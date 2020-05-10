Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня. ФОТО

Колишній позаштатний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо повідомив, що "його команда" поклала в День перемоги букети до пам'ятників у Києві, Краматорську та Донецьку.

Про це Сивохо написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий день ... У Києві, Краматорську та Донецьку наша команда поклала квіти в пам'ять про тих, хто віддав свої життя заради наших. З Днем Перемоги, Земляки! З Днем Перемоги, українці!" - написав він.







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Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

30 березня Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Він пояснив своє звільнення тим, що "клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу".