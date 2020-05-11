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У Києві з відреставрованого підземного переходу обсипалася плитка. ФОТО

У столиці у нещодавно відремонтованому підземному переході на вулиці Туполєва повідпадала плитка.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" передає Цензор.НЕТ.

"Відреставрований пішохідний перехід вже почав сипатися. З новенького переходу, що на Туполєва, вже потроху почала відпадати плитка. Досить спірна якість, погодьтеся", - сказано в коментарі.

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У Києві з відреставрованого підземного переходу обсипалася плитка 01

У Києві з відреставрованого підземного переходу обсипалася плитка 02

Автор: 

Київ (19490) ремонт (2303)


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Топ коментарі
+9
за таке графiтi потрiбно вiдривати руки...
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11.05.2020 15:42
+7
Кто вам сказал, что плитка на саморезах держится???????!!!! Это же абсурд!

Ее давно уже все "прогрессивные" строители на анкера цепляют!
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11.05.2020 15:56
+6
Очередной "хрустальный мост" от Кличко.
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11.05.2020 15:46
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за таке графiтi потрiбно вiдривати руки...
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11.05.2020 15:42 Відповісти
Кто-то украл саморезы для плитки.
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11.05.2020 15:45 Відповісти
Кто вам сказал, что плитка на саморезах держится???????!!!! Это же абсурд!

Ее давно уже все "прогрессивные" строители на анкера цепляют!
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11.05.2020 15:56 Відповісти
Блин, а мы думали просто двухсторонним скотчем. И прораб так сказал.
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11.05.2020 16:01 Відповісти
а нє просчє на гваздях?
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11.05.2020 17:04 Відповісти
Очередной "хрустальный мост" от Кличко.
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11.05.2020 15:46 Відповісти
А что не так с "хрустальным" мостом?
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11.05.2020 16:05 Відповісти
Ремонтный и смета на 260 миллионов, а реально больше 440.....Это нормально?
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11.05.2020 16:22 Відповісти
Это не о чем. Где уголовное дело, что эта смета была нарушением? А "ремонтный" - просто тупое сотрясение воздуха.
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11.05.2020 16:28 Відповісти
НУ как ни о чем? https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/most-klichko-shveytsartsy-rasskazali-kak-u-nih-ukrali-kontseptsiyu Есть проект с оценкой специалистов. У Педалика всегда получается эту смету раздуть раза в 3, как минимум. Это же касается любого его проекта. Что Шулявка, что велодорожка на Троещину., что метро на Виноградарь. По последнему, кстати, открыты уголовные дела, т.к. https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 95% денег выведено в офшоры , а фирмы получившие деньги киевлян, на стадии банкротства. Лично мне совершенно не нравится, что Кличко ворует по 2 объекта себе в карман. А тебе это очень, смотрю, нравится.
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11.05.2020 19:50 Відповісти
Как всегда -- петляние и тупое вранье. Ничего не меняется у зеленого бота. Какое отношение жалоба швейцарцев имеет к стоимости всего абсолютно другого проекта? Абы воздух тупым пердежом испортить.
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11.05.2020 21:29 Відповісти
Сразу видно "кто есть кто". Вы, говорите о том чего не видели ив чем совершенно не понимаете. Туполева - "вылизали" и она блестит как яйки у кота. Новое освещение, новое расширенное полотно дороги, пешеходные и велосипедные дорожки, приведенная в порядок обочина, новое ограждение дороги. А троли, только и могут про "хрустальный мост". А отпавшую плитку - исправят за свой счет подрядчики.
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11.05.2020 19:51 Відповісти
Выборы. Болотно-зеленым нужен свой мэр. Вот уже и начали подготовку. Можете наблюдать как скоро будет будет из всех щелей го...но фантанировать против Кличка. Технология стара как мир. У нас так и зе стал президентом.
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11.05.2020 23:57 Відповісти
Щоб вы в Польше так плитку ложили!
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11.05.2020 16:11 Відповісти
Мо' там стриляли?
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11.05.2020 17:02 Відповісти
Летела ракета, упала в болото, какая зарплата - такая работа...
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11.05.2020 17:11 Відповісти
Пора с ремонтами завязывать, все переходы должны быть расписаны патриотами, как на Европейской площади и в других местах. Только граффити на всех стенах, только застроенные балконы и заплаты утеплителя украсят нашу европейскую столицу!
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11.05.2020 17:19 Відповісти
Да,. так і буде, квасний мордовський *******!
Слава Україні !
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12.05.2020 05:04 Відповісти
по фото видно порушена технологія,заповненість клеєм менше 50%,а для зовнішніх робіт повинно бути 90-100%.
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11.05.2020 17:59 Відповісти
20 штук плиток обвалилось єто мощно.
А то, что прокуратура получила документы о сотрудничестве главы комитета ТЭК Геруса со спецслужбами россии, єто ерунда.

