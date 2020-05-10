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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Команда Сивохо возложила букет в оккупированном Донецке на 9 мая. ФОТО

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что "его команда" возложила в День победы букеты к памятникам в Киеве, Краматорске и Донецке.

Об этом Сивохо написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!" — написал Сивохо.

Команда Сивохо возложила букет в оккупированном Донецке на 9 мая 01
Команда Сивохо возложила букет в оккупированном Донецке на 9 мая 02
Команда Сивохо возложила букет в оккупированном Донецке на 9 мая 03

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах". ВИДЕО

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

30 марта Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Он объяснил свое увольнение тем, что "клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".

Также на Цензор.НЕТ: Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"

Автор: 

День Победы (1231) Донецьк (6323) Сивохо Сергей (94)


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Топ комментарии
+133
тобто Сивохо зараз каже що воно співпрацює з тирористами ... !?
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10.05.2020 18:57 Ответить
+74
И местные свидетели "секты" обмочившегося

Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 6652
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10.05.2020 19:12 Ответить
+70
...Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 2596
.
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10.05.2020 19:39 Ответить
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Страница 4 из 4
Сри-в-Ухо ..... чего ждать от ватного гауна. .. ? Это субективное суждение...если чо.
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10.05.2020 23:02 Ответить
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 9398
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10.05.2020 23:44 Ответить
басурмане кацапські...
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11.05.2020 00:56 Ответить
"...кто отдал жизни ради НАШИХ".
Вот и вся маланская философия - свои, наши, всё нам, за ваш счёт.
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11.05.2020 12:53 Ответить
Я с большим удовольствием возложу букет к могиле Сивохо... Из крапивы и чертополоха...
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11.05.2020 17:06 Ответить
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 559
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10.05.2020 23:57 Ответить
Сівуха виконує наказ кремля - всунути отруєний Донбас в тіло України.
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10.05.2020 23:58 Ответить
ссуки
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11.05.2020 00:07 Ответить
дебіли тупі ці сівохи!!
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11.05.2020 00:54 Ответить


Країна має знати своїх "героїв"...
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11.05.2020 18:03 Ответить
Да не поможет "это" ни сцывохе, ни "яжнелоху", ни других ермАкам. С каждым разом эти "квартальные" кухаркины дети стреляют себе в ногу - скоро и ног не останется...
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11.05.2020 01:22 Ответить
Ссивохо забивает гвозди в ящик с ошмётками рейтинга своего зелёного шефа.
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11.05.2020 07:49 Ответить
Цікаво, скільки часу цього року буде ковбасити вату після дня пабєдабесія?
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11.05.2020 02:46 Ответить
В этом году - "фальстарт"... Коронавирус помешал... Но всё впереди... Они "план "Б" задействовали... Или, думаешь, "просто так" они инициировали празднование окончания Второй Мировой в сентябре? В СССР люди об этой дате вообще не помнили. А "рашисты" не просто его "оживили", но и "личное празднование" назначили, не 2, а 3 сентября (чтобы лидеры стран-союзников не имели повода отказаться на "победобесие" приехать...).
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11.05.2020 17:13 Ответить
Згідний з Вами.
Але погодьтеся: доволі комічно виглядають дурнуваті ватні флешмоби. Сьогодні вже 11-те число, а москалі й наша доморощена вата ніяк не вгамуються.
Щодо запрошення лідерів країн-союзниць на початок вересня. Дідько його знає: імовірність другої хвилі коронавірусу ніхто не скасовував. Тому там все вилами по воді писано.
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11.05.2020 17:30 Ответить
"Надежда умирает последней...". "Победа в "Великой Отечественной" - это "краеугольный камень" их истории и идеологии... Больше же "крыть нечем"... Вот и будут, до последнего, за это цепляться...
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11.05.2020 17:42 Ответить


