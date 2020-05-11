У Києві з відреставрованого підземного переходу обсипалася плитка. ФОТО

У столиці у нещодавно відремонтованому підземному переході на вулиці Туполєва повідпадала плитка.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" передає Цензор.НЕТ.

"Відреставрований пішохідний перехід вже почав сипатися. З новенького переходу, що на Туполєва, вже потроху почала відпадати плитка. Досить спірна якість, погодьтеся", - сказано в коментарі.

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