончик". Я більш до класики схильний. Мабуть тому що вже не так старий як давній.
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29.04.2020 21:37 Відповісти
бафф тягне на англійський варіант назви.
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29.04.2020 21:51 Відповісти
Та я ХЗ - за що купив за те продав. І це якщо він у вигляді труби.
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29.04.2020 22:12 Відповісти
так ніхто не давав "марлевій" задачу повного захисту. і те і те лише скорочує радіус "викидів" з дірок на обличчі. тому без забрала 2 метри відстань, а з забралом може бути меньше, а тому більше безпеки. а то набридло спостерігату у лісмасиві парку прибацаних русских старьіх приєбашок, які з доріжки у кущі тікають від людей, що на зустріч ідуть.
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29.04.2020 19:59 Відповісти
Тай хай тікають. Повірте так краще. Хоч у очі лізти не будуть та штовхатися.
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29.04.2020 21:29 Відповісти
а де там штовхатися, коли на паркову доріжку два русских старих дурня і одна людина зустрічного руху)))) нормальні люди стають гуськом, а ці як дикі у кущі лізуть, так їм ще на світі пердіть хочеться.
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29.04.2020 21:49 Відповісти
Тут я з Вами трошки не згодний. Я б сказав два "совєтских" старих дурня. Так мабуть точніше буде.
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29.04.2020 22:13 Відповісти
молоді такі самі, бо вчаться по мацковським книжкам, злемзаним в кращих правилах совкової моралі.
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29.04.2020 22:58 Відповісти
узкій вчать, і інтегруються назад в совок.
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29.04.2020 22:59 Відповісти
ближайшие две аптеки - сегодня бегал в платочке, заглядывал - на дверях бумажки "масок в продаже нет"
не тех субъектов ********** назвали
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29.04.2020 17:33 Відповісти
ото і бігай у тому платку, нашо тобі гроші викидати на якусь маску? платочок ще покористуєш після вірусу, а маска - це бездонне грошовикидання.
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29.04.2020 20:01 Відповісти
Я не знаю откуда Вы, но в нашем городе Кременчуге вчера в АТБ свободно лежали. Набор 10 масок 119 грн с копейками по акции. Антисептики прямо на кассе купить свободно можно. Мы правда не брали потому, что на днях супруга в аптеке купила по 13 грн пять штук. С масками ИМХО сейчас ажиотаж спал. По крайней мере у нас в городе.
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29.04.2020 21:33 Відповісти
для листовок в поддержку преЗедента... наши и туалетную бумагу могут кинуть... подержанную)))
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29.04.2020 17:10 Відповісти
не підказуй, хай самі мізкують, що кинути. )))
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29.04.2020 20:02 Відповісти
Цикаво сколько такое говноподелие стоит.
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29.04.2020 17:11 Відповісти
Народ лазит по улицах толпами, маски презирает, не говоря уже о перчатках, харкает вокруг себя, разбрасывает одноразовые салфетки, хватается руками за все, что попало... Что может спасти это склонное с суициду стадо? Одноразовые урны и напалм, что же еще.
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29.04.2020 17:12 Відповісти
Кидайте в меня тапками, но для меня дико приобретение контейнеров для утилизации масок в столице!!!, при задержке в коммунальных предприятиях (электротранспорт) на 2 мес. в регионах.... Понимаю, что такие контейнеры- это правильно и цивилизовано, но разрыв в финансировании Киева и обычных городов непостижимый....
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29.04.2020 17:13 Відповісти
Вот и новые 'новые украинцы"- производители контейнеров,которые появятся на своих бентли и мазерати вместе с миллионерами от фармацевтики.
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29.04.2020 17:14 Відповісти
вот прям гордость берет за гений Анжинерной мыслИ! Такую сложнейшую конструкцию (материал - сказочный мифрил, не иначе) создали за какие-то 40 дней! Илон Маск, ты посрамлен!
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29.04.2020 17:15 Відповісти
сколько отмыли на этом картонном говне?
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29.04.2020 17:16 Відповісти
Теперь главное удержать карантин подольше и сократить срок службы маски до 20 минут. Что бы пошел оборот.
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29.04.2020 17:19 Відповісти
зробіть якість ємності для збору пінопласту, в місті лише декілька організацій його приймають.
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29.04.2020 17:20 Відповісти
Ну просто нанотехнологии!
Чувака не напрягает презентовать картонную коробку?
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29.04.2020 17:55 Відповісти
что-то мне это напоминает открытие таксофона в ОРДЛО. тупые зелёные лу3.14здни
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29.04.2020 18:01 Відповісти
Весь мир такие использует в качестве временных на массовых мероприятиях. Ничего нового вообще. А вам нечего сказать больше, комментаторы хреновы? По себе судите? Пиваса всосать да в квартал повтыкать? Пойдите и сделайте хоть что-то хорошее, картонную коробку например, слабо? только на выборы больше не ходите, не надо.
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29.04.2020 18:02 Відповісти
Тю, а чого це Зеля не презентував ? Довірили це якомусь профану... Зеля більш професійно отрекламував би і 95картал черговий відосік зняв би...
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29.04.2020 18:02 Відповісти
А стоять контейнеры будут в помещении?
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29.04.2020 18:32 Відповісти
А мы на многоразовые маски перешли.
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29.04.2020 18:32 Відповісти
И как в такую щель запихнуть, к примеру, пакет с 4 масками и 4 парами перчаток?
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29.04.2020 18:34 Відповісти
а по боком ящика дырки, чтобы ветер лучше гонял вирусняк
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29.04.2020 18:35 Відповісти
І скільки бабла витратили на презентацію картонних коробок?
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29.04.2020 18:51 Відповісти
Земной поклон вам от бомжей Киева!
Берёшь такую коробочку, достаёшь маски-перчатки, отряхиваешь и продаёшь по новой - на пузырь хватит. Или это солидное предприятие?
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29.04.2020 19:06 Відповісти
 
 