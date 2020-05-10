Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня. ФОТО
Колишній позаштатний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо повідомив, що "його команда" поклала в День перемоги букети до пам'ятників у Києві, Краматорську та Донецьку.
Про це Сивохо написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Такий день ... У Києві, Краматорську та Донецьку наша команда поклала квіти в пам'ять про тих, хто віддав свої життя заради наших. З Днем Перемоги, Земляки! З Днем Перемоги, українці!" - написав він.
Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.
Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.
30 березня Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Він пояснив своє звільнення тим, що "клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу".
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Вот и вся маланская философия - свои, наши, всё нам, за ваш счёт.
Країна має знати своїх "героїв"...
Але погодьтеся: доволі комічно виглядають дурнуваті ватні флешмоби. Сьогодні вже 11-те число, а москалі й наша доморощена вата ніяк не вгамуються.
Щодо запрошення лідерів країн-союзниць на початок вересня. Дідько його знає: імовірність другої хвилі коронавірусу ніхто не скасовував. Тому там все вилами по воді писано.
Поляки в таких випадках кажуть: "usram się - nie poddam się".
В интернете есть. В протекционизме наша сила. Так бабушка учила.
Так пуская этот проклятый сивый кацапский мерин и остаётся в этой оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии - ордло" А там ему проклятому Иуде оккупанты подыскають должность с хорошей зарплатой в кровавых кремлёвских сребрениках для своего верного янычара.
Виродок С.Сивохо виступав на підтримку зрадника кривавого ЗЭКА Іуди янука. Це фото як, у 2010 році рігоАнальний бандит Сивохо спільно з таким же одіозним бандитом ригоАналом М.Левченко, який разом з продажним кремлівським холуєм ЗЕКОМ в 2014 році втік до РФ від українського народа і правосуддя. Вони були координаторами антиукраїнського мітингу в центрі Донецька, зібраного на підтримку продажного ЗЕКА..Тепер також але вже в окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Донецьку і також злочинно знаходиться на антиукраїнському мітингу но не з бандитами ригоАналами, а вже з российскими оккупантами і кривавими нелюдями вбивцями, терористами , колаборантами, сепаратистами, бандитами ... Недаром кажуть що горбатого виродка тільки могила виправить
конченая даунбаская мразь не достойна потраченого времени.
датчик движения.
Песков поспешил
предположить, что ночью выбежали крысы, которые завелись под саркофагом и необходимо
провести дератизацию. Однако Путин
утверждает, что на камерах была видна слегка ехидная улыбка Ильича, из чего сделать
заключение, что Ленин - жив!
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
Шуфурка майбуть залишимо,когось же треба пистити!