В Киеве с отреставрированного подземного перехода осыпалась плитка. ФОТО

В столице с недавно отремонтированного подземного перехода на улице Туполева отвалилась плитка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" передает Цензор.НЕТ.

"Отреставрированный пешеходный переход уже начал сыпаться. С новенького перехода, что на Туполева, уже по чуть-чуть начала отпадать плитка. Довольно спорное качество, согласитесь", - говорится в комментарии.

Смотрите также: Патрульные с погоней задержали в Киеве угонщика автомобиля. ФОТОрепортаж



