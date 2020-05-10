Зеленський привітав українок із Днем матері: "Дякуйте мамі щодня". ФОТО

Президент Володимир Зеленський привітав усіх матерів України.

Відповідне повідомлення глава держави розмістив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю всіх матерів України! Будьте здоровими й завжди майте привід пишатися собою та своїми дітьми!" - побажав він.

Зеленський підкреслив, що мами віддають всі сили до останку своїм дітям від першого їхнього подиху. І навіть коли ображаються, продовжують їх любити. І лише ставши батьками, ми усвідомлюємо, скільки праці, терпіння і любові вартує щасливе дитинство.

"Телефонуйте своїй мамі щодня! Кажіть, як сильно любите її, щодня! Дякуйте їй щодня! А сьогодні, в День матері, знайдіть особливі слова. Щоб усмішка не зникала з обличчя рідної людини увесь день!" - закликав президент.

Він подякував своій маму Риммі Володимирівні і дружині Олені: "Мені пощастило мати поруч двох жінок, яких я сміливо можу назвати найкращими мамами у світі".

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Як повідомлялося, День матері відзначають в Україні кожної другої неділі травня.