У Києві з відреставрованого підземного переходу обсипалася плитка. ФОТО
У столиці у нещодавно відремонтованому підземному переході на вулиці Туполєва повідпадала плитка.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" передає Цензор.НЕТ.
"Відреставрований пішохідний перехід вже почав сипатися. З новенького переходу, що на Туполєва, вже потроху почала відпадати плитка. Досить спірна якість, погодьтеся", - сказано в коментарі.
Топ коментарі
+9 Mora Zfayfer
показати весь коментар11.05.2020 15:42
+7 Da non
показати весь коментар11.05.2020 15:56
+6 Инокентий Смотрящий
показати весь коментар11.05.2020 15:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ее давно уже все "прогрессивные" строители на анкера цепляют!
Слава Україні !
А то, что прокуратура получила документы о сотрудничестве главы комитета ТЭК Геруса со спецслужбами россии, єто ерунда.
Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам топлива и ЖКХ Андрей Герус своей деятельностью действует против энергетической безопасности Украины, что создало кризис в отрасли и подтверждает его сотрудничество со спецслужбами России.Соответствующее заявление размещено на официальном http://moskal.in.ua/?p=43693 сайте экс-главы Закарпатской области Геннадия Москаля.
Он направил генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой документы, которые назвал доказательством работы народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Геруса на российские и белорусские спецслужбы.
https://www.obozrevatel.com/politics/prokuratura-poluchila-dokumentyi-o-sotrudnichestve-glavyi-komiteta-tek-gerusa-so-spetssluzhbami-rossii.htm
Вы где нибудь видели, чтобы 100% выдавали необходимого? Выкручивайся как хочешь - обычный ответ прораба. У нас дороги делают из 25% того, что туда необходимо вкладывать! Остальное 70% оседает в карманах пиджаков и 5% расходится через обычных работяг.
где гарантия
фирмочку за уши ремонт за свой счёт
ни судов ни пересудов
нет квартиру директора на торг и ремонт
ЗЕленые обезьяны пришли пилить, а не созидать!
10 лет назад покупали у них, как новая