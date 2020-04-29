Контейнеры для утилизации масок и перчаток презентовали в Киеве. ФОТО
В Киеве изготовили первую партию контейнеров, которые установят в пунктах сбора медицинских масок и перчаток от жителей города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат Киевсовета Константин Яловый.
Он отметил: "Наконец-то! Получили первую партию! Это те контейнеры, в которые будем собирать использованы маски и перчатки от киевлян.
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Объем - 120 литров, сделанные из вторсырья (так экологичнее).
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Для того, чтобы вывозить использованы средства защиты было безопасно и удобно, заказали именно одноразовые закрытые контейнеры. Там есть только небольшое отверстие, куда можно выбросить перчатки или маску.
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В ближайшие дни будем обустраивать пункты сбора. Адреса локаций - отдельным сообщением.
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Сейчас утилизация использованных средств индивидуальной защиты важна не только из-за экологии, чтобы не засорять окружающую среду. Главное - это безопасность и здоровье людей".
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кретины !
"крайней" может быть только плоть и отсидка у кацапов.
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не тех субъектов ********** назвали
Чувака не напрягает презентовать картонную коробку?
Берёшь такую коробочку, достаёшь маски-перчатки, отряхиваешь и продаёшь по новой - на пузырь хватит. Или это солидное предприятие?