Контейнеры для утилизации масок и перчаток презентовали в Киеве. ФОТО

В Киеве изготовили первую партию контейнеров, которые установят в пунктах сбора медицинских масок и перчаток от жителей города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат Киевсовета Константин Яловый.

Он отметил: "Наконец-то! Получили первую партию! Это те контейнеры, в которые будем собирать использованы маски и перчатки от киевлян.

⠀

Объем - 120 литров, сделанные из вторсырья (так экологичнее).

⠀

Для того, чтобы вывозить использованы средства защиты было безопасно и удобно, заказали именно одноразовые закрытые контейнеры. Там есть только небольшое отверстие, куда можно выбросить перчатки или маску.

⠀

В ближайшие дни будем обустраивать пункты сбора. Адреса локаций - отдельным сообщением.

⠀

Сейчас утилизация использованных средств индивидуальной защиты важна не только из-за экологии, чтобы не засорять окружающую среду. Главное - это безопасность и здоровье людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве откроются пункты приема медицинских отходов, - депутат Киевсовета Яловый