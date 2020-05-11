В Киеве с отреставрированного подземного перехода осыпалась плитка. ФОТО
В столице с недавно отремонтированного подземного перехода на улице Туполева отвалилась плитка.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" передает Цензор.НЕТ.
"Отреставрированный пешеходный переход уже начал сыпаться. С новенького перехода, что на Туполева, уже по чуть-чуть начала отпадать плитка. Довольно спорное качество, согласитесь", - говорится в комментарии.
Топ комментарии
+9 Mora Zfayfer
показать весь комментарий11.05.2020 15:42 Ответить Ссылка
+7 Da non
показать весь комментарий11.05.2020 15:56 Ответить Ссылка
+6 Инокентий Смотрящий
показать весь комментарий11.05.2020 15:46 Ответить Ссылка
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Ее давно уже все "прогрессивные" строители на анкера цепляют!
Слава Україні !
А то, что прокуратура получила документы о сотрудничестве главы комитета ТЭК Геруса со спецслужбами россии, єто ерунда.
Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам топлива и ЖКХ Андрей Герус своей деятельностью действует против энергетической безопасности Украины, что создало кризис в отрасли и подтверждает его сотрудничество со спецслужбами России.Соответствующее заявление размещено на официальном http://moskal.in.ua/?p=43693 сайте экс-главы Закарпатской области Геннадия Москаля.
Он направил генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой документы, которые назвал доказательством работы народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Геруса на российские и белорусские спецслужбы.
https://www.obozrevatel.com/politics/prokuratura-poluchila-dokumentyi-o-sotrudnichestve-glavyi-komiteta-tek-gerusa-so-spetssluzhbami-rossii.htm
Вы где нибудь видели, чтобы 100% выдавали необходимого? Выкручивайся как хочешь - обычный ответ прораба. У нас дороги делают из 25% того, что туда необходимо вкладывать! Остальное 70% оседает в карманах пиджаков и 5% расходится через обычных работяг.
где гарантия
фирмочку за уши ремонт за свой счёт
ни судов ни пересудов
нет квартиру директора на торг и ремонт
ЗЕленые обезьяны пришли пилить, а не созидать!
10 лет назад покупали у них, как новая