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Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня. ФОТО

Колишній позаштатний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо повідомив, що "його команда" поклала в День перемоги букети до пам'ятників у Києві, Краматорську та Донецьку.

Про це Сивохо написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий день ... У Києві, Краматорську та Донецьку наша команда поклала квіти в пам'ять про тих, хто віддав свої життя заради наших. З Днем Перемоги, Земляки! З Днем Перемоги, українці!" - написав він.

Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня 01
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня 02
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сивохо повертається. Як ексрадник РНБО бреше про НАТО і "радикалів". ВIДЕО

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

30 березня Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Він пояснив своє звільнення тим, що "клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу".

День Перемоги (438) Донецьк (947) Сивохо Сергій (91)


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Топ коментарі
+133
тобто Сивохо зараз каже що воно співпрацює з тирористами ... !?
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10.05.2020 18:57
+74
И местные свидетели "секты" обмочившегося

Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 6652
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10.05.2020 19:12
+70
...Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 2596
.
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10.05.2020 19:39
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Сри-в-Ухо ..... чего ждать от ватного гауна. .. ? Это субективное суждение...если чо.
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10.05.2020 23:02 Відповісти
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 9398
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10.05.2020 23:44 Відповісти
басурмане кацапські...
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11.05.2020 00:56 Відповісти
"...кто отдал жизни ради НАШИХ".
Вот и вся маланская философия - свои, наши, всё нам, за ваш счёт.
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11.05.2020 12:53 Відповісти
Я с большим удовольствием возложу букет к могиле Сивохо... Из крапивы и чертополоха...
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11.05.2020 17:06 Відповісти
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 559
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10.05.2020 23:57 Відповісти
Сівуха виконує наказ кремля - всунути отруєний Донбас в тіло України.
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10.05.2020 23:58 Відповісти
ссуки
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11.05.2020 00:07 Відповісти
дебіли тупі ці сівохи!!
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11.05.2020 00:54 Відповісти


Країна має знати своїх "героїв"...
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11.05.2020 18:03 Відповісти
Да не поможет "это" ни сцывохе, ни "яжнелоху", ни других ермАкам. С каждым разом эти "квартальные" кухаркины дети стреляют себе в ногу - скоро и ног не останется...
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11.05.2020 01:22 Відповісти
Ссивохо забивает гвозди в ящик с ошмётками рейтинга своего зелёного шефа.
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11.05.2020 07:49 Відповісти
Цікаво, скільки часу цього року буде ковбасити вату після дня пабєдабесія?
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11.05.2020 02:46 Відповісти
В этом году - "фальстарт"... Коронавирус помешал... Но всё впереди... Они "план "Б" задействовали... Или, думаешь, "просто так" они инициировали празднование окончания Второй Мировой в сентябре? В СССР люди об этой дате вообще не помнили. А "рашисты" не просто его "оживили", но и "личное празднование" назначили, не 2, а 3 сентября (чтобы лидеры стран-союзников не имели повода отказаться на "победобесие" приехать...).
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11.05.2020 17:13 Відповісти
Згідний з Вами.
Але погодьтеся: доволі комічно виглядають дурнуваті ватні флешмоби. Сьогодні вже 11-те число, а москалі й наша доморощена вата ніяк не вгамуються.
Щодо запрошення лідерів країн-союзниць на початок вересня. Дідько його знає: імовірність другої хвилі коронавірусу ніхто не скасовував. Тому там все вилами по воді писано.
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11.05.2020 17:30 Відповісти
"Надежда умирает последней...". "Победа в "Великой Отечественной" - это "краеугольный камень" их истории и идеологии... Больше же "крыть нечем"... Вот и будут, до последнего, за это цепляться...
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11.05.2020 17:42 Відповісти


