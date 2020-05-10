Команда Сивохо возложила букет в оккупированном Донецке на 9 мая. ФОТО
Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что "его команда" возложила в День победы букеты к памятникам в Киеве, Краматорске и Донецке.
Об этом Сивохо написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!" — написал Сивохо.
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах". ВИДЕО
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.
30 марта Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Он объяснил свое увольнение тем, что "клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".
Также на Цензор.НЕТ: Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"
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Вот и вся маланская философия - свои, наши, всё нам, за ваш счёт.
Країна має знати своїх "героїв"...
Але погодьтеся: доволі комічно виглядають дурнуваті ватні флешмоби. Сьогодні вже 11-те число, а москалі й наша доморощена вата ніяк не вгамуються.
Щодо запрошення лідерів країн-союзниць на початок вересня. Дідько його знає: імовірність другої хвилі коронавірусу ніхто не скасовував. Тому там все вилами по воді писано.
Поляки в таких випадках кажуть: "usram się - nie poddam się".
В интернете есть. В протекционизме наша сила. Так бабушка учила.
Так пуская этот проклятый сивый кацапский мерин и остаётся в этой оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии - ордло" А там ему проклятому Иуде оккупанты подыскають должность с хорошей зарплатой в кровавых кремлёвских сребрениках для своего верного янычара.
Виродок С.Сивохо виступав на підтримку зрадника кривавого ЗЭКА Іуди янука. Це фото як, у 2010 році рігоАнальний бандит Сивохо спільно з таким же одіозним бандитом ригоАналом М.Левченко, який разом з продажним кремлівським холуєм ЗЕКОМ в 2014 році втік до РФ від українського народа і правосуддя. Вони були координаторами антиукраїнського мітингу в центрі Донецька, зібраного на підтримку продажного ЗЕКА..Тепер також але вже в окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Донецьку і також злочинно знаходиться на антиукраїнському мітингу но не з бандитами ригоАналами, а вже з российскими оккупантами і кривавими нелюдями вбивцями, терористами , колаборантами, сепаратистами, бандитами ... Недаром кажуть що горбатого виродка тільки могила виправить
конченая даунбаская мразь не достойна потраченого времени.
датчик движения.
Песков поспешил
предположить, что ночью выбежали крысы, которые завелись под саркофагом и необходимо
провести дератизацию. Однако Путин
утверждает, что на камерах была видна слегка ехидная улыбка Ильича, из чего сделать
заключение, что Ленин - жив!
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
Шуфурка майбуть залишимо,когось же треба пистити!