Поляки в таких випадках кажуть: "usram się - nie poddam się".
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11.05.2020 17:55 Ответить
У нас схоже: "Всеруся, та не покорюся...".
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11.05.2020 17:57 Ответить
И что на это скажет СБУ??? Или промолчит как всегда и не найдет причин для расследования?
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11.05.2020 03:25 Ответить
Оно скажет он же свой. "Наш". А своим надо помогать. По Катехизису зеленского в ссср.
В интернете есть. В протекционизме наша сила. Так бабушка учила.
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11.05.2020 06:25 Ответить
Бакан-ОВ, Венекдито-ВА. СБУ?
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11.05.2020 12:27 Ответить
Рептилоиды.
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11.05.2020 12:51 Ответить
Щось не зрозумів, а це точно фото за 9 травня? А де масовий шабаш побідобісів в Лугандонії, чи як вони себе там перейменували, в Сраліно?
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11.05.2020 03:29 Ответить
Сєпари його не зачіпають, значить для них він СВІЙ -козлина морда !
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11.05.2020 03:55 Ответить
чего же он там лично не побывал? заодно бы за пленных поговорил. хотя по большому счету всем на них насрать, кроме некоторых родственников, судя по всему - ежедневная отмазка типа "процесс идет", удобно.
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11.05.2020 04:03 Ответить
А также эта команда Сивого из продажных московских янычар также одновременно прославляя положили цветы дохлым террористам Гиви , Мотороле...
Так пуская этот проклятый сивый кацапский мерин и остаётся в этой оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии - ордло" А там ему проклятому Иуде оккупанты подыскають должность с хорошей зарплатой в кровавых кремлёвских сребрениках для своего верного янычара.
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11.05.2020 07:03 Ответить
Какая пля команда, кто такой вообще сцивоха?
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11.05.2020 07:03 Ответить
Сивоха в "коМанде" это как сивуха в плохом самогоне.
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11.05.2020 07:54 Ответить
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 134
Виродок С.Сивохо виступав на підтримку зрадника кривавого ЗЭКА Іуди янука. Це фото як, у 2010 році рігоАнальний бандит Сивохо спільно з таким же одіозним бандитом ригоАналом М.Левченко, який разом з продажним кремлівським холуєм ЗЕКОМ в 2014 році втік до РФ від українського народа і правосуддя. Вони були координаторами антиукраїнського мітингу в центрі Донецька, зібраного на підтримку продажного ЗЕКА..Тепер також але вже в окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Донецьку і також злочинно знаходиться на антиукраїнському мітингу но не з бандитами ригоАналами, а вже з российскими оккупантами і кривавими нелюдями вбивцями, терористами , колаборантами, сепаратистами, бандитами ... Недаром кажуть що горбатого виродка тільки могила виправить
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11.05.2020 08:00 Ответить
Надо читать-"Банда Сивохо торжественно вывесила сушиться обосцанные портки своего атамана в оккупированном Донецке на 9 мая."
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11.05.2020 08:38 Ответить
Вернее сказать-атаман Сцывоко или на кацапский манер-сцывглаз.
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11.05.2020 08:49 Ответить
Проститутки и дворники нужны при любых режимах.
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11.05.2020 09:19 Ответить
Проститутки и дворники нужны при любых режимах.
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11.05.2020 09:20 Ответить
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 1098
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11.05.2020 09:33 Ответить
..... и поливалки за ним дорогу не мыли ? .... Короче, что у зеленского на уме - то у сивохи в Донецке.
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11.05.2020 10:05 Ответить
ПІДАРАС, він в Києві і в Донецьку ПІДАРАС! Прошу вибачення за нермотавну лексику.
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11.05.2020 10:23 Ответить
Його 100% потрібно позбавити громадянства. А ваша команда хлу дзвонила?
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11.05.2020 10:43 Ответить
О каких наших говорит єтот злобный комик? Если это российские найманцы, убивающие украинских солдат, то комик должен сидеть в тюрьме. И попасть в ОРДЛО он может только по обмену.
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11.05.2020 11:46 Ответить
Да, мягко стелишь. Только вот почему то никто не хочет туда ехать, кроме мусора из кацапских ******, потому что для регионов ,, богатой" расеи, Донецк шо Дубай. А из квазиреспублик, даже закоренелые ватники, пытаются свалить в Украину.
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11.05.2020 15:34 Ответить
А "инфу 100 процентную" тебе куратор на "Лахте" предоставил?...
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11.05.2020 17:16 Ответить
Да ты что? И где в Чернигове тринадцатая пушка стоит?
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12.05.2020 05:00 Ответить
Не знаю, не знаю... Тринадцатая появилась после открытия "Мегацентра", на летней террасе кафе, с тыльной стороны ТРЦ... Об этом в Чернигове шутят второй десяток лет...
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12.05.2020 19:51 Ответить
никто не наберётся смелости грохнуть этот мешок с гавном под именем сивохо!!
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11.05.2020 13:17 Ответить
Сам сдохнет... От перепоя, цирроза печени или диабета... А убить - так рассеяне его "великамучеником" провозгласят... И оно нам надо?... Пусть лучше ходит и позорит "Блазня" с "блазенятами", перед народом Украины, своим существованием м "выпендрежом"...
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11.05.2020 17:20 Ответить
Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня - Цензор.НЕТ 2349
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11.05.2020 13:19 Ответить
не могу понять, нафига на цензоре обсуждать это обосцаное недоразумение сивуху.
конченая даунбаская мразь не достойна потраченого времени.
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11.05.2020 13:20 Ответить
В мавзолее сработал
датчик движения.

Песков поспешил
предположить, что ночью выбежали крысы, которые завелись под саркофагом и необходимо
провести дератизацию. Однако Путин
утверждает, что на камерах была видна слегка ехидная улыбка Ильича, из чего сделать
заключение, что Ленин - жив!
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11.05.2020 13:30 Ответить
Вчера Робинович у Соловья по скайпу с радостью такой вещал, что в стране народ прозревает и всё больше себя видит в дружбе с великим российским народом, что во всех украинских областных центрах люди вышли на великий праздник, в студии "хохлы" ему согласно поддакивали.
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11.05.2020 13:38 Ответить
прибацана сивоха, фамилия производное от сивуха- неочищенный самогон, поменяла пописяные штаны и вышла в люди
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11.05.2020 13:45 Ответить
23.08.1939 Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее месяца…… ДедыВоевали….но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
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11.05.2020 15:44 Ответить
Сцивоха в черговий раз показав своє справжнє ватне їбло
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11.05.2020 16:08 Ответить
**** конченная .
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11.05.2020 17:51 Ответить
Яка у цього вилупка може бути "команда"? Стадо обссиканців скоріше.
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11.05.2020 18:32 Ответить
А коли ми вже прочитаємо-******* вазложила сівоху в топку крематорія.Вместе с нім билі вазложени бойка,трупанчук і рабіновіч.
Шуфурка майбуть залишимо,когось же треба пистити!
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11.05.2020 18:56 Ответить
https://youtu.be/39********* Ирония судьбы Надо меньше пить... Пить надо меньше...(с)
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11.05.2020 19:08 Ответить
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