Поляки в таких випадках кажуть: "usram się - nie poddam się".
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11.05.2020 17:55 Відповісти
У нас схоже: "Всеруся, та не покорюся...".
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11.05.2020 17:57 Відповісти
И что на это скажет СБУ??? Или промолчит как всегда и не найдет причин для расследования?
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11.05.2020 03:25 Відповісти
Оно скажет он же свой. "Наш". А своим надо помогать. По Катехизису зеленского в ссср.
В интернете есть. В протекционизме наша сила. Так бабушка учила.
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11.05.2020 06:25 Відповісти
Бакан-ОВ, Венекдито-ВА. СБУ?
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11.05.2020 12:27 Відповісти
Рептилоиды.
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11.05.2020 12:51 Відповісти
Щось не зрозумів, а це точно фото за 9 травня? А де масовий шабаш побідобісів в Лугандонії, чи як вони себе там перейменували, в Сраліно?
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11.05.2020 03:29 Відповісти
Сєпари його не зачіпають, значить для них він СВІЙ -козлина морда !
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11.05.2020 03:55 Відповісти
чего же он там лично не побывал? заодно бы за пленных поговорил. хотя по большому счету всем на них насрать, кроме некоторых родственников, судя по всему - ежедневная отмазка типа "процесс идет", удобно.
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11.05.2020 04:03 Відповісти
А также эта команда Сивого из продажных московских янычар также одновременно прославляя положили цветы дохлым террористам Гиви , Мотороле...
Так пуская этот проклятый сивый кацапский мерин и остаётся в этой оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии - ордло" А там ему проклятому Иуде оккупанты подыскають должность с хорошей зарплатой в кровавых кремлёвских сребрениках для своего верного янычара.
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11.05.2020 07:03 Відповісти
Какая пля команда, кто такой вообще сцивоха?
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11.05.2020 07:03 Відповісти
Сивоха в "коМанде" это как сивуха в плохом самогоне.
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11.05.2020 07:54 Відповісти
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 134
Виродок С.Сивохо виступав на підтримку зрадника кривавого ЗЭКА Іуди янука. Це фото як, у 2010 році рігоАнальний бандит Сивохо спільно з таким же одіозним бандитом ригоАналом М.Левченко, який разом з продажним кремлівським холуєм ЗЕКОМ в 2014 році втік до РФ від українського народа і правосуддя. Вони були координаторами антиукраїнського мітингу в центрі Донецька, зібраного на підтримку продажного ЗЕКА..Тепер також але вже в окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Донецьку і також злочинно знаходиться на антиукраїнському мітингу но не з бандитами ригоАналами, а вже з российскими оккупантами і кривавими нелюдями вбивцями, терористами , колаборантами, сепаратистами, бандитами ... Недаром кажуть що горбатого виродка тільки могила виправить
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11.05.2020 08:00 Відповісти
Надо читать-"Банда Сивохо торжественно вывесила сушиться обосцанные портки своего атамана в оккупированном Донецке на 9 мая."
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11.05.2020 08:38 Відповісти
Вернее сказать-атаман Сцывоко или на кацапский манер-сцывглаз.
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11.05.2020 08:49 Відповісти
Проститутки и дворники нужны при любых режимах.
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11.05.2020 09:19 Відповісти
Проститутки и дворники нужны при любых режимах.
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11.05.2020 09:20 Відповісти
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 1098
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11.05.2020 09:33 Відповісти
..... и поливалки за ним дорогу не мыли ? .... Короче, что у зеленского на уме - то у сивохи в Донецке.
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11.05.2020 10:05 Відповісти
ПІДАРАС, він в Києві і в Донецьку ПІДАРАС! Прошу вибачення за нермотавну лексику.
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11.05.2020 10:23 Відповісти
Його 100% потрібно позбавити громадянства. А ваша команда хлу дзвонила?
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11.05.2020 10:43 Відповісти
О каких наших говорит єтот злобный комик? Если это российские найманцы, убивающие украинских солдат, то комик должен сидеть в тюрьме. И попасть в ОРДЛО он может только по обмену.
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11.05.2020 11:46 Відповісти
Да, мягко стелишь. Только вот почему то никто не хочет туда ехать, кроме мусора из кацапских ******, потому что для регионов ,, богатой" расеи, Донецк шо Дубай. А из квазиреспублик, даже закоренелые ватники, пытаются свалить в Украину.
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11.05.2020 15:34 Відповісти
А "инфу 100 процентную" тебе куратор на "Лахте" предоставил?...
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11.05.2020 17:16 Відповісти
Да ты что? И где в Чернигове тринадцатая пушка стоит?
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12.05.2020 05:00 Відповісти
Не знаю, не знаю... Тринадцатая появилась после открытия "Мегацентра", на летней террасе кафе, с тыльной стороны ТРЦ... Об этом в Чернигове шутят второй десяток лет...
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12.05.2020 19:51 Відповісти
никто не наберётся смелости грохнуть этот мешок с гавном под именем сивохо!!
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11.05.2020 13:17 Відповісти
Сам сдохнет... От перепоя, цирроза печени или диабета... А убить - так рассеяне его "великамучеником" провозгласят... И оно нам надо?... Пусть лучше ходит и позорит "Блазня" с "блазенятами", перед народом Украины, своим существованием м "выпендрежом"...
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11.05.2020 17:20 Відповісти
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 2349
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11.05.2020 13:19 Відповісти
не могу понять, нафига на цензоре обсуждать это обосцаное недоразумение сивуху.
конченая даунбаская мразь не достойна потраченого времени.
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11.05.2020 13:20 Відповісти
В мавзолее сработал
датчик движения.

Песков поспешил
предположить, что ночью выбежали крысы, которые завелись под саркофагом и необходимо
провести дератизацию. Однако Путин
утверждает, что на камерах была видна слегка ехидная улыбка Ильича, из чего сделать
заключение, что Ленин - жив!
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11.05.2020 13:30 Відповісти
Вчера Робинович у Соловья по скайпу с радостью такой вещал, что в стране народ прозревает и всё больше себя видит в дружбе с великим российским народом, что во всех украинских областных центрах люди вышли на великий праздник, в студии "хохлы" ему согласно поддакивали.
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11.05.2020 13:38 Відповісти
прибацана сивоха, фамилия производное от сивуха- неочищенный самогон, поменяла пописяные штаны и вышла в люди
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11.05.2020 13:45 Відповісти
23.08.1939 Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее месяца…… ДедыВоевали….но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
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11.05.2020 15:44 Відповісти
Сцивоха в черговий раз показав своє справжнє ватне їбло
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11.05.2020 16:08 Відповісти
**** конченная .
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11.05.2020 17:51 Відповісти
Яка у цього вилупка може бути "команда"? Стадо обссиканців скоріше.
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11.05.2020 18:32 Відповісти
А коли ми вже прочитаємо-******* вазложила сівоху в топку крематорія.Вместе с нім билі вазложени бойка,трупанчук і рабіновіч.
Шуфурка майбуть залишимо,когось же треба пистити!
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11.05.2020 18:56 Відповісти
https://youtu.be/39********* Ирония судьбы Надо меньше пить... Пить надо меньше...(с)
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11.05.2020 19:08 Відповісти
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