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам топлива и ЖКХ Андрей Герус своей деятельностью действует против энергетической безопасности Украины, что создало кризис в отрасли и подтверждает его сотрудничество со спецслужбами России.Соответствующее заявление размещено на официальном http://moskal.in.ua/?p=43693 сайте экс-главы Закарпатской области Геннадия Москаля.
Он направил генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой документы, которые назвал доказательством работы народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Геруса на российские и белорусские спецслужбы.
https://www.obozrevatel.com/politics/prokuratura-poluchila-dokumentyi-o-sotrudnichestve-glavyi-komiteta-tek-gerusa-so-spetssluzhbami-rossii.htm
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11.05.2020 18:01 Відповісти
отак будуть "велике будівництво" робити за чотири тис. з/п. а потім безкінця переробляти.
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11.05.2020 18:04 Відповісти
Вот так будет и с дорогами от зезвиздента! Поразительная вещь, все, к чему прикасается руки зезвиздента и сн со скоростью света превращается в дерьмо. Типа "по приколу".
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11.05.2020 18:34 Відповісти
Простий клей коштує 100 гривень 25 кг,а клей морозостійкий СМ117 коштує 320-350 гривень. Так що клей просто вкрали, можливо що і робочі
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11.05.2020 18:37 Відповісти
Ага. И перепродали, или в чемоданах к себе домой повезли.
Вы где нибудь видели, чтобы 100% выдавали необходимого? Выкручивайся как хочешь - обычный ответ прораба. У нас дороги делают из 25% того, что туда необходимо вкладывать! Остальное 70% оседает в карманах пиджаков и 5% расходится через обычных работяг.
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11.05.2020 19:42 Відповісти
Маючи досвід роботи на бюджетних обєктах скажу, що вкрасти не вийде. Привезуть 2 мішки найдешевшого клею туди те потрібно 6. І викручуйся як хочеш. От і колотиш клей, пісок і цемент.
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11.05.2020 20:19 Відповісти
есть разница
где гарантия
фирмочку за уши ремонт за свой счёт
ни судов ни пересудов
нет квартиру директора на торг и ремонт
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11.05.2020 19:41 Відповісти
На Борщаговке наблюдал как и кто подобный ремонт делал. Согнали стадо алкашей которые при температуре ниже нуля с опухшими мордами прикладывали плитку. Не клеили, а прикладывали. Я даже звонил в службу которая занимается подземными переходами. Оставлял в 1551 обращение по поводу не качественного ремонта. Но те кто должен вести тех.надзор - забили на это. Говорят: "Це підрядник виграв тендер, от до нього і звертайтесь" И все... и всем там наплевать на "гроші Кіян". В общем мрак полный.
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11.05.2020 20:13 Відповісти
Проблема не в майстрах. Якість матеріалів дається в знаки.
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11.05.2020 20:16 Відповісти
Щороку ж ремонтувати треба. Це не по нашому щоб зробити раз і на роки
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11.05.2020 20:30 Відповісти
Так они эту плитку зимой в мороз укладывали😀😀😀
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11.05.2020 21:36 Відповісти
А чему удивляться?
ЗЕленые обезьяны пришли пилить, а не созидать!
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12.05.2020 09:29 Відповісти
Качественную плитку вы можете приобрести тут - https://diceramica.com.ua/
10 лет назад покупали у них, как новая
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03.09.2020 16:34 Відповісти
 
 