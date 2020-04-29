Контейнери для утилізації масок і рукавичок презентували в Києві. ФОТО

У Києві виготовили першу партію контейнерів, які встановлять у пунктах збору медичних масок і рукавичок від жителів міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав депутат Київради Костянтин Яловий.

Він зазначив: "Нарешті! Отримали першу партію! Це ті контейнери, в які будемо збирати використані маски і рукавички від киян.

Обсяг - 120 літрів, зроблені з вторсировини (так екологічніше).

Для того, щоб вивозити використані засоби захисту було безпечно і зручно, замовили саме одноразові закриті контейнери. Там є тільки невеликий отвір, куди можна викинути рукавички або маску.

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У найближчі дні будемо облаштовувати пункти збору. Адреси локацій - окремим повідомленням.

Зараз утилізація використаних засобів індивідуального захисту важлива не тільки через екологію, щоб не засмічувати навколишнє середовище. Головне - це безпека і здоров'я людей".