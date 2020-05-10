Команда Сивохо возложила букет в оккупированном Донецке на 9 мая. ФОТО

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что "его команда" возложила в День победы букеты к памятникам в Киеве, Краматорске и Донецке.

Об этом Сивохо написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!" — написал Сивохо.







12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

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13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

30 марта Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Он объяснил свое увольнение тем, что "клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".

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